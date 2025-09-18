법만 따지는 집행자는 '정의'일까

Roxlom Films Inc.

"아마 피고인들은 그들의 몫보다 더 큰 죄를 지었는지도 모릅니다. 히틀러가 권력을 잡기 전부터 이미 성숙한 정신의 소유자였으니까요. 저들의 사고는 초창기 나치의 교육으로 왜곡되지 않았습니다. 저들은 지식인임에도 불구하고 나치의 이데올로기를 받아들였고 무엇보다도 저들은 정의의 가치를 지켜야 했습니다. 그런 것을 부인한 것에 대한 심판을 받을 것입니다."

"전혀 재판이 아니었습니다. 희생 의식이었어요. 유대인으로 펠덴스타인은 인류 최대의 희생자였죠. 우리가 집단 수용소에 대해 전혀 몰랐다고 믿게 했습니다. 몰랐다. 우린 그럼 어디 있었죠? 우린 그저 수 백명이 처형당한 줄 알았었노라고. 그러면 죄가 덜해집니까? 구체적인 실상은 혹시 몰랐을지도 모릅니다. 하지만 우리가 몰랐다면 알고 싶지 않았기 때문입니다."

영화 <뉘른베르크 재판> 포스터흔히 사법부를 민주주의 수호에 '최후의 보루'라고 한다. 그러나 나치 하에 사법부는 국가의 이익을 우선시한 판결을 내리고 법을 정치적으로 이용했다. 그 속에서 인권은 무참히 짓밟혔다.영화 <뉘른베르크 재판>(1961)은 독일 나치에 부역한 이들을 처벌하기 위해 열린 12차례 국제군사재판 가운데, 1947년에 진행된 '판사 재판'을 모티브로 하고 있다. 러닝타임 3시간 정도의 영화는 나치에 부역한 법조인 4명을 미국의 판사 댄 헤이우드(스펜서 트레이시)가 재판하는 법정 드라마다. 영화 속 인물들은 모두 가상의 존재지만, 실존했던 판·검사와 그들의 판결을 모델로 하고 있다. 실제 재판에서는 16명을 기소했다.영화는 개인적 책임 등 보편적 윤리 문제를 조명하면서도 법조인으로서 책임도 성찰한다. 검사 측이 독일 법무부 장관 에른스트 야닝(버트 랭커스터)과 판사 프레드릭 홉스테터, 베르너 람페 그리고 검사 에밀 한을 기소한 이유가 이를 잘 보여준다.검사 측 미국의 테드 로손(리처드 위드마크) 대령은 피고인들이 직접적으로 반인륜적 범죄에 참여하지는 않았지만, 의식적으로 참여했다고 지적한다. 반면, 야닝의 변호사 한스 롤프(막시밀리언 셀)는 "판사는 자국의 법을 집행할 뿐 만들지 않는다"고 변호한다. 그는 이들이 자국 법을 집행하는 걸 거부했다면 반역자가 되었을 것이라며, 이번 재판의 요점이라고 한다.그러나 증인대에 선 야닝의 법대 스승이자 판사였던 닥터 빅은 판사가 확고하게 독립적인 위치라고 한다. 판결은 본래 객관적이어야 하지만, 나치 치하에서는 '국익'을 위한 반국가행위 처벌이 우선시되었다. 또한 1935년 총통 포고령 이후 판사들은 법복 위에 나치 휘장을 둘러야 했다. 이를 거부한 판사들은 사임했다. 닥터 빅도 그중 한 명이었다.반면 피고들은 사법부에 남아 체제에 순응하며 비판적 사고 없이 판결을 내렸다. 이들의 판결은 강제 불임 또는 수용소, 사형 등 반인륜적인 결과를 불러왔다. 피고들이 인종차별적이고 비인도적인 정책을 직접 시행했음을 드러낸다. 검찰 측 증인 루돌프 피터슨(몽고메리 클리프트)과 아이린 호프만(주디 갈런드)은 이러한 판결의 피해자다.피터슨은 나치 시절 '정신적 결함'을 근거로 불임 시술 판결을 받았다. 그가 학교에서 낙제를 받고 그의 어머니가 정신 질환이 있었다는 게 근거다. 또한 심문 과정에서 피터슨은 히틀러와 괴벨스의 생년월일에 대한 질문을 받았다. 그는 "모르며 알고 싶지도 않다"고 답했다. 결국 그는 강제 불임 시술을 당했다.정신 질환자는 과거 나치의 박해 대상자 중 하나였다. 나치는 우생학 정책을 펼치며 열성 유전자를 가진 이들 40만 명에게 강제 불임시술을 했다. 1939년부터 1941년까지 'T-4'라는 장애인과 정신 질환자를 안락사한 학살 프로그램도 우생학 정책 중 하나다.당시 10대였던 아리아인 호프만은 유대인 노인 펠덴스타인과 부녀 같은 우정을 나누었다. 이들의 가벼운 입맞춤이 불륜으로 고발당했다. 그 결과 펠덴스타인은 '인종 모독' 혐의로 사형을, 호프만은 징역형을 선고받았다. 이 과정에서 호프만은 거짓 증언을 강요당했다. 당시 이 사건을 맡은 야닝은 펠덴스타인 사건의 판결을 법정에 들어서기도 전에 내렸다고 인정한다.펠덴스타인 사건은 실제 카첸베르거 사건을 모티브로 한다. 유대인 사업가 카첸베르거는 젊은 아리아인 여성과 불륜을 저질렀다는 혐의로 기소된다. 그리고 뉘른베르크법에 따른 인종모독 혐의로 1942년 3월 14일 사형을 명령한다. 이 재판을 주관한 오스발트 로타우그 판사는 1947년 12월 14일 뉘른베르크 재판에서 종신형을 선고받았다. 뉘른베르크법은 1935년 9월 15일 나치 뉘른베르크 전당대회에서 발표된 반유대주의 법이다.