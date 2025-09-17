[단독 인터뷰] 베니스 넘어 할리우드로... 배우 유태오 "보폭 넓혀가는 중"

▲올해 8월 열린 제82회 베니스영화제 '다큐멘터리 부문 골든글로브 임팩트 상' (Golden Globes Impact Prize for Documentary) 심사위원으로 참여한 배우 유태오. 30주년을 맞이한 부산국제영화제 올해의 배우상 심사위원이기도 하다. 비트닉

자연스럽게 그가 최근 참여한 작품 이야기로 넘어갔다. 그 내용이 구체적으로 알려지진 않았지만 팬들 입장에서도 <로시>에 대한 궁금증이 큰 상황. 전작 <패스트 라이브즈>에서 유태오의 콜 시트는 2번이었다. 이때도 당당한 중심 캐릭터였는데 이젠 1주연, 그것도 액션 블록버스터에서의 주연이다. 지난해 초 캐스팅 이야길 들었다던 유태오는 1년간 몸을 만들고 액션 연기를 준비하다 부상을 입기도 했다는 속사정을 전했다.



"할리우드에서도 저예산에 속하는 작품인데 제 입장에선 부상으로 제외될까 겁이 났다. <미션 임파서블> <존 윅> 등 홍보할 때 보면 그런 말들 있잖나. 부상투혼을 보였다고. 진짜 굳게 마음먹고 기싸움에서 밀리지 않도록 열심히 했다. 제작사에서 재활 치료사를 붙여줬고 진짜 매일 운동했다. 촬영 들어가기 한 달 전 무릎부상도 좋아졌다. 현장에선 절 두고 미친 사람 같다고 하더라. 제 치료를 담당했던 치료사가 매일 운동하는 걸 보고 한국에서 데리고 온 스턴트맨인 줄 알았는데 알고 보니 1번 주연이었다고 놀라워했다. 한국을 대표한다고 생각하고 정말 치열하게 하긴 했다(웃음)."



<로시>에 이어 출연이 성사된 스파이 스릴러물 <스트라타젬>(Stratagem)까지. 유태오의 글로벌 활약은 계속 이어질 예정이다. 한국 배우로 그처럼 무대를 달리하며 종횡무진하는 배우를 꼽기가 쉽지 않을 정도다. 비결을 물으니 그는 일본 대표 배우이자 감독인 기타노 다케시의 말을 빌렸다.



"모든 문화에서 놀 수 있는 준비가 필요한 것 같다. 어디서 연기를 공부했는지, 어디서 태어났는지 등 그 모든 게 시간이 걸리지만 삶이잖나. 삶과 경험이 제겐 총알이 되는 것 같다. 여기에 꾸준한 노력이 더해져야 한다. 기타노 다케시가 노력은 복권과 같은 거라 말했잖나. 당첨되면 좋은 건데 안된다 해도 계속 준비해야 하는 것과 같다. 기회가 왔을 때 난 무엇이 준비됐는지를 철저하게 알고 있어야 한다.



제가 아내 니키 리 때문에 한국에 왔지만 그때 주변에선 다들 제 정신 아니라고 했다. 연기하려면 미국 뉴욕에 계속 있지 왜 가냐 이건데 내 감정과 경험을 넓히려면 내가 잘 모르고 불편한 문화를 내 것으로 만들어야 한다고 생각했다. 한국에 와서도 더 로컬한 세상이 있잖나. 그 첫 단추가 <레토>였다. 그리고 제 상황과 조건으로는 한국 작품에서 당장 주연하긴 힘드니까 1회에서 죽고 사라지는 역할, 다음 작품엔 3회까지 출연하다 죽는 역할 등을 해나갔다. 그게 드라마 <아스달 연대기>와 <초콜릿>이었지."



유태오는 지금까지 과정이 희망대로 되었다고 고백했다. 조금씩 한국에서 보폭을 넓혀가게 한 여러 작품들을 언급하면서 그는 철저하게 공부하고 파고들었던 숨은 과정들을 전했다.



"할리우드도 비슷하다. 제가 꿈꾸는 배우, 롤모델이 어떻게 단계를 밟아갔는지를 열심히 공부했다. 7만 달러 예산의 작품의 주조연에서 시작해 2000만 달러의 제 1번 주연이 되기까지 말이다. 다음은 벤 스틸러나 아담 샌들러 같은 긍정적이고 가벼운 가족 코미디를 하고 싶기에 그들이 어떤 과정을 거쳤는지 연구하고 있다. 롤모델을 공부해야 롤모델이 될 수 있다고 생각한다.



창작자 또한 무엇이 되고 싶은지, 어떤 걸 보이고 싶은지 솔직해져야 한다. 동경했던 감독이 어떤 학교를 다녔고 어떤 영화부터 했는지를 알아야 로드맵이 생기지 않을까 싶다. 혹자는 SNS 시대니까 그런 노력의 과정을 하나하나 공개하라고도 하는데 남들이 보지 않는 곳에서 준비하는 게 전 의미가 크다고 생각한다. 보이기 위해 공부하고 연습하는 순간 목적이 바뀔 수도 있거든. 보여주지 않으면 남들의 피드백이 없으니 스스로 왜 공부하는지 질문하게 되는데 보여주게 되면 보여주기 위해서 공부하게 된다. 일론 머스크가 그런 얘길 했다. 자신이 지원하는 사람은 선한 사람이지, 선한 사람처럼 행동하는 사람은 지원하지 않는다고."



부산영화제 일정을 끝으로 유태오는 차기작 준비 및 본인이 직접 연출할 작품 기획에 들어간다. 음악 예능 프로로 촉발된 컨트리 앨범 작업도 현재진행형이라고 한다. <레지던트 이블> 시리즈를 제작한 독일 콘스탄틴 필름과 드라마 또한 기획 중이다. 유태오는 "내 몸이 악기라고 생각하고 표현을 제대로 할 수 있도록, 세계 무대와 한국을 가리지 않고 계속 갈고 닦을 것"이라는 포부를 전했다.











추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기