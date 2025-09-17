나라 뒤흔든 욕망의 여인들, 비극적 최후

▲벌거벗은한국사2
천추태후VS문정왕후TVN스토리
천추태후 황보 씨는 964년(고려 광종 15년) 아버지 대종 왕욱과 어머니 선의황후 류씨 사이에서 태어났다. 고려 왕실은 건국 이후 왕실의 순수한 혈통 관리를 위하여 '근친혼(족내혼)'이 성행했고, 천추태후 역시 부모가 모두 친남매간 근친혼으로 태어난 자손이었다. 하지만 당시 왕실 여성들의 관례대로 천추태후도 부계인 왕씨가 아닌 할머니인 신정왕후를 따라 황보 씨의 성을 사용했다.
천추태후 역시 사촌오빠인 경종(고려5대 국왕)을 남편으로 맞이하는 근친혼을 통하여 고려의 왕비인 '헌애왕후'가 된다. 고려 당대의 기준에서 보면 천추태후는 부계와 모계 모두 확고한 정통성을 지닌 '로열 블러드(고귀한 혈통)'였다.
천추태후는 경종과 결혼하여 왕비 중에서 유일하게 후손인 아들 목종 왕송(고려 7대 국왕)을 낳는다. 하지만 목종이 태어나고 불과 1년만인 981년 7월 경종이 요절하면서 천추태후는 졸지에 과부가 된다. 아들 목종이 어렸기에 경종의 사촌동생이자 천추태후의 오빠인 성종(6대 국왕)이 왕위를 이어받았다.
성종은 즉위 후 여동생이지만, 정치적으로는 부담스러운 관계일 수밖에 없었던 천추태후를 궁밖으로 내보낸다. 천추태후는 18살의 나이에 하루아침에 남편을 잃은데 이어 궁에서 쫓겨나 아들과도 강제로 생이별을 해야했다.
과부가 된 천추태후는 김치양이라는 인물을 알게된다. 기록에 따르면 김치양은 천추태후와 먼 친척이자 동향이라는 배경을 바탕으로 가까워졌으며, 스님 행세를 하고 태후의 처소를 드나들었다고 한다. 천추태후는 자신의 외로움을 이해하고 달래주는 김치양과 은밀한 사랑에 빠지게 된다. 성종은 두 사람의 추문이 알려지자 김치양을 유배 보냈지만, 그럼에도 천추태후의 사랑은 식지 않았다.
16년 만에 화려하게 금의환향
997년 12월, 성종이 후사없이 서거하면서, 천추태후의 아들 왕송이 그 뒤를 이어 목종으로 즉위한다. 아들을 등에 업고 천추태후는 무려 16년 만에 궁궐로 화려하게 금의환향하게 된다. 목종은 효심이 깊었던 어머니가 자신의 곁에 오래 머무르길 바라는 마음으로 태후전의 이름을 '천추전'이라고 지었다고 한다.
그런데 돌아온 천추태후는 고려 왕실을 뒤흔드는 충격적인 선언을 발표한다. 아들 목종을 대신하여 태후인 자신이 '섭정'을 하겠다고 선포한 것이다. 고려 역사상 여성이 정치의 전면에 나선 것은 천추태후가 최초였다.
또한 천추태후는 권력을 거머쥐게 되자 정부인 김치양을 유배지에서 궁궐에 불러들였다. 김치양은 편하게 궁궐을 드나들며 천추태후와 사랑을 나눴고, 고위 관직까지 승승장구하며 권력의 실세로 군림하게 된다. <고려사>에는 '관리의 인사권이 모두 김치양의 손에서 나왔고, 세력이 온 나라에 끼쳤으며 뇌물을 공공연하게 챙겼다'고 기록하고 있다. 목종은 이러한 천추태후와 김치양의 뒤에서 사실상 허수아비 왕으로 전락했다.
급기야 천추태후는 아들 목종이 후사를 얻지 못하자, 김치양과의 사이에서 얻은 사생아를 왕위에 올리려는 야심을 품게 된다. 이는 고려 왕실의 혈통을 바꿀 수 있는 중대한 사건이었다. 천추태후는 왕위계승 1순위였던 12살의 친조카 대량원군을 견제하여 궁밖으로 출가시키고, 여러 차례 암살까지 시도했다. 심지어 김치양은 아예 자신이 왕위에 오르겠다는 야심까지 품었다.
천추태후와 김치양의 전횡을 묵인해왔던 목종도 더이상 참지 못했다. 목종은 동생 왕순을 자신의 후계자로 공식 선포하면서 적극적으로 보호했다. 그리고 신임하던 서북면 도순검사 강조를 수도 개경으로 불러들여 김치양 일파를 진압하게 했다.
하지만 상황은 목종의 예상과는 다르게 흘러갔다. 쿠데타를 일으킨 강조는 아예 목종을 폐위하고 대량원군을 왕위에 옹립하니 고려 8대국왕인 현종이다. 강조는 수도를 장악하고 김치양과 그의 일곱살된 아들을 모두 살해했다. 이어 후환을 막기 위하여 목종마저도 유배길에서 시해한다.
천추태후 본인은 비록 화를 피했지만, 그녀의 어긋난 욕망은 결국 사랑하는 사람들을 모두 잃게 만드는 비극을 초래한 것이다. 이후 천추태후는 지방에서 오랫동안 유배생활을 보내다가, 조카 현종의 배려로 다시 개경으로 돌아와서는 조용한 말년을 보내며 천수를 누렸다.
