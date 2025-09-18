'전신 문신' 황인수, UFC 진출 좌절됐다

UFC 제공

패디 맥코리는 경기 후 인터뷰에서 "오늘 경기력에 만족하지 않는다. 시차적응에 애먹어 몸이 무거웠다"고 밝혔다. 또한 "솔직히 황인수를 간단하게 해치울 거라고 생각했다. 예상보다 그는 강한 상대였다"고 돌아봤다. 마지막으로 화이트 회장에게 "날 UFC에 영입해준다면 내 실력을 보여주겠다"고 간청했다.



DWCS는 UFC 계약이 걸린 오디션이다. UFC 회장 겸 최고경영자(CEO) 데이나 화이트가 경기를 지켜보고 마음에 드는 선수를 계약한다. 보통 승자를 계약하지만, 명승부를 보여줄 경우 패자를 영입하기도 한다.



그러나 황인수를 꺾은 맥코리도 UFC 계약을 얻지 못했다. 오늘 DWCS에선 맥코리를 제외한 네 명의 승자에게 UFC 계약이 주어졌다. 화이트 회장은 맥코리에게 "너무 정체 상태가 많았다. 둘 중 누구에게서도 내가 영입해야겠다 싶은 모습을 발견하지 못했다"고 단언했다. 이어 맥코리에게 "좋은 승리 축하한다. 열심히 하면 나중에 다시 볼 수 있을지도 모른다"고 여지를 남겼다.



DWCS 시즌9에선 에피소드 6까지 30경기가 치러져 25명이 UFC 계약을 얻었다. 1명은 패했음에도 명승부를 보여줘 계약을 얻었다. 시즌9는 오는 10월 15일 에피소드 10으로 마무리 된다.







☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기

황인수는 패디 맥코리의 원거리 킥에 속수무책으로 당했다.

'코리안 좀비' 정찬성의 지도 하에 옥타곤에 오른 전신 문신 파이터 황인수(31)의 UFC 진출이 좌절됐다.

'레전더리' 황인수(8승 2패)는 17일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있었던 '데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS) 시즌9 에피소드6' 미들급(83.9kg) 경기에서 패디 맥코리(27, 아일랜드)에게 3라운드 경기 후 만장일치 판정패(27-30, 27-30, 27-30)했다.

황인수는 타격 싸움에서 밀린 끝에 모든 라운드를 내줬다. 장신(191cm)의 맥코리는 우월한 기동력과 타격 기술로 93 대 37로 유효타에서 2.5배 앞섰다. 맥코리는 머리(34회), 몸통(35회), 다리(24회)에 골고루 타격을 적중시켰다. 체크훅, 프론트킥, 오블릭킥, 스피닝 백엘보 등 다채로운 타격을 자유자재로 구사했다.

반면 황인수의 공격은 거의 맥코리에게 닿지 않았다. 황인수의 타격 기회가 보이면 맥코리는 클린치로 붙어 흐름을 끊었다. 정찬성은 1라운드 끝나고 코너로 돌아온 황인수에게 "상대가 널 많이 연구했다"며 오른손 단타가 아닌 연타를 던지라고 주문했다. 하지만 황인수는 단타 위주의 공격을 이어갔다.

2라운드까지 뒤진 황인수는 3라운드에 피니시를 위해 강하게 압박을 걸었다. 마침내 펀치가 몇 차례 들어가며 맥코리를 철창으로 몰아넣었으나, 맥코리가 침착하게 황인수의 오른손을 컨트롤하고 빠져나갔다. 이후 맥코리가 테이크다운을 성공하며 승리를 굳혔다.

이로써 황인수의 UFC 진출은 무산됐다. 지난해 말 '루킹 포 어 파이트'에 이어 두 번째 데이나 화이트 회장이 지켜보는 가운데 경기를 치렀지만 이번에도 기회를 살리지 못했다. 승패도 그렇지만 경기 내용까지 소극적인지라 어느 쪽으로도 어필할 부분이 보이지 않았다는 혹평이다.