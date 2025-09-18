'달까지 가자' 라미란, 여성 중심 오피스물 도전

tvN 화면 캡처

라미란의 연기 인생은 <응답하라1988> 전과 후로 나뉜다고 해도 큰 과장이 아니다.대학에서 연극을 전공한 라미란은 연극무대에서 활동하며 생활고에 시달리다가 2005년 박찬욱 감독의 <친절한 금자씨>에서 이금자(이영애 분)의 조력자 중 한 명인 오수희를 연기하며 대중 매체 연기를 시작했다. 2010년대 초반까지 영화와 드라마를 오가며 다양한 작품에 조·단역으로 출연했음에도 크게 주목 받지 못하던 라미란은 2013년 <막돼먹은 영애씨>의 12번째 시즌에 합류하면서 이름을 알렸다.라미란은 같은 해 이준익 감독의 영화 <소원>에서 영석 엄마를 연기해 청룡영화상에서 여우조연상을 수상하며 연기력을 인정받았다. 2014년에는 첫 고정 예능이었던 <진짜사나이-여군특집>에서 듬직한 맏언니로 군 생활(?)을 잘 마치며 시청자들의 눈도장을 찍었다. 그 후 영화 <국제시장>과 <히말라야> 등에서 비중 있는 조연을 연기한 라미란은 2015년 첫 번째 대표작 <응답하라 1988>을 만났다.라미란은 <응답하라 1988>에서 연하의 남편과 살면서 전혀 다른 성격의 두 아들을 키우는 '치타여사' 라미란 역을 맡아 열연을 선보였다. 치타여사는 복권 1등에 당첨돼 졸부가 됐지만 언제나 이웃에게 베풀고 의리 있는 성격의 쌍문동 봉황당 골목의 맏언니다(실제로는 보라 엄마 역의 이일화보다 4살 어리다). 라미란은 치타여사 캐릭터를 완벽하게 소화하며 뒤늦게 전성기를 활짝 열었다.라미란은 2016년 영화 <덕혜옹주>로 대종상 여우조연상, 드라마 <월계수 양복점 신사들>로 KBS 연기대상 조연상과 베스트커플상을 수상했다. 여기에 예능 프로그램 <언니들의 슬램덩크>를 통해 KBS 연예대상 최우수상까지 받았으니 2016년은 그야말로 '라미란의 해'였다고 해도 큰 과장이 아니었다. 라미란은 주연급 배우로 성장했음에도 <막돼먹은 영애씨> 시즌 17까지 개근하는 '의리'를 보였다.라미란은 2019년 첫 영화 주연작이었던 <걸캅스>가 영화 자체의 논란과 별개로 162만 관객을 동원하며 손익분기점을 넘겼다(영화관입장권 통합전산망 기준). 연말에는 드라마 <블랙독>에서 서현진과 투톱 주인공을 맡아 코믹함과 진지함 사이를 오가며 열연을 펼쳤다. <블랙독>은 상대적으로 불리한 월화드라마라는 시간대에도 최고시청률 5.48%를 기록하며 선전했다(닐슨코리아 시청률 기준).