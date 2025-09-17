나라 뒤흔든 욕망의 여인들, 비극적 최후

▲벌거벗은한국사2천추태후VS문정왕후 TVN스토리

문정왕후 윤씨는 1501년(연산군 7년)에 태어나 17세에 중종(조선 11대 국왕)의 두번째 왕비로 간택되어 궁궐로 들어온다. 문정왕후의 가문인 파평 윤씨는 당대의 명문가였고, 시어머니인 자순대비 역시 같은 가문 출신이었다. 문정왕후는 명문가 규수 출신이자, 조선 역사상 최초로 세자빈이나 후궁을 거치지 않고 혼인과 동시에 왕비가 된 사례였다.



당시 조선왕실은 중종의 정비였던 장경왕후가 원자 인종을 낳고 사망한 후였다. 문정왕후가 왕비로 간택된 이유는, 왕실의 적장자 인종을 보호해야하는 정치적 후견인 역할이었다



1527년, 조선 왕실을 발칵 뒤흔든 '작서의 변' 사건이 발생한다. 세자 인종이 지내는 동궁 앞 나무에 사지를 잘라 불에 태운 쥐 사체가 발견됐다. 이는 세자와 왕실에 대한 저주로 받아들여졌기에 사실상 역모나 다름없는 사건이었다.



최종적으로 주모자로 지목된것은 경빈 박씨였다. 경빈은 후궁이었지만 중종의 장남인 복성군을 낳으며 호시탐탐 후계자를 노렸기에 인종을 지지하던 문정왕후과는 정적관계였다. 왕실 저주와 역모 혐의로 경빈은 아들 복성군과 함께 역모 혐의로 비참한 죽음을 맞이한다. 사건의 진실과 범인은 명확하게 밝혀지지 않았지만, 결과적으로 최대 수혜자가 된 것은 라이벌을 제거한 문정왕후였다.



궁중암투의 최종승자가 된 문정왕후는 이때부터 '권력을 향한 욕망'에 본격적으로 눈을 뜨기에 이른다. 1534년, 문정왕후가 입궁한 지 17년만에 중종과의 사이에서 뒤늦게 아들 경원대군(훗날의 명종)이 탄생하면서 상황이 달라진다. 문정왕후는 자신의 아들을 왕위에 올리기 위한 욕심에 노골적으로 인종을 견제하고 박대하기 시작했다.



1544년 중종이 사망하고 세자 인종이 조선 12대 국왕으로 왕위를 이으면서 권력다툼은 인종의 승리로 끝나는 듯 했다. <연려실기술>에 따르면 궁지에 몰린 문정왕후는 인종의 면전에서 "우리 모자가 주상의 손에 죽는 날이 머지 않았소. 언제쯤 죽이려고 하오?"라며 독설을 서슴없이 내뱉었다고 한다.



하지만 성품이 온화하고 너그러웠던 인종은, 문정왕후에 대한 효심을 끝까지 지켰고 정치보복을 할 생각이 없었다. 그럼에도 문정왕후는 이러한 인종의 효심을 악용하여 호시탐탐 아들을 왕위에 올릴 기회만 노렸다.



1545년 7월, 병약했던 인종이 재위 8개월만에 요절한다. 일설에는 인종이 문정왕후가 내린 음식을 먹고 의문사했다는 이야기도 나왔다. 인종이 후사를 남기지 못하여 문정왕후의 아들은 경원대군이 왕위를 이으니 조선 13대 국왕 명종이다.



문정왕후는 어린 명종을 대신하여 대비가 정사를 돌보는 '수렴청정'을 단행했다. 그런데 문정왕후는 이전의 수렴청정을 했던 대비들이 자신의 처소에서 신하들의 의견만 청취하던 관례를 깨고, 직접 편전(왕의 집무실)을 드나들며 명종의 곁에 두고 국정을 주관했다.이는 조선 역사상 최초의 사례였다.



또한 권력을 장악한 문정왕후는 명종 즉위년인 1545년에 '을사사화'를 일으켜 정치적 반대파들을 모조리 숙청한다. 또한 왕실의 재산을 관리하던 내수사를 장악하고 백성들을 수탈했으며, 측근들을 중용하여 온갖 부정부패를 일삼았다. 명종은 이러한 어머니의 전횡을 제어하지 못하고 허수아비 국왕으로 전락했다. 야사에 따르면 성격이 드센 문정왕후는 국왕인 아들 명종에게도 화가 나면 손찌검을 했다는 이야기가 전해진다.



그나마 천추태후와의 차이는 말년까지 권력을 잃지 않았다는 것이다. 문정왕후는 1565년 향년 65세를 일기로 세상을 떠난다. 그러나 문정왕후가 사망한 이후, 얼마되지 않아 측근이었던 정난정과 윤원형, 승려 보우 등이 모두 숙청되면서 조선 왕실에서 문정왕후의 영향력은 빠르게 소멸된다. 문정왕후의 치세 또한 부정부패와 민심 이반이 가속화되면서 조선의 국력과 통치체제가 크게 약화되는 원인으로 작용했다.



역사에 악녀로 기록된 천추태후와 문정왕후의 공통점은, 가문과 혈통 덕분에 운좋게 획득한 권력을 악용하다가, 수많은 사람들에게 고통을 안겼고 급기야는 국가의 근간까지 흔들어 놓았다는데 있다. 아무리 강한 권력이라도 올바르게 사용하지 못한다면, 언젠가는 역사의 준엄한 심판을 피할수 없다는 교훈을 남긴다.



