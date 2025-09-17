사이트 전체보기
B메이저 - AZ 록 여행기 만프레드 만의 우주 교향시 '솔라 파이어'

만프레드 만의 우주 교향시 '솔라 파이어'

[B메이저 - AZ 록 여행기] 재즈와 블루스, R&B, 클래식의 느슨하지만 맛깔난 총합

최우규(banco68)
25.09.17 15:22최종업데이트25.09.17 15:22
고대 철학자 헤라클레이토스는 "같은 강물에 두 번 발을 담글 수 없다"고 했다. 세계는 찰나도 정지해 있지 않으며, 만물은 부단하게 생성되고 소멸한다는 것이다. 음악만큼 이 금언이 잘 들어맞는 분야도 없을 것이다. 어떤 음도 같지 않다. 같은 음가로 악보에 표기돼 있어도, 소리로 나올 때는 다른 음이 된다. 어떤 연주자도 똑같은 음을 낼 수 없다. 감상자는 같은 음을 들을 수 없다. 같은 음악도 때와 분위기, 습도와 온도, 연주자나 음향기기에 따라 달라진다. 만물의 이치다.

만프레드 셉스 루보비츠(Manfred Sepse Lubowitz)는 이를 몸소 들려줬다. 변화를 모색했고, 늘 다른 음악과 소리를 들려준, 한 노래를 전혀 다르게 변주한, 변신의 귀재였다. 재즈와 블루스, 리듬 앤드 블루스, 사이키델릭, 프로그레시브 록까지 골고루, 그것도 성공적으로 쏟아냈다. 그의 음악을 1960년대 들은 청자와 1970~1980년대 들은 이는 각각 완전히 다른 노래를 접하게 된다.

루보비츠는 1940년 10월 21일 남아프리카 공화국 요하네스버그에서 첫 울음을 터뜨렸다. 부모는 리투아니아계 유대인이다. 다양한 음악을 섭렵했다. 청소년기에 로큰롤, 포크, 블루스, 재즈를 흡수했다. 대학에서 클래식 음악을 전공하며, 20세기 작곡가들에 관심을 가졌다.

재즈는 만프레드에게 무공 비급(祕笈)이었고, 거장들은 교두(敎頭)였다. 존 콜트레인(John Coltrane), 마일스 데이비스(Miles Davis), 캐논볼 애덜리(Cannonball Adderley), 오넷 콜먼(Ornette Coleman), 빌 에번스(Bill Evans), 데이브 브루벡(Dave Brubeck)에서 영향받았다. 신시사이저 연주 때 음을 낮게 굽히는 경향은 마일스 데이비스에게서 배운 것이다.

남아공 백인 지배층은 악명높은 인종차별 정책 '아파르트헤이트'를 폈다. 루보비츠는 이를 받아들일 수 없었다. 1961년 영국으로 이주했다. 재즈 드러머 셜리 맨(Shelly Manne)에서 따온 만프레드 만(Manfred Mann)으로 개명했다.

만프레드 만의 본격적 음악 여정은 1962년 시작됐다. 드럼 주자 마이크 허그(Mike Hugg)를 만나 '만-허그 블루스 브라더스(the Mann-Hugg Blues Brothers)'를 구성했다. 팝이 가미된 블루스, 재즈를 연주했다. 1963년 음반 계약을 따내며 밴드 이름을 '만프레드 만'으로 바꿨다.

당시 영국 음악계는 리듬&블루스 밴드가 접수했다. 만프레드 만도 당대 영국에서 가장 잘나가는 밴드 중 하나였다. 영국 밴드의 미국 진출과 인기몰이를 뜻하는 '브리티시 인베이션' 밴드 중 미국 빌보드 핫100 차트에서 1위에 오른 첫 영국 남부 출신 밴드다. 롤링 스톤스, 비틀즈와 다르게 '지적인 밴드'라는 이미지를 얻었다. 만프레드의 수염과 안경, 점잖은 연주 태도 덕분이다.

밴드는 잘나갔지만, 음반사는 지속 가능성에 의구심을 표시했다. 1969년 밴드는 해산했다. 만과 허그는 만프레드 만 챕터 쓰리(Manfred Mann Chapter Three)를 결성했다. 음악이 크게 변했다. 키보드를 전면에 내세우고 사이키델릭 재즈 록을 선보였다. 만프레드 만의 음악적 감수성이 가장 폭발한 시기였다. 킹 크림슨(King Crimson), 재즈록, 사이키델릭 록을 좋아한다면, 이 당시 낸 앨범 2장을 들어볼 만하다.

국내에서 인기를 끈 만프레드 만스 어스 밴드(Mann formed Manfred Mann's Earth Band)는 1971년 구성됐다. 드러머 크리스 슬레이드(Chris Slade)는 당시 주목받던 생태 운동에서 착안해 '어스 밴드(Earth Band)'라는 이름을 제안했다. 다른 두 멤버는 믹 로저스(Mick Rogers·기타, 보컬), 콜린 패턴든(Colin Pattenden·베이스)이다.

