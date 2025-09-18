2025년에 다시 보는 이 영화, 기후위기 시대의 생존 매뉴얼

지브리스튜디오

영화 <모노노케 히메> 스틸.미야자키 하야오가 <모노노케 히메>에서 보여준 가장 큰 성취는 선악 구도를 철저히 해체한 데 있다. 타타라 마을의 지배자 에보시는 숲을 파괴하고 신을 죽이려는 악역처럼 보이지만 동시에 나환자들을 보살피고 여성들에게 일자리를 제공하는 개혁가이자 참된 리더이기도 하다. 이는 현재 우리가 직면한 딜레마와 묘하게 겹쳐 보인다. 탄소중립을 위해서는 재생에너지 단지가 필요하지만 이를 위해 또 다른 생태계가 훼손된다. 전기차는 친환경적이지만 배터리 제조 과정에서 희토류 채굴이라는 환경 파괴가 수반된다.미야자키 하야오는 에보시를 통해 인간의 자연개발 논리가 갖는 나름의 정당성을 인정하는 동시에 그 한계를 외면할 수 없음을 날카롭게 짚는다. 철 생산으로 번영하는 타타라마을은 근대 산업문명의 축소판이며 숲의 신들과 벌이는 전쟁은 자연 착취를 기반으로 한 성장 모델의 필연적 결과다. 2025년 우리 사회가 경제성장과 환경보호 사이에서 겪는 고민을 이미 28년 전부터 제시해왔던 것이다.여기서 주인공 아시타카는 전통적인 영웅서사의 주인공과 다르다. 그는 문제를 해결하기보다 갈등하는 양편을 이해하고 중재하려고 한다. 재앙신의 저주를 받은 그의 팔은 분노와 증오에 반응하면 파괴적인 힘을 발휘한다. 하지만 아시타카는 끝까지 증오를 거부한다. 아마도 미야자키 하야오의 비전을 캐릭터화 한 아시타카는 기후위기 앞에서 인류가 취해야 할 감독의 방향성을 제시한다.이런 중재자의 태도는 2025년 현재 더욱 절실하다. 기후변화 대응을 둘러싼 세대 갈등, 개발업계와 환경단체 간의 대립, 선진국과 개발도상국 간의 이해관계 충돌 속에서 우리에게 필요한 것은 아시타카와 같은 관점이다. 그는 양쪽의 입장을 모두 이해하면서도 공존하기 위한 고민과 행동을 포기하지 않으려고 한다. 사슴신의 목을 되돌려주는 마지막 장면에서 보듯이 해결책은 어느 한쪽의 완전한 승리가 아니라 새로운 형태의 균형에 있다.