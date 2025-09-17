'10승 선발' 방출했던 롯데... 재앙이 된 외인 교체 승부수

롯데자이언츠

영입 후 극히 부진한 롯데 외국인 투수 벨라스케즈2017시즌 이후 8년 만의 포스트시즌 진출이 유력했던 롯데 자이언츠가 가을야구 그 이상을 위해 야심차게 던졌던 승부수에 도리어 발목이 잡히며 5할 승률도 지키기 어려운 처지가 되고 말았다.지난 8월 7일, 롯데 구단은 올시즌 10승을 달성한 외국인 투수 터커 데이비슨을 웨이버 공시하고 ML 38승 경력의 빈스 벨라스케즈 영입을 발표했다. 하지만 영입 당시의 기대와 달리 이후 롯데는 장기 연패에 빠지는 등 포스트시즌 진출도 장담하기 어려운 상황이다.교체 당시만 해도 롯데는 1위팀과 4경기 차에 불과한 3위에 올라 있었고, 상승세만 유지한다면 플레이오프 직행이 가능한 2위 탈환도 가시권이었다. 그리고 당시 데이비슨은 10승을 거두긴 했지만 6월 이후 4연패를 당하는 등 6월 평균자책점 7.71로 부진했다.그뿐 아니라 이닝 소화력에서 아쉬움을 보였기에 선발진 강화를 위해 강력한 에이스를 원했던 롯데 구단은 10승 선발 교체라는 강수를 두었다. 문제는 그 대안으로 선택한 벨라스케즈가 구단의 기대에 전혀 부응하지 못하며 최악의 패착이 되어버렸다는 점이다.