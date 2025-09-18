'박준현 전체 1순위', 루키 110명 정해졌다

키움 히어로즈

시속 157km의 강속구를 던지는 북일고 우완 박준현(오른쪽)은 예상대로 전체 1순위로 키움의 지명을 받았다.2026 신인 드래프트는 지난 5월 광주일고의 투타겸업 김성준이 텍사스 레인저스와 계약했고 장충고 우완 문서준 역시 메이저리그 도전을 선언하면서 다소 김이 빠졌다. 하지만 심준석이 없던 2023년에 김서현과 문현빈(이상 화 이글스), 이로운(SSG 랜더스), 장현석이 빠진 2024년에도 김택연(두산 베어스) 같은 대형 신인들이 배출됐기 때문에 옥석을 찾기 위한 각 구단의 눈치 전쟁은 올해도 매우 치열했다.작년 최하위를 기록하며 2년 연속 1라운드 1순위 지명권을 얻은 키움은 예상대로 시속 157km의 강속구를 던지며 투수 최대어로 꼽히던 북일고의 우완 박준현을 지명했다. 메이저리그 도전을 두고 고민하던 박준현은 아버지 박석민을 비롯한 선배 야구인들의 조언에 따라 국내 잔류를 선택했다. 키움은 작년 조상우 트레이드를 통해 얻은 10순위 지명권으로 공수주를 겸비한 전주고 유격수 박한결을 지명했다.2순위 지명권을 가진 NC 다이노스는 투수를 지명할 거란 예상을 깨고 유신고의 대형 내야수 신재인을 지명했다. 고교 시절 유격수와 3루수를 오간 신재인은 NC에 병역 문제를 해결한 2002년생 젊은 유격수 김주원이 있는 만큼 3루수로 활약할 확률이 높다. 유신고에서 투수로도 활약했을 만큼 강한 어깨를 가진 신재인이 주전 3루수로 자리를 잡는다면 NC 내야의 미래는 더욱 밝게 빛날 것이다.지난 4년 동안 문동주와 김서현, 황준서, 정우주 등 투수 유망주들을 1라운드에 지명했던 한화는 올해 유신고 외야수 오재원을 지명하는데 전체 3순위 지명권을 사용했다. 오재원은 1학년 때부터 주전으로 활약한 데다가 공수주를 두루 겸비하고 있고 팀 내에서도 부지런한 선수로 정평이 나 있다.따라서 오재원이 향후 한화의 주전 중견수로 성장한다면 그에게 사용한 3순위 지명권이 전혀 아깝지 않을 것이다.2,3순위로 야수 2명이 연속으로 불렸지만 4순위 지명권을 가진 롯데 자이언츠는 193cm의 좋은 신장을 가진 동산고 우완 신동건을 지명했다. 좋은 피지컬과 함께 빠른 성장 속도로 높은 잠재력을 인정 받고 있는 신동건은 올해 15경기에 등판해 71.1이닝 동안 8승2패0.51의 좋은 성적을 기록했다. 최근 투수 유망주들의 성장이 더디거나 부상이 잦았던 만큼 롯데로서는 신동건의 성장과 활약이 반드시 필요하다.지난 2년 동안 내야수 박지환과 포수 이율예에게 1라운드 지명권을 사용했던 SSG는 올해 대구고 에이스 김민준을 1라운드로 선택했다. 1년 유급해 동기들보다 한 살 많은 김민준은 올해 고교 무대에서 20경기에 등판해 78.2이닝을 던지며 10승 무패 2.16 104탈삼진9볼넷,이닝당 출루 허용수(WHIP) 0.86의 좋은 성적을 기록했다. 김민준은 제구력과 변화구의 완성도가 높아 즉시 전력감으로 꼽힌다.작년 신인 드래프트 전체 2순위 정우주를 배출한 전주고는 올해도 박지훈이 kt 위즈,박한결이 키움에 지명되면서 1라운드 지명 선수를 2명이나 배출했다. 연고팀 KIA 타이거즈도, 고교 선배 정우주가 있는 한화도 아닌 kt에 입단한 박지훈은 '투수육성 전문가' 이강철 감독을 만나 더 많은 성장이 기대된다. Kt는 4라운드 전체 36순위로 <최강야구>와 <불꽃야구>에 출연했던 단국대 내야수 임상우를 지명했다.작년 덕수고의 박준순을 1라운드로 지명했던 두산은 올해 신인 드래프트에서도 투수가 아닌 마산용마고의 외야수 김주오를 1라운드로 선택했다. 181cm94kg의 건장한 체격을 가진 김주오는 32경기에서 6개의 홈런과 함께 도루도 12개나 기록할 정도로 '호타준족'의 면모를 갖추고 있다. 김주오는 고교 시절 중견수로 많이 활약했지만 거포로서 육성한다면 코너 외야 또는 1루수로 변신할 가능성도 적지 않다.경기 항공고의 양우진은 2학년 때 시속 153km의 강속구를 뿌리며 대형 유망주로 떠올랐고 올해는 박준현과 함께 '고교투수 BIG2'라는 평가를 받기도 했다. 하지만 피로골절로 대표팀에서 하차하면서 건강 이슈가 부상했고 순번이 밀리다가 결국 8순위로 LG의 지명을 받았다. 하지만 LG는 작년 10순위 김영우가 쏠쏠한 활약을 하고 있기 때문에 양우진 역시 팀의 기둥투수로 키울 수 있다는 자신감이 있다.올 시즌 내내 투수들의 부진으로 고전하고 있는 삼성 라이온즈는 1라운드로 지명한 서울고 우완 이호범을 비롯해 11라운드까지 무려 9명의 투수를 지명했다(삼성이 지명한 11명은 야수 2명을 포함해 모두 우투우타다). 한편 작년 12월 조상우를 영입하면서 1, 4라운드 지명권을 키움에 내줬던 KIA는 오랜 시간을 기다린 끝에 2라운드 전체 20순위로 나주 광남고의 우완 김현수를 가장 먼저 지명했다.