'어쩔수가없다' 박찬욱 감독 "우리나라에서 처음 선보여, 떨리는 마음"

제30회 부산국제영화제 개막작 기자회견: 제 거의 모든 영화를 부산에서 일부 장면이라도 촬영을 했던 기억이 있습니다. 꼭 부산이 아니어도 될 때조차 항상, 그래도 부산에서 안 찍으면 섭섭하다는 마음으로 억지로라도 부산 분량을 만들어서 넣곤 했습니다. 이번에도 그랬고요. 개인적으로도 부산을 좋아해서 자주 내려와서 시간을 보냅니다. 바다도 있고, 복잡한 도시 풍경도 있고, 영화가 필요로 하는 모든 풍경을 다 갖춘 곳이 부산이라고 생각하고요. 영화제를 하기에도, 영화를 만들기에도, 시나리오를 쓰기에도 최고의 도시가 아닐까 싶습니다.: 저도 영화나 드라마 찍을 때 부산에 자주 오곤 하는데, 올 때마다 설레고 기다려지는 도시입니다. 옆에 이성민 배우께서 칸을 작은 해운대라고 표현했을 정도로. (웃음) 크고 아름다운 도시이기 때문에 촬영하기에도 너무 좋고. 조금만 가면 영도라는 지역이 골목골목 굉장히 정취가 있고 촬영하기 좋은 장소라서 저희 영화인들이 많이 찾게 되는 것 같습니다.: 부산은 늘 설레는 곳이고, 촬영하면 더 설레는 곳입니다. 개인적으로 외국을 많이 나가보지 못했지만, 최근에 베니스를 다녀왔습니다. 부산이 짱입니다. (웃음): 저는 지금 제가 이 자리에 이분들과 함께 있는 것만으로도 되게 꿈 같은데요. 부산도 저한테는 꿈에 가까운 상징적인 도시였습니다. 언젠가 꼭 영화제를 와 보고 싶은 그런 도시이기도 했고요.": 원작에서 종이 만드는 일을 그렇게 중요하고 대단한 일로 생각하지 않는데도 인물들은 자기 인생 전부라고 말하잖아요. 그런 것처럼 영화를 만드는 저로서는 영화라는 것도 어찌 보면, 삶에 큰 도움을 주는 일도 아니고 그저 두 시간짜리 오락거리일 뿐이라고 생각하실 수도 있다고 봅니다. 하지만 우리는 그런 일에 가진 것을 다 쏟아부어서 인생을 전부 걸고 일하잖아요. 그렇기 때문에 쉽게 동화될 수 있었던 것 같습니다. 지금 영화 업계가 조금 어렵고, 우리나라가 다른 나라보다 팬데믹 상황에서 회복이 더딘 상태인 것 같습니다. 여기저기 다른 나라 사람들 만나서 이야기 들어보면 영영 그런 상태로 머물 건 또 아닌 것 같죠. 저희 영화가 이 구렁텅이에서, 늪에서 빠져나오는 데 조금이라도 역할을 할 수 있기를 바랄 뿐입니다.: 베니스 그리고 토론토를 영화제 때문에 저희가 다녀오면서 그런 질문을 참 많이 받았어요. 저는 지금 영화의 어려움도 있지만 사실 더 큰 어려움을 겪고 있는 건 극장이라고 생각해요. '극장이라는 곳이 어떻게 이 어려움을 이겨내고 타개해 내고 또다시 관객들의 사랑을 받는 장소가 될 수 있을까?'에 대한 부분은 아마 모든 영화인들이 생각하는 고민일거라고 생각합니다. 지금 당장 직접적으로 느끼지는 못하지만, AI의 문제도 이 영화의 후반부에서 문제 제기가 되는데요. AI도 사실은 배우나 감독에게 어떤 위협이 될 수 있는 그런 충분한 요소가 될 것 같습니다. 그런 지점에서는 저도 많은 공통점을 느꼈던 것 같아요.: 저 역시 이번 영화가 7년 만이에요. 앞으로 얼마나 더 자주 오래 이 영화 작업으로 배우로서 영화를 찍을 수 있을까? 하는 그런 불안함이 있는 것 같습니다. 그래서 그런지는 몰라도 7년 만에 한 것도 큰 의미가 있었고요. 앞으로가 더 중요하다고 생각합니다. 그런 의미에서 박찬욱 감독님 같은 감독님들이 작품을 더 많이 만들어주셔야 한다는 생각이 더 간절해진 것 같아요. (웃음).: 범모 역할을 하면서 저를 되돌아본 적이 있습니다. 저희 같은 직업, 배우도 언젠가는 대체할 수 있는 어떤 대단한 기술이 생긴다면 대체되지 않을까? 그때면 저도 직업을 잃겠죠? 여기 계신 많은 분들이 그렇지 않을까 하는 그런 생각을 합니다. 그런 지점에서의 두려움, 그런 것이 저희 영화에서 주는 메시지라고 생각합니다. 영화뿐만이 아니라 우리 모두가 극 중의 실업자들처럼 그런 일을 겪지 않을까 하는 그런 두려움이 있지 않을까요.: 영화 산업이 위기인 건 맞는데, 제가 이번에 박찬욱 감독님과 함께하면서 느낀 것들이 있습니다. 영화의 즐거움, 영화 작업의 참된 맛은 이런 게 아닐까 하는 부분들입니다. 그저 많이 보러와 주시길 기대할 수밖에 없고, 저희가 그만큼 더 정성껏 공을 들이면 알아봐 주시지 않을까 하는 마음으로 하는 수밖에 없는 것 같습니다. 많이 보러 와 주셨으면 좋겠습니다.