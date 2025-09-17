'가장 창조적인 랩스타', 일산에서 증명했다

▲
지난 9월 13일 경기도 고양시 일산 킨텍스 10홀에서 펼쳐진 타일러 더 크리에이터의 내한 공연본인 촬영(이현파)
"크로마코피아~~~ 크로마코피아~~~"
이윽고 모두가 무엇을 기다렸는지 안다는 듯, 타일러 더 크리에이터는 < CHROMAKOPIA >를 상징하는 초록 빛깔의 조명과 함께 공연의 2막으로 돌입했다. 분위기를 고조시키는 비트가 울려퍼지는 동안 관객들은 수록곡 'St Chroma'의 첫 소절이기도 한 '크로마코피아'를 주술처럼 따라 불렀다. 공연장의 공기가 한순간에 초록색 부흥회로 바뀌었다.
이날 공연은 충성도 높은 관객들의 공이 컸다. 'EARFQUAKE', 'See You Again' 등의 히트곡은 물론 최근 발표된 모든 노래의 랩마저 떼창의 대상이 되었다. 달콤한 알앤비 위에 비독점적 다자 연애(폴리아모리)라는 주제를 엮은 노래 'Darling, I'에서는 타일러 더 크리에이터의 주문대로 큰 떼창이 들렸다. 많은 관객이 'Ra Tah Tah'에서 'Noid'로 이어지는 연결에서도 큰 함성이 나왔다. 'Who Dat Boy' 등의 노래에서는 과격하게 몸을 움직이는 모쉬 핏도 벌어졌다.
타일러 더 크리에이터는 현재 세계에서 손꼽히는 랩스타지만, 힙합의 계보를 계승하는 데에는 큰 관심이 없다. 그의 진가는 자신의 내면에서 일어나는 전쟁을 뻔하지 않게 표현하는 데에 있다. 성소수자로서의 성적 정체성과 연애, 가정사, 피해 의식 등의 모든 주제가 소울, 일렉트로니카, 웨스트 코스트 힙합 등 다양한 장르, 그리고 페르소나와 어우러진다. 그리고 이를 시각 예술과 라이브 무대에서 완벽하게 구현한다.
Mama I'm chasin' a ghost, do I look like him?"
(엄마, 난 유령을 쫓고 있어요. 내가 그를 닮았나요?)
- 'Like Him' 중
영어 가사를 상당 부분 알아들을 수 없음에도 불구하고 공연을 보던 관객들은 타일러 더 크리에이터의 감정 표현에 감탄을 표했다. 특히 가족을 버린 아버지에 대한 애증을 담은 'Like Him'을 부를 때의 몸짓, 표정 연기와 함께 놀라운 서사를 랩으로 선보이는 'Sorry Not Sorry' 등에는 일제히 경외의 박수가 터졌다. 'New Magic Wand' 같은 곡을 부를 때에는 데뷔 초와 같은 광기가 넘실댔다. 서로 다른 스타일의 곡을 이어가면서도, 그 전환이 몹시 자연스러웠다. 80여 분의 공연 시간 동안 높은 수준의 라이브와 감정 표현 또한 놓치지 않았다.
성장을 거듭하고 있는 이 시대의 랩스타