'골때녀' 박하얀, 패배 위기 팀 구해낸 에이스의 힘

▲SBS '골 때리는 그녀들' SBS

주전 2명이 한꺼번에 사라졌다는 건 요즘 기량이 급성장한 <골때녀> 각 구단의 기량을 감안할 때 손쉽게 해결할 수 있는 문제가 아니라는 점을 의미한다. 신입 선수의 실력이 검증되지도 않은 데다 손발 맞출 시간적 여유도 없는 상황에서 패배와 동시에 작별을 고해야 하는 토너먼트 대회에서 국대패밀리는 시작과 동시에 탈락 위기에 봉착했다. 하지만 어려움이 닥치는 순간, 박하얀의 가치가 제대로 입증되었다.

특히 후반전 팀의 동점골과 결승 득점 완성에 모두 관여하면서 현장에서 지켜본 타 팀 선수단과 시청자 모두를 놀라게 만들었다. 상대 선수와의 경합 과정에서 안면 충돌로 인해 정상적인 플레이가 쉽지 않았지만 이에 아랑곳 없이 그라운드를 누비면서 팀에게 귀중한 승리를 안겨줬다. 에이스의 품격이란 바로 이런 것임을 박하얀이 몸소 보여준 것이었다.

반면 스트리밍파이터로선 1점 차 우세를 끝까지 지키지 못한 채 막판 고비에서 무너지고 말았다. 심으뜸이 공격에서 여전히 맹위를 떨쳤지만 지난 시즌부터 문제점으로 부각된 후방 지원 공격의 부재 및 허술해진 수비력이 좀처럼 회복되지 못하면서 결국 팀의 휘장을 자신들의 손으로 걷어 낼 수밖에 없었다.

