한국과 다른 아이슬란드 요양원, 참 부럽습니다

65세 이상 노인 인구가 1000만 명을 넘겼다. 국민 5명 중 1명이 노인인 초고령사회(UN 기준)가 현실화된 것이다. 노인 인구 증가와 출산율 정체는 선진국병이라고도 불리는 흔한 현상이라지만, 한국은 그 정도가 심각하다. 맥킨지 건강연구소(McKinsey Health Institute, MHI) 분석에 따르면 한국은 2040년 전체 인구 가운데 노인 비율이 40퍼센트에 육박할 것으로 추정된다. 이 보고서 가운데 한국보다 노인 비율이 높을 것으로 예상되는 국가는 단 한 곳도 없다.
한국의 상황은 수치보다 심각하다. 전통적으로 가족이 구성원의 병수발을 감당해온 한국이다. 간호간병부터 죽음에 이르기까지의 전 과정에서 가족의 수고가 상당한 역할을 차지했다. 세계 어느 나라에서도 찾아보기 힘든 병원 침상 옆 보호자 침대의 존재는 한국이 간병의 역할을 보호자에게 떠넘겨 왔단 사실을 증명한다.
그러나 그 가족이 파괴되고 있다. 1인가구 비율이 30%를 넘어서 전 세계 상위권에 속한다. 다른 어느 나라보다 가족 간의 유대며 끈끈함을 자랑했던 한국이 아닌가. 가족이 떨어져 살며 생활공동체라 보기 힘든 상황이 공공연하다. 지난해 인구주택총조사에 따르면 65세 이상 노인 1인가구만 228만 가구가 넘는다. 전체 가구 10곳 중 1곳은 노인 1인가구란 뜻이다. 증가세도 가파르다. 빈곤율 또한 노인 1인가구에 집중된다. 요컨대 기댈 곳 없는 간호간병 절벽이 한국사회에 시시각각 닥쳐오고 있다는 뜻이다.