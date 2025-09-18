'짜릿한 역전승' 울산HD... 'K리그 경력직' 펠리페 활약에 식은땀

▲
펠리페를 맏는 데 상당한 애를 먹은 울산HD DF 트로야크한국프로축구연맹
3백으로 깊게 내려선 울산 수비진은 펠리페를 상대하는 데 어려움을 겪었다. 193cm의 신체 조건을 보유한 펠리페를 상대로 장신 수비수 트로야크가 전담으로 막으려고 시도했지만, 상당히 버거웠다. 특유의 유연한 볼 터치와 강점인 등지기를 통해서 동료들에 기회를 제공했고, 울산 수비진과 미드필더들은 이를 봉쇄하지 못하는 장면이 연이어 나왔다.
펠리페는 수비 가담도 상당히 적극적이었다. 전반 6분에는 말컹과의 경합을 통해 볼을 뺏기도 했고, 전반 23분에도 울산 빌드업의 핵심인 보야니치와의 경합을 이겨내며 역습을 도왔다. 공격에서도 실력을 발휘했다. 전반 13분에는 무려 3명이 달라붙는 상황에서도 볼을 지켜냈고, 이어 전반 32분에는 전담 마크맨인 트로야크를 제치고 위협적인 크로스를 올렸다.
결국 울산은 이런 펠리페를 억제하지 못하면서 선제 실점을 내줬다. 전반 막판 페널티 박스 안에서 펠리페를 신경 쓰는 인원이 상당히 많았고, 좋은 슈팅 능력을 보유한 더얼자둬에 실점하는 장면이 나왔다. 공수 양면에서 엄청난 존재감을 발휘한 가운데 71분간 경기장을 누비며 경기 내 최다 경합 승리(12회), 기회 창출 3회, 수비적 행동 5회, 크로스 성공률 100%, 피파울 3회를 기록하며 펄펄 날았다.
이처럼 펠리페가 전방부터 확실하게 눌러주면서 울산은 올라오지 못했지만, 후반 26분 교체된 후에는 완벽하게 경기 양상이 달라지기 시작했다. 최전방에서 힘을 잃은 청두는 계속해서 후방으로 밀려났고, 결국 엄원상·허율에 연속 실점을 허용하며 고개를 숙였다. 그야말로 펠리페가 나간 직후 울산의 혈이 완벽하게 뚫렸다는 증거였다.
서정원 감독도 이에 대해서 확실하게 인지, 경기 종료 후 "이기고 있을 때 중요한 선수 5명을 교체해줄 수밖에 없었다. 그래서 실점하고 패배하게 됐다. 어쩔 수 없는 상황이었다. 우리에게 더 중요한 것이 무엇인지를 생각할 수밖에 없었다"라고 답했다.
앞선 답변처럼 어쩔 수 없는 상황이었다. 현재 리그서 1위를 달리고 있는 청두는 다가오는 21일 리그 3위 상하이 선화와 중요한 맞대결이 예정되어 있기에, 서 감독은 경기 막판 핵심 선수인 펠리페의 체력을 안배하는 결정을 내릴 수밖에 없었다. 결과적으로 이 선택은 승부를 가르는 핵심 요인이 됐고, 울산은 짜릿한 역전 승리로 웃을 수 있었다.
한편, 울산은 짧은 휴식 후 오는 21(일) 홈에서 8위 안양과 리그 30라운드 일전을 치르게 된다.