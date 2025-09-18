'전신 문신' 황인수, UFC 진출 좌절됐다

▲
황인수는 패디 맥코리의 원거리 킥에 속수무책으로 당했다.UFC 제공
'코리안 좀비' 정찬성의 지도 하에 옥타곤에 오른 전신 문신 파이터 황인수(31)의 UFC 진출이 좌절됐다.
'레전더리' 황인수(8승 2패)는 17일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있었던 '데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS) 시즌9 에피소드6' 미들급(83.9kg) 경기에서 패디 맥코리(27, 아일랜드)에게 3라운드 경기 후 만장일치 판정패(27-30, 27-30, 27-30)했다.
황인수는 타격 싸움에서 밀린 끝에 모든 라운드를 내줬다. 장신(191cm)의 맥코리는 우월한 기동력과 타격 기술로 93 대 37로 유효타에서 2.5배 앞섰다. 맥코리는 머리(34회), 몸통(35회), 다리(24회)에 골고루 타격을 적중시켰다. 체크훅, 프론트킥, 오블릭킥, 스피닝 백엘보 등 다채로운 타격을 자유자재로 구사했다.
반면 황인수의 공격은 거의 맥코리에게 닿지 않았다. 황인수의 타격 기회가 보이면 맥코리는 클린치로 붙어 흐름을 끊었다. 정찬성은 1라운드 끝나고 코너로 돌아온 황인수에게 "상대가 널 많이 연구했다"며 오른손 단타가 아닌 연타를 던지라고 주문했다. 하지만 황인수는 단타 위주의 공격을 이어갔다.
2라운드까지 뒤진 황인수는 3라운드에 피니시를 위해 강하게 압박을 걸었다. 마침내 펀치가 몇 차례 들어가며 맥코리를 철창으로 몰아넣었으나, 맥코리가 침착하게 황인수의 오른손을 컨트롤하고 빠져나갔다. 이후 맥코리가 테이크다운을 성공하며 승리를 굳혔다.
이로써 황인수의 UFC 진출은 무산됐다. 지난해 말 '루킹 포 어 파이트'에 이어 두 번째 데이나 화이트 회장이 지켜보는 가운데 경기를 치렀지만 이번에도 기회를 살리지 못했다. 승패도 그렇지만 경기 내용까지 소극적인지라 어느 쪽으로도 어필할 부분이 보이지 않았다는 혹평이다.