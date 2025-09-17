'233탈삼진' 앤더슨, 독재자 폰세의 '대항마'

SSG 랜더스 제공

SGG 랜더스의 외국인 선발 투수 드루 앤더슨.지난 1998년 KBO리그에 외국인 선수 제도가 도입되면서 뛰어난 외국인 투수들이 대거 한국땅을 밟았지만 2000년대까지만 해도 탈삼진 부문은 한국 투수들의 몫이었다. 실제로 2000년대까지 외국인 투수 중 탈삼진 타이틀을 차지했던 선수는 2001년 233.2이닝215탈삼진 시즌을 기록한 페르난도 에르난데스와 2005년 KIA 타이거즈,두산 베어스를 오가며 147탈삼진을 기록한 다니엘 리오스 뿐이었다.하지만 2010년대가 되면서, 더 정확히는 7년 동안 5번이나 탈삼진 타이틀을 차지했던 '코리안 몬스터' 류현진(한화)이 메이저리그로 떠난 후부터 탈삼진 부문은 외국인 투수의 전유물이 됐다. 2013년 LG에서 활약했던 강속구 투수 레다메스 리즈(188개)가 8년 만에 외국인 선수 탈삼진왕에 올랐고 2014년에는 삼성 라이온즈 통합 4연패의 주역 릭 밴덴헐크가 180개로 탈삼진 타이틀을 차지했다.2015년 삼성에서 활약하던 차우찬이 앤디 밴헤켄을 1개 차이로 제치고 탈삼진왕에 등극했지만 이는 국내 선수의 마지막 몸부림(?)이었다. 실제로 KBO리그 탈삼진왕은 2016년의 마이클 보우덴부터 작년의 카일 하트(샌디에이고 파드리스)까지 9년 동안 8번이나 외국인 투수가 독식했다. 유일한 예외는 30경기에서 196이닝 동안 224개의 탈삼진을 기록했던 2022년의 안우진(키움 히어로즈)이었다.2021년에는 국내투수의 마지막 자존심이었던 한 시즌 최다 탈삼진 기록까지 외국인 투수가 가져가 버렸다. 2021년 두산에서 활약한 쿠바 출신의 아리엘 미란다는 28경기에 등판해 173.2이닝 동안 225개의 탈삼진을 기록하면서 1984년 고 최동원이 세웠던 223 탈삼진을 뛰어넘는 새로운 기록을 세웠다. 평균자책점(2.33)과 탈삼진 1위에 오른 미란다는 그 해 정규리그 MVP와 투수부문 골든글러브를 독식했다.하지만 최동원의 기록이 깨지는데 무려 37년이 걸렸던 한 시즌 최다 탈삼진 기록은 올해 4년 만에 폰세라는 '괴물투수'에 의해 새로 쓰여졌다. 올 시즌 27번의 등판에서 단 한 번의 패배 없이 17승을 기록하고 있는 폰세는 지난 3일 NC전에서 8개의 삼진을 잡아내면서 미란다의 기록을 훌쩍 뛰어 넘었다. 하지만 13일까지 236탈삼진을 기록한 폰세조차 올 시즌 탈삼진왕 등극을 마냥 장담할 수 없다.필라델피아 필리스와 시카고 화이트삭스,텍사스 레인저스를 거치며 빅리그에서 4년 동안 19경기에 등판했던 앤더슨은 2022년부터 일본 프로야구의 히로시마 도요카프에서 2년 동안 활약했다. 하지만 통산 34경기에서 7승5패 평균자책점 3.05로 인상적인 성적을 남기지 못한 앤더슨은 작년 디트로이트 타이거즈의 트리플A에서 활약하다가 4월말 로버트 더거의 대체 외국인 선수로 SSG와 계약했다.앤더슨은 KBO리그 입성 후 한 달 동안 1승1패5.06으로 다소 기복을 보였지만 6월부터 호투 행진을 펼치며 SSG의 에이스로 도약했다. 특히 작년 7월 11일 롯데 자이언츠전부터 8월1일 롯데전까지 4경기 연속 두 자리 수 탈삼진을 기록하는 괴력투를 선보이며 KBO리그 역대 최소경기 100탈삼진 기록을 세웠다. 11승3패3.89 158탈삼진으로 시즌을 마친 앤더슨은 총액 120만 달러에 SSG와 재계약했다.앤더슨은 올해도 4월까지 1승2패3.21로 주춤하는 듯 했지만 5월 5경기에서 29.2이닝3실점(1자책)3승 0.30이라는 눈부신 투구를 선보였다. 하지만 폰세가 류현진의 한 경기 최다 탈삼진 기록을 깨면서 승승장구하는 바람에 앤더슨은 상대적으로 돋보이지 못했다. 그럼에도 앤더슨은 시즌 초 아내의 출산 때문에 한 차례 미국에 다녀왔을 때를 제외하면 한 번도 로테이션을 거르지 않고 꾸준한 활약을 펼쳤다.폰세에 가려지긴 했지만 올 시즌 7번이나 한 경기 두 자리 수 탈삼진을 기록하며 호투 행진을 이어가던 앤더슨은 10일 NC전에서 11개의 삼진을 잡아내며 2021년 미란다의 225탈삼진 기록과 타이를 만들었다. 그리고 6일 후 다시 만난 NC를 상대로 6이닝2피안타5사사구8탈삼진2실점을 기록하며 폰세(236개)와의 차이를 단 3개로 줄였다. KBO리그 단일시즌 탈삼진 1,2위가 모두 올 시즌에 탄생한 것이다.남은 경기에서 폰세와 앤더슨이 각각 두 차례 정도 더 등판한다면 여전히 폰세가 탈삼진왕 경쟁에서 조금 더 유리한 것은 분명한 사실이다. 하지만 한화의 순위가 2위로 확정될 경우 폰세가 가을야구를 앞두고 탈삼진 타이틀을 위해 시즌 마지막까지 등판을 강행한다는 보장은 없다. 분명한 사실은 현재까지 올 시즌 KBO리그를 지배한 폰세의 4관왕 등극을 위협하는 가장 강력한 대항마가 앤더슨이라는 점이다.