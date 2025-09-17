FC서울, 돌아온 ACLE 무대서 끝내 실점하며 '무승부'

한국프로축구연맹

FC서울 GK 최철원최철원의 선방은 빛났지만, 끝내 무실점 경기를 지키지 못한 FC서울이다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 16일 오후 7시(한국시간) 일본 도쿄도에 자리한 마치다 기온 스타디움에서 열리는 '2024-25시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 1차전서 쿠로다 고 감독의 마치다 젤비아와 1-1 무승부를 기록했다. 이로써 서울과 마치다는 각각 승점 1점을 나누어 가지게 됐다.역사적인 첫 만남이었다. 서울은 2020시즌 이후 5년 만에 아시아 무대에 복귀하는 데 성공했고, 마치다는 지난해 승격 후 구단 역사상 처음으로 챔피언스리그 무대를 밟았기 때문. 전반은 서로가 조심하는 형국이 이어졌다. 마치다는 나상호·소마 유키를 필두로 공격에 나섰으나 무위에 그쳤고, 서울은 전반 38분 최준이 페널티킥을 얻었으나 VAR 끝에 취소되는 불운을 겪었다.후반에는 문선민을 투입하며 측면에 속도감을 더했고, 결국 선제골을 만들었다. 후반 14분 이승모가 쇼지 겐의 패스를 끊어서 린가드에 전달, 곧바로 크로스를 받은 둑스가 골문을 가르는 데 성공했다. 마치다도 반격에 나섰고, 결국 후반 35분 모치즈키가 동점을 만들었다. 일격을 허용한 서울은 안데르손·천성훈을 투입하며 기회를 노렸으나 끝내 무산되며 무승부로 경기가 종료됐다.전반에는 총 3번의 슈팅을 날렸던 서울은 유효 슈팅이 단 0회에 불과했고, 강력한 압박에 중앙으로 들어가지 못하고 측면으로 쫓기듯이 나오는 모양새가 많았다. 하지만 서울은 후반 교체 투입된 문선민을 필두로 측면에서 해법을 찾았으며 캡틴 린가드와 킬러 본능을 발휘한 둑스의 결정력도 빛이 났다.이처럼 돌아온 아시아 챔피언스리그 무대서 귀중한 승점 1점을 획득한 서울, 공격 포인트를 올린 린가드·둑스의 활약도 눈부셨으나 든든하게 최후방을 지킨 이 선수의 모습도 대단했다. 바로 최철원이다. 1994년생인 최철원은 2016시즌 부천에서 데뷔 후 김천 상무를 거쳐 2023년 상암벌에 입성했다. K리그2 최고의 수문장으로 이름을 날렸던 그였기에 기대감은 상당했다.하지만, 좀처럼 주전 기회를 잡아내지 못했다. 입성 첫해에는 백종범·황성민과 같은 자원에 밀리며 11경기 출전에 그쳤고, 지난 시즌에는 김 감독 체제 아래 주전으로 낙점받았으나 실수와 부진이 겹치면서 골키퍼 자리를 내줬다. 결국 서울은 여름 이적시장을 통해 K리그1 최고 골키퍼인 강현무를 품었고, 최철원의 자리는 좀처럼 보이지 않았다.올해도 흐름은 비슷하게 흘러갔지만, 8월 중순 이후부터 기회가 찾아왔다. 강현무가 리그에서 급격하게 흔들리기 시작했고, 김기동 감독은 수문장 교체라는 승부수를 던졌다. 그렇게 최철원은 27라운드 울산과의 맞대결에서 시즌 첫 선발로 나서며 3-2 승리를 이끌었고, 이후 연패를 허용했으나 안양·강원 상대로도 인상적인 세이브를 몇 차례 해내는 데 성공했다.