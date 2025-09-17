[단독 인터뷰] 베니스 넘어 할리우드로... 배우 유태오 "보폭 넓혀가는 중"

배우 유태오의 최근 여정은 특별하다. 그의 이름 혹은 그가 참여한 작품을 찾다 보면 떠오르는 단어를 하나 대자면 종횡무진 아닐까. 최근까지 그는 예능 프로(<태어난 김에 음악일주> 등)에 모습을 비췄고, 시청자들에게 친근하게 다가가나 싶더니 넷플릭스 첩보 드라마 <리쿠르트> 시즌2에 모습을 드러냈고, 최근엔 할리우드 영화 <카로시>의 촬영을 마쳤다.
액션 블록버스터로 알려진 해당 작품은 <존 윅> 제작사인 87 일레븐 엔터테인먼트가 협업해 주목을 받고 있다. 유태오는 이 작품의 콜 시트(Call Sheet) 1번, 즉 가장 중요한 주연이다. 그간 여러 배우가 할리우드 작품에 참여했지만 제 1주연으로 발탁된 건 유태오가 처음이라 할 수 있다.
사실 그의 기록은 이게 전부가 아니다. 한국 작품이 그를 찾지 않았을 때도 그는 일찌감치 칸영화제 경쟁 부문을 경험했고(키릴 세레브렌티코프 감독 <레토>, 2018), 한국인 최초로 베트남 영화를 경험했고(<비트코인을 잡아라>, 2016년 부천국제판타스틱영화제 상영작) 한국 배우로는 처음으로 다큐멘터리 영화 (<로그인 벨지움>)을 연출하기도 했다. 그리고 지난 9월 초 폐막한 제82회 베니스영화제에서 '골든글로브 임팩트상' 다큐멘터리 부문 심사위원으로 참여했다. 일정을 마치고 귀국한 그를 지난 10일 서울 이태원의 소속사 사무실에서 만날 수 있었다.
다양한 문화 배경이 무기가 되다