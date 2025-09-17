환락가에서 꿈의 무대로, 브로드웨의 굴곡진 역사

TVN

1975년 뉴욕시의 재정위기로 브로드웨이에 또 한번의 시련기가 찾아온다. 당시 파산 직전의 뉴욕은 한동안 치안과 도시관리 기능이 완전히 붕괴됐다. 더럽고 위험한 곳으로 낙인찍힌 뉴욕을 관광객들이 외면하면서 브로드웨이 극장가들도 경영난에 직격탄을 맞이했다. 이 시기 브로드웨이는 유흥업소와 퇴폐업소들이 성행하고, 매춘부와 노숙자들이 거리를 점령한 환락가로 전락했다.



그해 12월, 상황악화를 막기 위하여 연방정부의 조건부 금융지원 승인, 뉴욕시의 재정긴축과 도시 기능 회복 정책이 시행되며 뉴욕은 조금씩 예전의 모습을 회복해갔다. 특히 브로드웨이 배우들은 1977년 시와 함께 'I♥NY(아이 러브 뉴욕)' 캠페인을 진행하며 뉴욕과 브로드웨이의 이미지를 회복하는데 누구보다 앞장섰다.



또한 미국은 재정위기로 히트작을 내놓지 못하는 상황에서, 당시 호황기를 맞이하던 영국 공연계와 협업을 통하여 흥행이 입증된 작품들을 수입하며 돌파구를 마련했다. 세계 4대 뮤지컬로 꼽히는 <캣츠>,<오페라의 유령><레미제라블>,<미스 사이공>등 엄청난 제작비와 대규모 무대연출, 효과, 음악이 어우러진 '메가 뮤지컬'들이 잇달아 등장하면서 폭발적인 인기를 누리게 된다.



한편으로 미국 뮤지컬은 수입 작품만이 아니라 자체적으로 창작해낸 '디즈니 애니메이션의 뮤지컬화'라는 새로운 컨텐츠를 개발하면서 또다른 전환점을 만들어낸다. 1990년대 <미녀와 야수><라이온킹> 등의 성공은, 애니메이션을 통하여 잘 알려진 스토리, 음악, 캐릭터를 실사로 구현해내며 뮤지컬계의 새로운 흥행보증수표로 자리매김하게 된다.



최근에는 한국 뮤지컬도 브로드웨이가 주목하는 새로운 시장으로 올라서고 있는 중이다. 2000년대초반만 해도 연간 150억에 불과했던 한국 뮤지컬의 시장 총액 규모는 2024년 기준 한 4651억원을 돌파하며 공연 강국인 미국, 영국, 일본에 이어 세계 4위 규모로 까지 올라섰다.



2025년 한국 창작 뮤지컬 <어쩌면 해피엔딩>은 미래 서울을 배경으로 로봇 올리버와 클레어의 사랑을 담은 작품으로, 세계 권위의 토니상 6관왕을 최초로 수상하며 'K-뮤지컬'의 역사에 새로운 이정표를 수립했다.



브로드웨이는 수많은 위기와 굴곡진 역사를 극복하고 오늘날 세계 공연문화의 중심으로 자리잡았다. 예술의 위대함과 끈질한 생명력을 보여주는 장면이다. 그리고 한국 뮤지컬 역시 세계무대에서 영향력을 넓히고 있는 만큼, 앞으로는 더 많은 작품이 브로드웨이 무대에 오르는 모습을 기대하는 것도 꿈이 아니다.





