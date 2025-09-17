미국 독립영화의 대부, 로버트 레드포드를 떠나보내며

유니버설 픽쳐스

스틸컷토니 스콧의 2002년 작 <스파이 게임>은 첩보영화계의 명작이다. 블랙요원 기밀 유출사건에 대응하는 진짜 첩보원들의 이야기다. 영화는 중국에서 간첩혐의로 체포돼 사형을 앞두고 있던 CIA 요원 톰 비숍(브래드 피트 분)을 구하려는 한 베테랑 요원의 분투를 다룬다. 중국이 24시간 뒤 바로 사형에 처하려 드는 상황이기에 태평양 건너 미국에서 할 수 있는 일이란 그리 많지가 않다. 그러나 이 베테랑 요원은 평생을 첩보바닥에서 지내온 가닥을 가진 이다. 심지어 일류로 불렸던 실력 있는 첩보원이다. 무엇보다 비숍을 첩보계로 불러들인 장본인이 바로 그다. 그는 전력을 다해 비숍을 구하려 든다. 비숍을 구하려는 선배 첩보원, 정년퇴임을 하루 앞뒀던 나단 뮈어를 고인이 된 명배우 로버트 레드포드가 연기한다.하루 뒤면 퇴임이다. 더는 CIA 소속이 아니란 이야기다. 비숍을 구하기 위해 필요한 건 둘 중 하나다. 중국의 결정을 번복시킬 힘이거나, 미국이 그를 구하기로 결정하는 일이다. 가만히 두면 두 가지 모두 이뤄지지 않는다. 뮈어가 해내야만 한다. 바꿔내야 한다. 대체 무슨 일이 있었던 건가. 다른 곳에 있어야 하는 비숍이 중국에서 검거되기까지의 사연을 알지 못했던 뮈어는 그 사실부터 파악하기로 한다.토니 스콧의 영화는, 명감독이란 평을 받는 제 형 리들리 스콧의 작품보다 더 능란하다. 화려하고 리드미컬하다. 특히 편집은 토니 스콧의 특장점이라 해도 좋다. 영상이 내달린단 표현이 절로 어울리는 토니 스콧의 편집은 각별히 첩보영화와 잘 어우러진다. 둘 모두 긴박한 특성이 있기 때문이다. <스파이 게임>은 비숍을 구하기 위한 24시간을, 또 그 사이 비숍을 첩보계로 발 들이도록 한 십 수 년 전의 이야기를, 다시 비숍이 검거되기까지의 사연을 오가며 전개된다. 자칫 24시간의 긴박한 흐름에 매몰되기 쉬운 영화를 여러 시간대로 분방하게 옮겨 다니며 전환해낸다. 그 솜씨가 어찌나 탁월한지 영화를 보는 내내 관객이 영화의 속도를 앞질러 가는 일이 얼마 되지 못한다. 토니 스콧의 장기다.