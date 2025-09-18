'골때녀' 박하얀, 패배 위기 팀 구해낸 에이스의 힘

▲
SBS '골 때리는 그녀들'SBS
전반전 신입 시은미+정재은은 최전방에 투입시키고 에이스 박하얀에게 골키퍼를 맡긴 국대패밀리는 기대 이상으로 선전을 펼쳤다. 상대팀의 자책골과 나미해의 중거리슛으로 두 골을 넣으며 스트리밍파이터를 강하게 압박했다. 이에 맞선 스트리밍파이터는 쉐리의 페널티킥 추격 득점과 심으뜸의 동점골로 전반을 2대 2 동점으로 끝마칠 수 있었다.
후반 들어 균형을 먼저 무너뜨린 팀은 스트리밍파이터였다. 심으뜸이 문전을 향해 강하게 깔아 찬 공이 상대 수비수의 발맞고 들어가는 행운의 자책골로 연결, 단숨에 3대 2 역전에 성공한 것이다. 이대로 밀리다간 경기를 그냥 놓칠 수 있다고 판단한 백지훈 감독은 박하얀을 최전방 공격수로, 시은미를 GK로 이동시키는 초강수를 사용했다.
그러자 꽉 막혔던 국대패밀리의 공격이 활발하게 재개되었다. 박하얀이 2명의 수비수를 개인기로 제치면서 절묘한 오른발 슛으로 3대 3 동점을 만들었다. 뒤이어 경기 종료 직전에는 골문 안으로 강하게 차 넣은 공이 김민지의 등에 맞고 골망을 가르는 행운의 결승 득점을 완성시켰다.
위기의 순간, 무너지지 않는 국대패밀리