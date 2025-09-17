'10승 선발' 방출했던 롯데... 재앙이 된 외인 교체 승부수

사이트 전체보기
[KBO리그] 외인 투수 교체 후 승패 마진 +13에서 -1 된 롯데, 8년 만의 가을야구 진출도 먹구름

25.09.17 18:09최종업데이트25.09.17 18:09
영입 후 극히 부진한 롯데 외국인 투수 벨라스케즈롯데자이언츠

2017시즌 이후 8년 만의 포스트시즌 진출이 유력했던 롯데 자이언츠가 가을야구 그 이상을 위해 야심차게 던졌던 승부수에 도리어 발목이 잡히며 5할 승률도 지키기 어려운 처지가 되고 말았다.

지난 8월 7일, 롯데 구단은 올시즌 10승을 달성한 외국인 투수 터커 데이비슨을 웨이버 공시하고 ML 38승 경력의 빈스 벨라스케즈 영입을 발표했다. 하지만 영입 당시의 기대와 달리 이후 롯데는 장기 연패에 빠지는 등 포스트시즌 진출도 장담하기 어려운 상황이다.

교체 당시만 해도 롯데는 1위팀과 4경기 차에 불과한 3위에 올라 있었고, 상승세만 유지한다면 플레이오프 직행이 가능한 2위 탈환도 가시권이었다. 그리고 당시 데이비슨은 10승을 거두긴 했지만 6월 이후 4연패를 당하는 등 6월 평균자책점 7.71로 부진했다.

그뿐 아니라 이닝 소화력에서 아쉬움을 보였기에 선발진 강화를 위해 강력한 에이스를 원했던 롯데 구단은 10승 선발 교체라는 강수를 두었다. 문제는 그 대안으로 선택한 벨라스케즈가 구단의 기대에 전혀 부응하지 못하며 최악의 패착이 되어버렸다는 점이다.

데이비슨과 벨라스케즈의 투구 기록 비교(출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트

지난 8월 13일, 1군에 합류한 벨라스케즈는 KBO 데뷔전 3이닝 5실점으로 패전 투수가 된 것을 시작으로 총 7경기에 등판해 1승 4패, 평균자책점 10.58로 참담한 성적을 남기고 있다. 냉정히 기록만 보면 1군에서 기용하기 어려운 수준이다. 데이비슨 교체 이유였던 이닝 소화는 고사하고, 경기 초반 난타당하며 승기를 내주고 있다.

가장 최근 등판인 16일 삼성 전에서는 3-6으로 역전당한 경기 중반 불펜 투수로 깜짝 투입되기도 했지만 0.2이닝을 소화하는 동안 2피안타 1실점으로 부진했다. 반즈를 대신한 감보아의 성공에 도취되어 과감히 던진 롯데 구단의 교체 승부수는 완벽히 빗나가고 말았다는 평가다.

공교롭긴 하지만 데이비슨 방출 이후 롯데는 12연패라는 악몽의 시간을 보냈고 8월 6일 기준 +13에 달했던 승패 마진은 40일 만에 -1(64승 65패)로 급락했다. 현재 팀 순위는 6위로 5위권과 1.5경기 차로 벌어진 상태라 가을야구 진출 전망에도 먹구름이 끼었다.

데이비슨 방출 이후 12연패를 당한 롯데 (출처: 2025 KBO야매카툰)케이비리포트/최감자

시즌 종료까지 남은 9경기 일정도 만만치 않다. 삼성, NC, SSG 등 가을야구 경쟁팀들과 줄줄이 맞붙는다. 5위권 진입을 위해 최소 6승은 거둬야 하지만 투타 모두 불안정한 현재 전력으로는 5할 승률도 쉽지 않은 목표다. (최근 10경기 3승 1무 6패) 현재로선 롯데의 가을야구 진출 가능성이 20% 미만으로 예상되고 있다.

롯데의 후반기 부진은 시즌 10승 투수를 방출하면서 철저한 검증이나 리스크 관리 없이 승부수를 던진 롯데 구단의 성급한 판단이 치명적이었다. 자충수로 인해 8년 연속 가을야구 탈락 위기에 몰린 롯데가 잔여 경기에서 다시 한번 반전의 계기를 잡아 5위권으로 재진입 할 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 롯데자이언츠 데이비슨 벨라스케즈

케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

