오래 기다린 한석규표 '코믹 연기'... 매력 넘치는 '신사장 프로젝트'

tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'CJ ENM
"구하고 싶으면 나랑 협상해!"
"오후 6시 이전엔 배달 안 된다니까!"
이상한 동네 사장님이 등장했다. 지난 15일부터 첫 방영에 돌입한 tvN 새 월화드라마 <신사장 프로젝트>가 그 주인공이다. 진지함과 유쾌함, 그리고 뭔가 사연이 많은 신사장(한석규 분)을 전면에 내세운 <신사장 프로젝트>는 익숙한 구성 속에서 이 작품만의 색다른 매력을 1, 2회를 통해 선보이고 있다.
과거 특수 요원 혹은 킬러 등 음지에서 일하던 인물이 과거를 숨기고 살아가면서 그 과정에서 겪는 다양한 이야기를 녹여낸 드라마나 영화는 그동안 수없이 만나온 바 있다. 이번 tvN 신작 역시 비슷한 결을 지닌 것처럼 비춰지지만 한석규라는 명품 배우를 만나면서 마치 갓 튀겨낸 통닭 마냥 많은 사람들을 사로 잡았다.
편법과 준법의 위태로운 경계 사이에서 힘없는 약자들을 위해 기꺼이 중재 협상에 나서는 신사장에겐 과연 무슨 비밀이 있는 것일까? 얼떨결에 치킨집으로 발령을 받은 신입 판사 겸 종업원 조필립(배현성 분)과 배달 알바생 이시온(이레 분)이 함께 펼치는 흥미진진한 협상극이 드디어 시작되었다.
치킨집 사장님이 이상해요