'골때녀' 박하얀, 패배 위기 팀 구해낸 에이스의 힘

[리뷰] SBS <골 때리는 그녀들> 국대패밀리, 부상자 공백 딛고 스밍파에 4대 3 역전승

25.09.18 09:58최종업데이트25.09.18 09:58
박하얀이 부상자 속출로 위기에 빠진 팀을 승리로 이끌었다. 지난 17일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들> GIFA컵 세 번째 경기 FC 국대패밀리 대 FC 스트리밍파이터의 대결에서 국대패밀리가 7골을 주고 받는 접전 끝에 4대 3 승리를 거두고 월드클라쓰, 불나비에 이어 6강 진출에 성공했다.

국대패밀리는 지난 G리그 과정에서 발등 골절 부상을 입은 골키퍼 김수연, 이번 대회 연습 도중 역시 손목 골절상을 당한 황희정이 시즌 아웃되면서 창단 후 가장 큰 선수 공백 속에 GIFA컵에 출전했고 후반 중반까지 패색이 짙은 경기를 펼쳤다.

하지만 팀의 간판 스타 박하얀이 공수에 걸친 맹활약으로 후반전 연속 2득점을 만드는 데 기여하면서 가까스로 1골 차 승리를 거둘 수 있었다. 반면 G리그 직전까지 신흥 강자로 급부상했던 스트리밍파이터는 이번 컵대회에서도 부진을 면치 못하면서 아쉽게 그라운드를 떠나게 되었다.

부상 선수 공백... 새 멤버로 채울 수 있을까?

이날 방송 시작과 더불어 백지훈 국대패밀리 감독은 한숨을 크게 내쉬면서 어려움을 토로했다. 그도 그럴 것이 G리그 준결승 구척장신과의 경기 도중 골키퍼 김수연은 충돌 과정에서 발등을 크게 다쳐 이번 대회 출전이 무산되었다.

설상가상으로 아직 새 선수 영입이 이뤄지지 않은 상태에서 연습을 진행하던 국대패밀리는 임시 GK로 훈련하던 황희정마저 손등 골절로 인해 함께 '시즌 아웃'되고 말았다. 동시에 2자리 공백이 발생한 국대패밀리로선 SOS 신호를 보낸 난파선과 다름 없는 신세였다.

두 사람의 자리는 프로 골퍼 출신 정재은, 프로배구와 비치발리볼을 거친 시은미 등 2명의 신입 멤버들로 급하게 채우면서 대회를 준비했다. 각 팀의 기량이 향상된 상황임을 감안하면 새 인물의 합류는 그만큼 조직력 부족이라는 또 다른 약점을 가중시킨다는 점에서 백 감독에게 크나큰 부담을 안겨줬다.

에이스 박하얀의 종횡무진

전반전 신입 시은미+정재은은 최전방에 투입시키고 에이스 박하얀에게 골키퍼를 맡긴 국대패밀리는 기대 이상으로 선전을 펼쳤다. 상대팀의 자책골과 나미해의 중거리슛으로 두 골을 넣으며 스트리밍파이터를 강하게 압박했다. 이에 맞선 스트리밍파이터는 쉐리의 페널티킥 추격 득점과 심으뜸의 동점골로 전반을 2대 2 동점으로 끝마칠 수 있었다.

후반 들어 균형을 먼저 무너뜨린 팀은 스트리밍파이터였다. 심으뜸이 문전을 향해 강하게 깔아 찬 공이 상대 수비수의 발맞고 들어가는 행운의 자책골로 연결, 단숨에 3대 2 역전에 성공한 것이다. 이대로 밀리다간 경기를 그냥 놓칠 수 있다고 판단한 백지훈 감독은 박하얀을 최전방 공격수로, 시은미를 GK로 이동시키는 초강수를 사용했다.

그러자 꽉 막혔던 국대패밀리의 공격이 활발하게 재개되었다. 박하얀이 2명의 수비수를 개인기로 제치면서 절묘한 오른발 슛으로 3대 3 동점을 만들었다. 뒤이어 경기 종료 직전에는 골문 안으로 강하게 차 넣은 공이 김민지의 등에 맞고 골망을 가르는 행운의 결승 득점을 완성시켰다.

위기의 순간, 무너지지 않는 국대패밀리

주전 2명이 한꺼번에 사라졌다는 건 요즘 기량이 급성장한 <골때녀> 각 구단의 기량을 감안할 때 손쉽게 해결할 수 있는 문제가 아니라는 점을 의미한다. 신입 선수의 실력이 검증되지도 않은 데다 손발 맞출 시간적 여유도 없는 상황에서 패배와 동시에 작별을 고해야 하는 토너먼트 대회에서 국대패밀리는 시작과 동시에 탈락 위기에 봉착했다. 하지만 어려움이 닥치는 순간, 박하얀의 가치가 제대로 입증되었다.

특히 후반전 팀의 동점골과 결승 득점 완성에 모두 관여하면서 현장에서 지켜본 타 팀 선수단과 시청자 모두를 놀라게 만들었다. 상대 선수와의 경합 과정에서 안면 충돌로 인해 정상적인 플레이가 쉽지 않았지만 이에 아랑곳 없이 그라운드를 누비면서 팀에게 귀중한 승리를 안겨줬다. 에이스의 품격이란 바로 이런 것임을 박하얀이 몸소 보여준 것이었다.

반면 스트리밍파이터로선 1점 차 우세를 끝까지 지키지 못한 채 막판 고비에서 무너지고 말았다. 심으뜸이 공격에서 여전히 맹위를 떨쳤지만 지난 시즌부터 문제점으로 부각된 후방 지원 공격의 부재 및 허술해진 수비력이 좀처럼 회복되지 못하면서 결국 팀의 휘장을 자신들의 손으로 걷어 낼 수밖에 없었다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
