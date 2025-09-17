"하늘에서 기뻐하실 듯" 배우 정우가 부산영화제 전야제에서 감격한 이유

성하훈

"19세 때 배우 되겠다고 부산에서 서울로 유학 갔는데, (영상으로 상영된) 출연한 작품들을 보니 감회가 새롭고 너무 감격스러우면서 감사합니다. 돌아가신 아버지의 꿈이 영화배우셨는데, 하늘에서 보고 기뻐하실 것 같습니다."

16일 부산 남포동에서 열린 30회 부산영화제 전야제에서 '부산이 사랑하는 영화인'으로 선정된 배우 정우16일 저녁 남포동 비프광장에서 열린 30회 부산국제영화제 전야제 행사. 윤제균 감독과 함께 '부산이 사랑하는 영화인'으로 선정된 정우 배우는 고향 부산시민들에게 깊은 감사를 전하며 다소 울컥한 감정을 나타냈다.윤제균 감독 역시도 "부산에서 나고 자라면서 부산의 영향을 많이 받았기에 서민과 따뜻한 일반사람의 이야기를 그리게 된다"면서 "내년에 <국제시장2>를 남포동에서 촬영할 예정이니 많이 도와달라"고 말해 큰 박수를 받았다.올해 30회를 맞는 부산국제영화제가 부산 출신 배우들과 함께 남포동에서의 전야제를 시작으로 실질적인 막을 올렸다. 가수 바다는 축하공연을 통해 영화의 바다로 출항하는 부산영화제를 응원했고, 거리의 조명이 점등됐다. 거리를 가득 채운 관객들은 환호와 응원은 30회 부산영화제에 대한 기대로 가득했다.1996년 9월 13일 1회 부산영화제가 시작된 남포동에서의 전야제는 초기 영화제의 추억을 되새기게 했다. 올해는 추석 연휴와 전국체전 등으로 인해 개최 일정이 보름 당겨졌다고 해도 1회 영화제가 열렸던 기간과 겹친다는 점에서 30회의 의미가 더 도드라지는 모습이다.젊은 관객으로 가득 찼던 부산 원도심 남포동은 이제는 극장이 몇 남지 않은 모습이었으나 부산영화제 태동지로서 갖는 자부심은 그대로였다.서른 살 부산영화제를 이야기할 때 성장의 원천이었을 만큼 남포동은 빼놓을 수 없는 존재다. 부산의 원도심이자 극장이 몰려 있는 곳으로 시작부터 대성공을 거둔 부산영화제의 열기를 뿜어내던 장소였기 때문이다. 윤제균 감독도 남포동에서 영화를 보던 어릴 때의 추억을 떠올리며 감회에 젖기도 했다.비록 부산영화제의 중심은 해운대로 옮겨갔으나 남포동의 영화를 다시 재현하기 위해 애쓰고 있는 것은 커뮤니티 비프다. 2018년 시작된 커뮤니티 비프는 남포동을 관객이 만드는 영화제로 꾸미며 부산영화제의 새로운 성장 동력이 됐다. 부산영화제 전야제가 예전에는 중구청이 주관하는 의례적인 행사였으나 커뮤니티 비프가 시작된 이후 전야제도 부산영화제의 중요한 행사로 주목도가 높아졌다. 전야제가 커뮤니티 비프의 시작이기도 하다.전야제 개막선언을 정한석 부산영화제 집행위원장은 "커뮤니티 비프가 부산영화제가 내세울 수 있는 자랑이 됐다"면서 자부심을 나타낸 후 재밌는 프로그램이 많다며 많이 알려달라고 관객의 관심을 요청했다. 조원희 커뮤니티비프 운영위원장도 "관객이 만드는 영화제로 체험 행사가 많고 강동원, 하지원, 고현정 배우 등이 참여한다"며 남포동에서 진행되는 여러 행사를 강조했다.