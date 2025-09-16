한물간 스타가 도쿄에서 만난 사람

2003년 소피아 코폴라 감독의 영화 <사랑도 통역이 되나요?(Lost in Translation)>는 낯선 도시 도쿄를 무대로 두 이방인의 마음을 그린다. 명성의 그늘 속에 지친 배우와 사랑의 시작 앞에서 외로움을 느끼는 젊은 여인이 스쳐 만나는 순간, 언어는 사라지고 고독 속에서 미묘한 공감이 태어난다.
낯선 도시 도쿄, 인물의 고립을 비추다
영화의 무대는 도쿄의 호텔과 번화가다. 그러나 이 도시는 활기차기보다는 이방인의 고립감을 드러내는 무대처럼 작동한다. 높은 빌딩, 네온사인, 번역기를 거친 광고 속 언어들은 주인공들에게는 '잡음'일 뿐이다.
밥(빌 머레이)은 미국에서 쇠락해 가는 배우다. 한때는 할리우드의 스타였지만, 지금은 일본 위스키 광고에 출연하며 허무와 권태 속에 살아간다. 그는 가족과도 거리감을 느끼고, 미국 생활 자체에 회의감을 품은 채 도쿄에 머문다. 샬롯(스칼렛 요한슨)은 사진작가 남편과 함께 도쿄에 왔지만, 남편은 일 때문에 늘 부재한다. 신혼임에도 불구하고, 그녀는 도시 한복판에서 철저히 고립되어 있다.