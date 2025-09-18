"괴물처럼 못생겼다"... 이 말이 한 가족에게 가져온 비극

▲
영화 <얼굴> 스틸컷플러스엠
그래도 풀리지 않는 의문이 있다. 왜 영희의 가족들과 공장 직원들은 영희의 얼굴을 보고도 괴물처럼 생겼다고 말한 걸까? 그 이유 역시 '얼굴'이라는 제목으로부터 찾을 수 있다. 얼굴이 한 개인의 내면을 반영하는 틀이라면, 반대로 말해서 한 개인의 내면 상태에 따라 그가 보는 세상과 타인의 모습도 달라질 수 있다. 즉, 영희가 괴물같이 생겼다고 말한 이들은 오히려 자신들의 내면이 그만큼 추하다고 자백한 것과 다름없다.
바로 영규가 그러하다. 그에게 영희는 특별한 존재다. 맹인이라는 이유로 아무도 그에게 도장을 안 맡길 때, 영희는 처음 그에게 손을 내밀었다. 그의 손에 깃든 예술성을 알아보고, 그를 수단이 아닌 목적으로 대한 유일한 사람이 바로 영희였다. 그래서 영규는 영희의 얼굴을 직접 보지는 못했지만, 그녀가 누구보다도 아름답다고 믿는다. 영규에게 전해진 영희의 애정과 진심은 그만큼 아름다웠으니까.
그런데 집에 방문한 절친의 말을 듣자마자 영규는 돌변한다. 아내가 추녀라는 말을 듣더니 영희를 죽여 버린다. 친구의 말이 그의 왜곡된 가치관을 건드렸기 때문이다. 그에게 아름다움은 힘, 명예, 그리고 부(富)다. 맹인이라는 이유로 멸시받았던 영규는 자신의 손기술, 곧 예술성만이 자신이 가진 유일한 힘이라고 믿는다. 그래서 그는 추한 것을 병적으로 기피한다. 아름다움이라는 방패를 잃으면 언제든 다시 멸시받을지 모르니까.
아이러니하게도 영희는 영규가 그렇게 갈구한 미(美)를 지닌 사람이었다. 누구보다 곧고, 올바르고, 아름다웠다. 하지만 영규는 자신의 믿음과 판단을 신뢰하지 못했다. 친구의 말을 듣는 순간, 그는 자신의 비틀린 가치관에 근거하여 아내를 추하다고 낙인찍고 그녀를 살해했다. 본인 눈으로는 확인할 수도 없으면서. 그렇게 영규는 영희의 얼굴 때문이 아니라, 본인의 추한 내면 때문에 남들에게 멸시당할 만큼 추해져 버렸다.
증언만큼 추악한 내면
영희를 추하다고 말한 다른 이들도 다르지 않다. 찬찬히 들여다보면 그들의 내면은 영희의 생김새에 대한 그들의 증언만큼이나 흉측하다. 교류가 전혀 없었던 동환의 이모들과 사촌 형제가 대표적이다. 그들은 장례식장에서 다짜고짜 동환의 외할아버지가 남긴 재산을 나눌 생각이 없다고 밝힌다. 그들 간의 대화를 녹음해서 증거로 쓰겠다고 주장할 뿐만 아니라, 심지어 유골에 대한 예의조차 보이지 않는다.
백 사장도 만만치 않다. 그는 자기 권력과 돈을 이용해 어린 여공들을 성폭행했고, 영희의 최후를 알면서도 자기 이익을 위해 감춰버렸다. 영희의 사수는 또 다른 형태로 추하다. 그녀는 온 공장에서 유일하게 자기를 위로하고, 자신을 대신해 용기를 내고, 행동에 나선 사람을 비난했다. 시대상을 고려하면 강간 피해를 숨기려던 그 심정도 이해할 수 있지만, 비겁하다는 사실은 달라지지 않는다.
김수진 PD도 마찬가지다. 동환이 가족사의 비밀을 방송에 내보내지 말아 달라고 요청하자, 그녀는 영희 증명사진을 건네면서 그를 비난한다. 어머니의 명예 회복에는 관심 없는 불효자라고. 전형적인 내로남불이다. 애초에 그녀가 영희의 사망을 취재한 동기는 정의감이 아니라 화제성이었으니까. 심지어 인터뷰이의 동의 없이 촬영과 녹음을 진행하는 등 저널리즘 윤리까지 저버렸으니, 그녀가 동환을 책망하는 것은 어불성설이다.
우리는 떳떳할까