오래 기다린 한석규표 '코믹 연기'... 매력 넘치는 '신사장 프로젝트'

▲tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트' CJ ENM

오랜 기간 진중한 이미지와 무게감 있는 연기를 펼쳐온 한석규였지만 코미디 또한 그가 지닌 강점 중 하나로 손꼽혔다. 하지만 <이층의 악당>(2010년) 이후 한석규의 출연작은 진지함과 어두움의 경계를 오가면서 배우가 지닌 매력 하나를 잃어버린 게 아닌가? 하는 아쉬움도 안겨준 바 있다.

이러한 시청자들의 바람을 이번 <신사장 프로젝트>가 시작과 동시에 제대로 부응하고 나섰다. 이웃 주민들의 시시콜콜한 다툼부터 목숨을 위협 받는 위험한 현장까지 아랑곳없이 누비는 '자영업자'라는 독특한 캐릭터는 한석규라는 배우와 결합하면서 200% 이상의 흡인력과 당위성을 마련한다. 이에 힘입어 신입 판사를 닭집으로 발령 낸다는 황당한 설정까지도 묘하게 설득력 있게 이야기에 스며들면서 한석규+배현성 두 배우의 조합은 극강의 케미를 발휘한다.



1~2회까지의 내용을 통해 신사장은 유능한 특수 협상 전문가였지만 가슴 아픈 사건 때문에 과거의 신분을 뒤로 숨긴 채 살아가고 있음을 추측하게 만들었다. 매출 증대를 위해 얼떨결에 먹방 유튜버의 라방에도 출연하는 등 의외의 면모까지 보이는 신사장의 행보는 그래서 더욱 흥미진진한 재미와 더불어 다음 이야기에 대한 궁금증을 키운다.

아직 부족한 게 많은 신참 판사로 등장한 배현성은 어리바리한 매력을 뿜으면서 대선배와의 찰떡 케미를 과시했고 매회 특별 출연한 중견 배우들의 활약 역시 드라마를 풍성하게 채워줬다. 웃음과 진지함이 결합된 정의구현 드라마를 좀처럼 찾아보기 어려웠던 tvN 월화드라마의 소재 다양성까지 마련하면서 <신사장 프로젝트>는 한동안 이 시간대의 새로운 중재 협상가가 될 전망이다.

