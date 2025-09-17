'얼굴' 박정민 "원작의 매력만으로 참여, 출연료 안 받았다"

영화 <얼굴>은 40년 만에 백골 사체로 돌아온 어머니 정영희(신현빈)의 왜곡된 과거와 지워진 얼굴을 찾아가는 아들 임동환(박정민)의 시선을 통해, 아버지 임영규(권해효)의 민낯을 확인하는 영화다. 사회가 애써 지우려던 개인의 얼굴을 하나씩 그려나가는 추적 미스터리 형식을 빌렸다.
지난 15일 삼청동의 카페에서 박정민 배우를 만났다. 그는 원작에 팬으로서 매료되어 순수하게 참여하게 됐다며 운을 떼었다. 출연료를 받지 않았냐는 노골적인 질문에도 "한 푼도 받지 않았다. 비용을 제시해 주셨지만 어차피 회식비도 제작비에 포함되니 회식비로 쓰면서 서로에게 도움 되는 게 좋을 것 같았다"다며 너스레를 떨었다.
박정민은 15년 차 연기자지만 작가이자 출판사 '무제' 대표로 해낸 성과도 크다. 작년 한 인터뷰를 통해 안식년을 선언하며 연기가 아닌 다른 활동에 전념했다.
박정민은 "쉬면서 가장 고무적이었던 건 다시 촬영하고 싶다는 마음이 들었다는 거다. 출퇴근하는 회사원처럼 루틴에 따라 바쁘게 지냈는데 다른 삶을 살아본 것 같았다. 현장에서는 모든 스태프가 준비해 준 판에 연기만 하면 되었는데 직접 출판사를 운영해 보니 입장 바꿔 생각해 볼 기회가 되었다"고 말했다.
다음은 한국 영화계의 얼굴, 박정민 배우와 나눈 이야기를 일문일답으로 정리한 글이다.
모두가 괴물이라 부른 여인