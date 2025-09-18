'짜릿한 역전승' 울산HD... 'K리그 경력직' 펠리페 활약에 식은땀

한국프로축구연맹

큰사진보기 ▲펠리페를 맏는 데 상당한 애를 먹은 울산HD DF 트로야크 한국프로축구연맹

3백으로 깊게 내려선 울산 수비진은 펠리페를 상대하는 데 어려움을 겪었다. 193cm의 신체 조건을 보유한 펠리페를 상대로 장신 수비수 트로야크가 전담으로 막으려고 시도했지만, 상당히 버거웠다. 특유의 유연한 볼 터치와 강점인 등지기를 통해서 동료들에 기회를 제공했고, 울산 수비진과 미드필더들은 이를 봉쇄하지 못하는 장면이 연이어 나왔다.



펠리페는 수비 가담도 상당히 적극적이었다. 전반 6분에는 말컹과의 경합을 통해 볼을 뺏기도 했고, 전반 23분에도 울산 빌드업의 핵심인 보야니치와의 경합을 이겨내며 역습을 도왔다. 공격에서도 실력을 발휘했다. 전반 13분에는 무려 3명이 달라붙는 상황에서도 볼을 지켜냈고, 이어 전반 32분에는 전담 마크맨인 트로야크를 제치고 위협적인 크로스를 올렸다.



결국 울산은 이런 펠리페를 억제하지 못하면서 선제 실점을 내줬다. 전반 막판 페널티 박스 안에서 펠리페를 신경 쓰는 인원이 상당히 많았고, 좋은 슈팅 능력을 보유한 더얼자둬에 실점하는 장면이 나왔다. 공수 양면에서 엄청난 존재감을 발휘한 가운데 71분간 경기장을 누비며 경기 내 최다 경합 승리(12회), 기회 창출 3회, 수비적 행동 5회, 크로스 성공률 100%, 피파울 3회를 기록하며 펄펄 날았다.



이처럼 펠리페가 전방부터 확실하게 눌러주면서 울산은 올라오지 못했지만, 후반 26분 교체된 후에는 완벽하게 경기 양상이 달라지기 시작했다. 최전방에서 힘을 잃은 청두는 계속해서 후방으로 밀려났고, 결국 엄원상·허율에 연속 실점을 허용하며 고개를 숙였다. 그야말로 펠리페가 나간 직후 울산의 혈이 완벽하게 뚫렸다는 증거였다.



서정원 감독도 이에 대해서 확실하게 인지, 경기 종료 후 "이기고 있을 때 중요한 선수 5명을 교체해줄 수밖에 없었다. 그래서 실점하고 패배하게 됐다. 어쩔 수 없는 상황이었다. 우리에게 더 중요한 것이 무엇인지를 생각할 수밖에 없었다"라고 답했다.



앞선 답변처럼 어쩔 수 없는 상황이었다. 현재 리그서 1위를 달리고 있는 청두는 다가오는 21일 리그 3위 상하이 선화와 중요한 맞대결이 예정되어 있기에, 서 감독은 경기 막판 핵심 선수인 펠리페의 체력을 안배하는 결정을 내릴 수밖에 없었다. 결과적으로 이 선택은 승부를 가르는 핵심 요인이 됐고, 울산은 짜릿한 역전 승리로 웃을 수 있었다.



한편, 울산은 짧은 휴식 후 오는 21(일) 홈에서 8위 안양과 리그 30라운드 일전을 치르게 된다.



울산HD에 2-1로 역전 패배를 당한 청두 룽청(중국)짜릿한 역전승을 거둔 울산. 하지만 K리그 경력직 공격수 펠리페를 막는 데는 상당한 애를 먹었다.신태용 감독이 이끄는 울산HD는 17일 오후 7시 울산문수경기장에서 열리는 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 1차전서 서정원 감독의 청두 룽청에 2-1로 역전 승리를 거뒀다. 이로써 울산은 승점 3점을 획득하며 기분 좋은 엘리트 대회 출발을 알렸다.전반은 청두의 흐름이었다. 청두는 펠리페를 중심으로 호물로가 활발하게 뛰어다니면서 골문을 노렸고, 전반 43분 박스 앞에서 더얼자둬가 정확한 오른발 슈팅으로 선제골을 만들었다. 일격을 허용한 울산은 후반 시작과 함께 에릭·정승현·허율·엄원상을 투입했고, 동점을 완성했다. 후반 30분 보야니치의 전진 패스를 받은 엄원상이 왼발로 청두의 골망을 흔들었다.동점 골 이후 울산은 계속해서 청두의 골문을 두드렸다. 선제골을 기록한 더얼자둬가 퇴장을 당하면서 수적 우위를 점했고, 결국 종료 직전 크로스를 받은 허율이 강력한 왼발 슈팅으로 역전 골을 터뜨리며 승점 3점을 얻어냈다.울산은 부진한 분위기를 아시아 챔피언스리그 일전을 통해 타파하고자 했고, 의도는 확실하게 들어맞았다. 이번 시즌 김판곤 감독이 경질된 이후 신태용 감독이 소방수로 부임했으나 효과는 확실하게 보지 못하고 있었다. 신 감독은 제주와의 25라운드 맞대결서 1-0 승리를 챙겼으나 수원FC-FC서울-전북에 3연패를 떠안았다.직전 리그 경기서는 포항과 무승부를 거뒀지만, 내용은 만족스럽지 않았다. 리그 순위는 9위로 강등 마지노선에 자리하고 있는 가운데 챔피언스리그 엘리트 일전을 치러야만 했던 울산은 리그 집중을 위해 로테이션을 가동했다. 직전 포항전과 비교하면 9명이 교체됐다. 대부분의 멤버가 교체된 가운데 울산은 힘을 발휘하지 못했고, 특히 이 선수를 막는 데 애를 먹었다.바로 펠리페다. 1992년생인 펠리페는 브라질 출신으로 2018시즌 광주FC에 입단하며 K리그와 연을 맺었다. 입단 직후 7골 2도움을 기록한 펠리페는 이듬해 19골을 몰아치면서 팀의 승격을 도왔다. 이후 1부에서 1시즌 반 동안 15골 2도움을 올린 이후 2021년 여름 이적시장을 통해 서 감독의 청두로 이적하며 중국 무대에 도전장을 내밀었다. 상승 곡선은 이어졌다.후반기에만 13골을 몰아치면서 청두의 슈퍼리그 승격을 이끌었고, 지난 시즌에는 15골 8도움으로 팀의 아시아 무대 진출을 도왔다. 이번 시즌에도 리그에서만 12골 3도움을 기록하며 팀의 1위 수성에 확실한 공을 세우고 있다. 서 감독의 신뢰 아래 펠리페는 울산전에서도 선발 출격을 명받았고, 본인의 임무를 확실하게 해내는 데 성공했다.