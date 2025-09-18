팀 승리 이끈 손흥민, 미국 MLS 진출 후 첫 해트트릭 원맨쇼

AFP/연합뉴스

2025년 9월 17일, 유타주 샌디에 있는 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 경기 전반전에서 로스앤젤레스 풋볼 클럽의 손흥민이 골을 넣은 후, 팀 동료인 데니스 부앙가의 축하를 받고 있다.LAFC는 4-3-3포메이션을 가동했다. 드니 부앙가-손흥민-티모시 틸만이 전방에 자리하고, 에디 세구라-마르코 델가도-마티외 슈아니에르가 중원에 위치했다. 포백은 라이언 홀링스헤드-은코시 타파리-라이언 포티어스-세르지 팔렌시아가 구축했으며, 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 꼈다.손흥민은 경기 시작 2분 5초 만에 득점포를 가동했다. 중앙에서 수비 뒷 공간을 빠르게 침투하던 손흥민에게 틸먼이 패스를 전달됐다. 단독 질주하던 손흥민은 골키퍼와의 일대일 상황에서 침착한 오른발 슈팅으로 마무리지었다.손흥민의 시원한 추가골은 전반 16분에도 터졌다. 홀링스헤드의 패스를 손흥민이 페널티 박스 밖 중앙에서 오른발로 감아찬 슈팅으로 골망을 갈랐다.손흥민은 해트트릭을 노렸다. 전반 24분 역습 상황에서 부앙가가 컷백 패스를 내줬고, 손흥민의 오른발 슈팅으로 이어졌지만 아쉽게 수비벽에 막혔다.2골을 넣은 LAFC는 미드필드에서 주도권을 내주며 공격으로 나아가는데 여의치 않았다.솔트레이크는 전반 추가시간 오제다의 중거리 슈팅이 요리스 골키퍼 선방에 막히며 만회골을 넣는데 실패했다. 손흥민은 전반 45분 동안 2골을 포함, 슈팅 3개, 터치 21회, 패스성공률 91%를 기록하며 완벽한 경기력을 보였다.LAFC는 안정적인 경기 운영을 가져가며 상대의 뒷공간을 노리는 모습이었다. 후반 9분 위기가 찾아왔다. 홀링스헤드가 박스 안에서 올라툰지에게 반칙을 범했고, 주심은 페널티킥을 선언했다. 하지만 후반 11분 키커로 나선 올라툰지의 페널티킥 슈팅이 골대를 튕기고 말았다.손흥민은 곧바로 이어진 기회에서 골대 불운을 맞았다. 후반 11분 박스 바깥에서 수비수를 제친 뒤 왼발로 감아찼지만 골대를 맞았다. 후반 17분에는 역습 상황에서 시도한 오른발 슈팅이 골키퍼 손에 걸렸다.LAFC는 후반 29분 틸먼, 홀링스헤드 대신 앤드류 모란, 아르템 스몰리야코프를 투입하며 체력을 안배했다.LAFC는 후반 31분 한 골을 내줬다. 재비어 고조가 바이시클 킥으로 만회골을 터뜨리며 추격의 시동을 걸었다.1골차로 쫓기며 위기를 맞았지만 손흥민이 날아올랐다. 후반 37분 역습 상황에서 부앙가가 손흥민에게 패스를 내줬고, 손흥민이 왼발 슬라이딩 슈팅으로 마무리하며 해트트릭을 완성했다.손흥민은 후반 41분 다비드 마르티네스와 교체됐다. LAFC는 후반 43분 부앙가의 추가골을 더해 4-1로 경기를 마감했다.손흥민이 미국 MLS에서도 변함없는 클래스를 과시하고 있다. 지난달 17일 뉴잉글랜드 레볼루션전에서 도움으로 첫 공격포인트를 올린 손흥민은 다음 경기인 FC 댈러스전에서 환상적인 프리킥으로 데뷔골을 쏘아 올렸다.상승세는 한국 대표팀에서도 이어졌다. 미국에서 열린 9월 A매치 미국-멕시코와의 2연전에서 2골 1도움을 기록했다. 유럽에서 뛸 당시 시차적응과 장거리 비행의 피로도로 A매치 차출마다 컨디션 관리에 어려움을 겪은 손흥민은 한층 가벼운 몸놀림을 선보이며 주장의 품격을 보였다.손흥민은 대표팀 소집 해제 이후 첫 경기인 지난 14일 산호세와의 더비전에서 경기 시작 52초만에 선제골을 작렬하며 팀 승리를 이끌었다.4일 뒤 열린 이번 솔트레이크전에서도 절정의 골 감각을 과시했다. 전반 3분과 18분 찾아온 2번의 기회를 모두 골로 연결했다. 특히 2번째 추가골 장면은 손흥민 특유의 전매특허와 같은 중거리 슈팅이었다.LAFC는 90분 내내 험난한 경기를 펼쳤다. 특히 이날 전반전에서 슈팅수 4-14로 크게 열세를 보였으나 손흥민의 2골로 리드를 잡을 수 있었다.후반 31분에는 상대에게 실점하며 위기에 내몰렸는데 손흥민이 해결사로 나섰다. 후반 37분 천금의 추가골을 작렬해 솔트레이크의 추격 의지를 꺾었다.MLS 진출 후 첫 해트트릭이자 LAFC 소속으로 2경기 연속 득점 행진을 이어갔으며, 9월 A매치를 포함하면 공식 대회 4경기 연속골이다.