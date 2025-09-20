"탈북 게이라고 다르지 않던데요? 덕분에 덜 외로워졌어요"

▲배우 조유현은 자신의 초심이 "영화 < 3670 >에 있다"고 말했다. 엣나인필름

꾸준히 버티며 연기를 포기하지 않은 덕분에 조유현은 철준을 만났다. 그렇게 찍은 첫 장편영화의 반응도 좋다. 백 명 단위였던 SNS 팔로워는 수천 명으로 늘었다. 매일 수많은 DM(direct Message)도 받는데, 영화 덕분에 덜 외롭게 됐다는 고백이 대부분이다.



"대부분은 성소수자라는 당사자성이 있는 분들이 메시지를 보내주세요. 철준이라는 역할을 해줘서 고맙다거나 영화를 만들어줘서 고맙다는 내용이에요. 한 분의 메시지가 생각나는데, 본인은 세상을 바꾸기 위해 작은 용기를 낸 게 이 영화를 본 거라고 하시더라고요. 그게 영화에 출연한 용기에 비할 바가 아닐 텐데, (출연을) 결심해 줘서 고맙다고 하셨어요. 그러면서 앞으로도 다양한 역할을 하는 배우가 되길 바라는 마음을 전해주셨는데 정말 감사했죠.



그래서 저도 '용기의 크고 작음 보다 (용기를) 냈고 안 냈는지가 중요한 거 아니겠냐. 영화를 찾아봐 주신 것과 제가 출연한 것도 다 같은 행위라고 생각한다고 감사하다고 했어요. 사실 이 영화가 이렇게까지 많은 분에게 의미 있을지 생각도 못했어요. 영화를 다 찍고 상영회를 돌며 관객들의 이야기를 들으며 배우는 게 더 많아졌어요."



아직 소속사가 없는 조유현의 인터뷰에 동행한 < 3670 > 배급사 엣나인필름 관계자가 곁에서 조심스레 말을 보탰다. 그는 "관객과의 대화(GV) 때마다 질문이 정말 많이 나온다. 그만큼 관객들이 영화와 관련해 이야기하고 싶은 게 많은 것"이라며 "GV가 끝나고 사인을 받고도 관객들이 쉽게 자리를 안 떠난다. 또, 영화를 여러 번 보는 분들도 많다. 영화가 성소수자라는 정체성을 부정하지 않으며 다뤄서 좋았다는 말도 정말 많이 들었다"고 분위기를 전했다.



조유현은 아직 철준을 떠나보내지 못했다. 영화 속 '영준'(김현목)이 철준의 세계를 확장해 주었듯 그에게 < 3670 >은 배우 인생에 새로운 세계를 안내하고 지평을 넓혀준 계기였다.



"배우 조유현의 초심은 이 영화에 있어요. 제가 좋아하는 시 중에 '시간이 칼끝 같기를'이라는 구절이 있어요. 저도 그래요. 날카롭게 이 영화의 경험과 시간을 잘 모셔두고 자주 닦아 뾰족하게 두고 싶어요. 동시에 프로배우의 삶을 산다는 게 어떤 건지 영준 역의 현목배우에게도 많이 배우고 있어요. 어떤 작품이든 진심을 다하면서 연기의 보폭을 넓히는 거요. 최근 가장 많은 시간을 보내는 게 감독님과 현목 배우인데 두 분이 제 스승이에요."



인터뷰 다음날 조유현은 대구의 한 영화관에서 GV 일정이 있었다. 주말인 20일에는 광주로 21일에는 부산으로 향한다. 그는 혹시나 자신의 정체성을 숨겼거나 숨겨야만 했던 이들에게 손을 내밀고 싶어 했다. 조유현은 "세상에 여러 편견과 고정관념이 있겠지만, 사실 어떤 지점을 지나면 특수성보다는 공통점이 있다고 생각한다"면서 "우리 영화를 통해 함께 그 지점을 찾아갈 수 있으면 좋겠다"고 마지막 말을 남겼다.

