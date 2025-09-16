한물간 스타가 도쿄에서 만난 사람

▲<사랑도 통역이 되나요?> 스틸컷. 네이버 영화

다시 연결될 수 있다는 희망

​

밥 역시 샬롯을 통해 변한다. 그는 인생의 황혼에 접어든 배우로서, 허무와 회의 속에 무기력하게 도쿄에 도착했다. 그러나 샬롯과 며칠을 함께 보내면서, 그는 여전히 타인과 교감할 수 있음을 확인한다. 마지막 작별 장면에서 밥이 샬롯에게 속삭이며 작별 인사를 건네는 순간, 그의 얼굴에는 지친 중년 남성의 고독 대신 새로운 온기가 깃든다. 그것은 인생의 균열 속에서도 다시 연결될 수 있다는 가능성에 대한 미약하지만 분명한 증거였다.

​

밥과 샬롯의 관계는 연애라기보다, 서로의 공허를 채워주는 존재의 우정에 가깝다. 세대도, 성별도, 처지도 다르지만, 그들은 서로의 빈틈에서 공통점을 발견한다. 관계의 이름을 굳이 붙일 필요가 없다는 점에서, 이 영화는 사랑보다 더 깊은 교감의 가능성을 보여준다.

​

<사랑도 통역이 되나요?>는 낯선 도시에서 길을 잃은 두 사람의 이야기다. 그러나 그 길 잃음은 방황이 아니라, 서로의 존재를 확인하는 과정이었다. 샬롯이 스스로 길을 찾아 나서듯, 밥이 마지막 순간 다시 인간적 온기를 되찾듯, 이 영화는 우리에게도 묻는다. 우리는 과연 낯선 세계 속에서 어떤 용기를 낼 수 있을까. 20년이 지난 지금도 이 영화가 여전히 회자되는 이유는, 우리가 여전히 "사랑도 통역이 되나요?"라는 질문 앞에 서 있기 때문일 것이다.



