로드FC 미들급 챔피언 황인수, UFC 계약에 도전한다

UFC 계약 도전을 앞둔 황인수는 "지난 시합들과 비교해 절박함이 차원이 다르다"고 소감을 밝혔다. 황인수는 2021년 로드FC 미들급 챔피언에 등극해 한 차례 타이틀을 방어했다. 8승 중 6승이 KO다.



킥복싱 챔피언 명현만을 킥복싱 시합에서 펀치로 기권하게 만들 정도로 강력한 파워를 자랑한다. 그는 "솔직히 지금까지 단 한 번도 힘든 시합이 없었다"고 자부했다.



상대 맥코리는 191cm로 황인수보다 9cm나 큰 장신 파이터다. 8살 때부터 복싱을 훈련해 17살에 종합격투기(MMA)에 입문했다.



지난해 UFC 리얼리티 프로그램 디 얼티밋 파이터(TUF) 시즌32에 출전해 마크 흄을 꺾으며 4강에 진출했으나 로베르트 발렌틴에게 패배하며 UFC 계약이 좌절됐다. 이후 두 번의 승리를 쌓으며 다시 한번 UFC 진출 기회를 얻었다. 맥코리는 이번 경기를 앞두고 "시작 벨이 울리자마자 경기를 끝낼 각오로 훈련했다"고 밝혔다.



현지 도박사는 약 3 대 7로 황인수의 열세를 전망하고 있다. 하지만 지난 시즌 고석현이 2 대 8로 불리하다는 도박사의 예상을 보기 좋게 뒤엎고 UFC 계약에 성공한 바 있다. 황인수가 이번에 계약에 성공한다면 고석현에 이은 두 번째 DWCS 계약자이자 26번째 UFC 한국 파이터가 된다.



황인수가 출전하는 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS) 시즌 9 에피소드 6은 오는 17일 오전 9시부터 UFC 파이트패스에서 생중계된다.



데이나 화이트의 컨텐더 시리즈 시즌 9 에피소드 6 계체 결과 (파운드)

에피소드 6 (9월 17일 오전 9시 UFC 파이트패스)



[밴텀급] 막송 레이 (135) vs 에체르 소사 (136)

[라이트헤비급] 마아메드 알리 (204.5) vs 이보 바라니에브스키 (205)

[라이트급] 토미 갠트 (155.5) vs 애덤 리빙스턴 (156)

[미들급] 황인수 (186) vs 패디 맥코리 (186)

[밴텀급] 라파엘 우체그부 (136) vs 코디 초반첵 (136)



황인수와 패디 맥코리의 페이스오프'레전더리' 황인수(31)가 '코리안 좀비' 정찬성의 지도를 받아 UFC 계약에 도전한다.국내 종합격투기 단체 로드FC 미들급 챔피언 황인수(8승 1패)는 오는 17일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있을 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS) 시즌 9 '에피소드 6'에서 6승 1패의 패디 맥코리(27·아일랜드)와 맞붙는다. 그는 지난 3개월간 정찬성의 체육관 코리안좀비 MMA에서 훈련하며 UFC 도전을 준비했다.황인수는 16일 84.4kg으로 미들급(83.9kg) 일반 경기 계체를 통과했다. 상대 맥코리 또한 같은 몸무게로 체중계를 내려왔다. 계체 후 마주선 두 선수는 손을 잡은 후 파이팅 포즈를 취하며 선전을 다짐했다.DWCS는 UFC의 오디션 프로그램으로 2017년 첫 선을 보였다. 단판 승부를 벌여 데이나 화이트(56·미국) UFC 회장 겸 최고경영자(CEO)의 마음을 사로잡으면 UFC와 계약할 수 있다.지금까지 아홉 시즌을 통해 UFC 웰터급(77.1kg) 챔피언 잭 델라 마달레나를 포함 총 308명의 선수가 UFC와 계약했다. 이번 시즌에선 지금까지 25경기가 펼쳐져 21명이 UFC와 계약했다. 승자의 계약률은 80%다. 경기에 져도 명승부를 보여줄 경우 계약 가능성이 있다.황인수의 든든한 지원군으로 UFC 한국 레전드 정찬성이 함께 한다. 정찬성은 UFC 페더급 타이틀에 두 차례 도전한 한국 종합격투기(MMA) 역사상 최고의 선수다. 정찬성은 지난 3달간 헤드코치로 황인수를 지도했으며, 이번 경기에서도 세컨드를 맡아 지시를 내린다.