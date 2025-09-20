"탈북 게이라고 다르지 않던데요? 덕분에 덜 외로워졌어요"

개인적으로 친한 친구들 중 북에서 온 친구들이 몇 있다. 10여 년 넘게 남한에 살지만, 여전히 이곳이 낯설어 적응중이라고 했다. '내 나라'라는 마음이 쉽지 않다는 고백이었다. 성소수자인 친구도 꽤 있다. 결혼이나 출산의 장벽을 두고 아쉬움을 종종 토로하면서도, 자신의 정체성에 움츠러들지 않는 친구들이다. 그런데 이 둘을 연결해 생각해 본 적 없다. 당연히 북한 출신 성소수자가 있을 텐데, 이를 깊게 고민한 적 없다는 점에 스스로 좀 부끄러웠다. 그렇기에 '북에서 온 성소수자'라는 존재를 그려준 박준호 감독의 첫 장편영화 < 3670 >이 특별하고 또 고마웠다.
영화 제목인 '3670'은 서울 종로3가 6번 출구에서 오후 7시에 만나자는 뜻으로 게이 커뮤니티에서 쓰이는 은어다. 마지막 0은 모이는 인원이다. 사람이 많이 모일 수록 0은 1,2,3으로 계속 늘어난다.영화 속 카메라가 쫓는 건 '북한 출신'이자 '성소수자'인 철준(조유현)이다. 그의 남한 사회 적응기를 다루되 쉽게 동정하지 않는다. 두 소수자성에 갇히기보다 보통의 20대 청년으로 살려고 애쓰는 '철준'을 그린다. 생사를 함께한 북향민 친구들에게 자신의 정체성을 밝히지 못하고, 온라인 커뮤니티 등을 통해 '이쪽' 친구를 만나려고 노력하지만 쉽지 않은 현실을 담는다. 영화에는 학창시절과 사회생활 중 어딘가에 속하고 싶지만, 쉽지 않아 경계에서 우물쭈물하던 우리의 모습이 담겨있다.
보편적이면서도 특수한 개인의 기억을 불러일으키기 때문일까. 영화 < 3670 >은 지난 3일 개봉 후 닷새 동안 7500여 명을 모았다. 독립영화 흥행 기준인 1만 명을 가뿐히 넘으며 의미 있는 흥행을 이어가고 있다. (18일 기준)
'올해의 발견' 조유현