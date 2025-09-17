'어쩔수가없다'로 포문 연 부산영화제... "관객들 호응 기대"

▲
17일 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제30회 부산국제영화제(BIFF) 개막작 '어쩔수가없다' 기자회견에서 감독과 배우들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 박찬욱 감독, 이병헌, 손예진, 박희순, 염혜란, 이성민.연합뉴스
30주년 부산국제영화제 개막작으로 선정된 <어쩔수가없다>가 17일 언론에 첫 공개된 가운데 박찬욱 감독과 주요 배우들이 관객과 만나는 심경을 밝혔다.
이날 오후 12시 30분 <어쩔수가없다>를 상영한 부산 해운대구 영화의 전당서엔 취재진들이 대거 몰렸다. 지난 82회 베니스영화제와 50회 토론토영화제를 거치며 호평이 이어졌기에 궁금증 또한 커진 상황. 특히 토론토영화제에선 올해 신설된 국제 관객상을 받으며 취재 열기가 더해졌다.
박찬욱 감독 이하 이병헌, 손예진 등 배우들은 부산국제영화제 개막작으론 처음 부산을 방문한다며 소감을 밝혔다. 알려진대로 영화는 추리 소설 대가인 웨스트레이크(Donald E. Westlake)의 소설 <액스(The Ax)>를 원작으로 했다. 박찬욱 감독이 지난 20년간 가장 영화로 만들고 싶었던 작품이기도 하다.