'달까지 가자' 라미란, 여성 중심 오피스물 도전

2025년 현 시점에서 가장 잘 나가는 여성 배우를 꼽으라면 많은 이름이 등장하겠지만 근 몇 년 동안 최고의 연기를 보여주고 있는 배우를 꼽으라면 염혜란의 이름을 빼놓을 수 없다. <도깨비>와 <동백꽃 필 무렵>으로 주목 받은 염혜란은 2020년 <경이로운 소문>으로 백상예술대상 조연상을 수상했고 2022년과 2023년, <더 글로리> <마스크걸>을 통해 두 번째 백상예술대상 조연상을 받았다.
염혜란의 진가는 올해 봄에 공개된 넷플릭스 드라마 <폭싹 속았수다>에서 제대로 드러났다. 염혜란은 <폭싹 속았수다>에서 오애순(아이유 분)의 엄마 전광례 역을 맡아 엄청난 열연을 선보였다. 광례는 드라마에서 '숨병'으로 초반에 숨을 거뒀지만 회상과 상상 장면을 통해 시청자들의 '울음버튼' 역할을 톡톡히 했다. 염혜란은 올해 백상예술대상에서 2년 연속 조연상(통산 3회)을 수상하는 기염을 토했다.
그리고 염혜란보다 조금 이른 시기에 대중들에게 주목을 받았고 염혜란과도 여러 작품을 함께 했던 연기 잘하는 또 한 명의 여성 배우가 있다. 영화와 드라마, 예능을 넘나들며 활발하게 활동하고 있는 라미란이 그 주인공이다. 라미란은 19일 <메리 킬즈 피플>의 후속으로 방송되는 MBC 금토드라마 <달까지 가자>에서 자나 깨나 돈 벌 궁리만 하다가 코인 투자에 뛰어드는 비정규직 캐릭터를 연기한다.
<응팔>로 긴 무명 생활 끝내고 '전성기 활짝'