만프레드 만의 우주 교향시 '솔라 파이어'

고대 철학자 헤라클레이토스는 "같은 강물에 두 번 발을 담글 수 없다"고 했다. 세계는 찰나도 정지해 있지 않으며, 만물은 부단하게 생성되고 소멸한다는 것이다. 음악만큼 이 금언이 잘 들어맞는 분야도 없을 것이다. 어떤 음도 같지 않다. 같은 음가로 악보에 표기돼 있어도, 소리로 나올 때는 다른 음이 된다. 어떤 연주자도 똑같은 음을 낼 수 없다. 감상자는 같은 음을 들을 수 없다. 같은 음악도 때와 분위기, 습도와 온도, 연주자나 음향기기에 따라 달라진다. 만물의 이치다.만프레드 셉스 루보비츠(Manfred Sepse Lubowitz)는 이를 몸소 들려줬다. 변화를 모색했고, 늘 다른 음악과 소리를 들려준, 한 노래를 전혀 다르게 변주한, 변신의 귀재였다. 재즈와 블루스, 리듬 앤드 블루스, 사이키델릭, 프로그레시브 록까지 골고루, 그것도 성공적으로 쏟아냈다. 그의 음악을 1960년대 들은 청자와 1970~1980년대 들은 이는 각각 완전히 다른 노래를 접하게 된다.루보비츠는 1940년 10월 21일 남아프리카 공화국 요하네스버그에서 첫 울음을 터뜨렸다. 부모는 리투아니아계 유대인이다. 다양한 음악을 섭렵했다. 청소년기에 로큰롤, 포크, 블루스, 재즈를 흡수했다. 대학에서 클래식 음악을 전공하며, 20세기 작곡가들에 관심을 가졌다.재즈는 만프레드에게 무공 비급(祕笈)이었고, 거장들은 교두(敎頭)였다. 존 콜트레인(John Coltrane), 마일스 데이비스(Miles Davis), 캐논볼 애덜리(Cannonball Adderley), 오넷 콜먼(Ornette Coleman), 빌 에번스(Bill Evans), 데이브 브루벡(Dave Brubeck)에서 영향받았다. 신시사이저 연주 때 음을 낮게 굽히는 경향은 마일스 데이비스에게서 배운 것이다.남아공 백인 지배층은 악명높은 인종차별 정책 '아파르트헤이트'를 폈다. 루보비츠는 이를 받아들일 수 없었다. 1961년 영국으로 이주했다. 재즈 드러머 셜리 맨(Shelly Manne)에서 따온 만프레드 만(Manfred Mann)으로 개명했다.만프레드 만의 본격적 음악 여정은 1962년 시작됐다. 드럼 주자 마이크 허그(Mike Hugg)를 만나 '만-허그 블루스 브라더스(the Mann-Hugg Blues Brothers)'를 구성했다. 팝이 가미된 블루스, 재즈를 연주했다. 1963년 음반 계약을 따내며 밴드 이름을 '만프레드 만'으로 바꿨다.당시 영국 음악계는 리듬&블루스 밴드가 접수했다. 만프레드 만도 당대 영국에서 가장 잘나가는 밴드 중 하나였다. 영국 밴드의 미국 진출과 인기몰이를 뜻하는 '브리티시 인베이션' 밴드 중 미국 빌보드 핫100 차트에서 1위에 오른 첫 영국 남부 출신 밴드다. 롤링 스톤스, 비틀즈와 다르게 '지적인 밴드'라는 이미지를 얻었다. 만프레드의 수염과 안경, 점잖은 연주 태도 덕분이다.밴드는 잘나갔지만, 음반사는 지속 가능성에 의구심을 표시했다. 1969년 밴드는 해산했다. 만과 허그는 만프레드 만 챕터 쓰리(Manfred Mann Chapter Three)를 결성했다. 음악이 크게 변했다. 키보드를 전면에 내세우고 사이키델릭 재즈 록을 선보였다. 만프레드 만의 음악적 감수성이 가장 폭발한 시기였다. 킹 크림슨(King Crimson), 재즈록, 사이키델릭 록을 좋아한다면, 이 당시 낸 앨범 2장을 들어볼 만하다.국내에서 인기를 끈 만프레드 만스 어스 밴드(Mann formed Manfred Mann's Earth Band)는 1971년 구성됐다. 드러머 크리스 슬레이드(Chris Slade)는 당시 주목받던 생태 운동에서 착안해 '어스 밴드(Earth Band)'라는 이름을 제안했다. 다른 두 멤버는 믹 로저스(Mick Rogers·기타, 보컬), 콜린 패턴든(Colin Pattenden·베이스)이다.밴드는 1972년 <만프레드 만스 어스 밴드>를 내면서 출항했다. 이미 대중적 인기를 한껏 경험해본 밴드다. 프로그레시브록을 전면에 내세웠지만, 팝과 재즈를 섞어 친근한 맛을 냈다. 밥 딜런, 브루스 스프링스틴, 랜디 뉴먼 등 유명 아티스트 노래를 자기 식으로 해석했다. 이런 노래가 밴드 인기를 견인했다.다양한 소재와 콘셉트를 내세웠다. 우주, 공상과학, 종교를 다뤘다. 노예제도, 사회 통제, 기술적 진보와 소외, 반 아파르트헤이트, 억압받는 소수 민족 등 사회 문제도 담았다. 홀스트, 슈베르트, 드뷔시, 스트라빈스키 음악을 빌려다 썼다.