밴드는 1972년 <만프레드 만스 어스 밴드>를 내면서 출항했다. 이미 대중적 인기를 한껏 경험해본 밴드다. 프로그레시브록을 전면에 내세웠지만, 팝과 재즈를 섞어 친근한 맛을 냈다. 밥 딜런, 브루스 스프링스틴, 랜디 뉴먼 등 유명 아티스트 노래를 자기 식으로 해석했다. 이런 노래가 밴드 인기를 견인했다.

다양한 소재와 콘셉트를 내세웠다. 우주, 공상과학, 종교를 다뤘다. 노예제도, 사회 통제, 기술적 진보와 소외, 반 아파르트헤이트, 억압받는 소수 민족 등 사회 문제도 담았다. 홀스트, 슈베르트, 드뷔시, 스트라빈스키 음악을 빌려다 썼다.

만프레드 만스 어스 밴드 음반 <솔라 파이어> 커버 만프레드 만스 어스 밴드 음반 <솔라 파이어> 전면 커버
만프레드 만스 어스 밴드 음반 <솔라 파이어> 커버만프레드 만스 어스 밴드 음반 <솔라 파이어> 전면 커버최우규

국내에서 1980년대 심야 라디오 프로그램을 통해 소개됐다. 내게는 만프레드 만스 어스 밴드는 <솔라 파이어(Solar Fire)> 앨범으로 각인돼 있다. 처음 듣고 매료된 음반이다. 1973년 발매한 네 번째 스튜디오 앨범으로, 빌보드 200 차트에 15주 동안 머물렀다.

첫 곡은 밥 딜런의 '파더 오브 데이, 파더 오브 나이트(Father of Day, Father of Night)'. 가장 널리 알려진 곡이다. 딜런 노래는 짧고, 소박하다. 만프레드 곡은 성가 같은 코러스로 시작해 키보드와 기타의 폭풍 같은 합주로 문을 연다. 기타리스트 믹 로저스의 칼칼하고 공격적인 보컬이 곡을 주도한다.

두 번째 곡 '인 더 비기닝, 다크네스(In the Beginning, Darkness)'는 스윙과 펑키함이 담겨 있다. 묵직한 팝인데, 중반부 키보드의 속주와 여성 백 보컬 그룹 그로브 싱어스(Grove Singers)의 짙은 솔 향기가 두드러진다. 세 번째 곡 '플루토 더 도그(Pluto the Dog)'는 디즈니 캐릭터를 다룬 곡. 멜로디는 어두우면서 익살스럽지만, 박자는 분주하다.

음반의 백미는 B면에 있다. 첫 곡이 '솔라 파이어'. 키보드의 화려한 연주로 시작해, 둔중한 베이스 기타와 기타가 끼어든다. 가성으로 소리를 터뜨리듯 노래하는 여성 백 보컬이 큰 역할을 한다. 5분 15초 동안 다채로운 음의 향연이 펼쳐진다. 밴드를 대표할 만한 프로그레시브 록이다.

두 번째 곡은 '새턴, 로드 오브 더 링 / 머큐리, 더 윙드 메신저(Saturn, Lord Of The Ring / Mercury, The Winged Messenger)'다. 뜻밖의 블루스 록이다. 마지막 두 곡은 연작이다. '어스 : 더 서클 파트 1, 2(Earth: The Circle Part One, Two)'. 드뷔시의 '짐보스 럴러바이(Jimbo's Lullaby)'를 갖다 썼다.

만프레드 만스 어스 밴드 음반 <솔라 파이어> 뒤쪽 커버 만프레드 만스 어스 밴드 음반 <솔라 파이어> 뒤쪽 커버
만프레드 만스 어스 밴드 음반 <솔라 파이어> 뒤쪽 커버만프레드 만스 어스 밴드 음반 <솔라 파이어> 뒤쪽 커버최우규

만프레드 만스 어스 밴드는 이후에도 14장의 음반을 냈다. 생태 운동과 반 아파르트헤이트 활동을 펼쳤다. 지적인 밴드지만, 말로 그치지 않고 생각을 행동으로 옮긴 셈이다.

2025년 현재까지도 투어를 하고 있다. 창립 멤버인 만프레드 만과 믹 로저스는 압도적 압력으로 흐르는 세월의 강 속에서도 제 자리를 고수하는 바위처럼 밴드를 지키고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 블로그 등 소셜미디어에도 실립니다.
만프레드만 프로그레시브록 솔라파이어 홀스트 밥딜런

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
최우규 (banco68) 내방

일간지 기자로 23년 일했다.문재인 정부 청와대에서 홍보기획, 연설기획비서관을 했다. 음반과 책을 모으다가 시간, 돈, 공간 등 역부족을 깨닫는 중이다. 2023년 12월 문재인 대통령의 말과 글을 다룬 책 <대통령의 마음>을 냈다.

이 기자의 최신기사 스트롭스가 내놓은 서정적 아름다움의 최고봉 '히어로 앤드 헤로인'