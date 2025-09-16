커크 죽음에 분열된 할리우드... "추모인가, 미화인가"

▲
최근 피살된 미국 우파 활동가 찰리 커크의 애도를 둘러싼 분열이 심화하고 있다. 연합뉴스/AP
세계적인 록밴드 콜드플레이의 보컬 크리스 마틴은 지난 12일 영국 런던에서 열린 '뮤직 오브 더 스피어스' 월드투어 마지막 공연에서 관객들에게 "찰리 커크의 가족에게 사랑을 보내자"라고 말했다.
마틴은 "이렇게 손을 들어 세상 어디든 여러분이 보내고 싶은 곳에 사랑을 전하자. 사랑이 필요한 곳이 너무 많다. 여러분의 형제자매에게, 끔찍한 일을 겪고 있는 사람의 가족들에게 사랑을 보낼 수 있다"라고 관객들을 독려했다.
이어 "찰리 커크의 가족에게, 누구의 가족에게든 보낼 수 있다. 당신이 동의하지 않는 사람들에게도 사랑을 보낼 수 있다"라면서 "중동과 우크라이나, 러시아, 아제르바이잔, 수단, 런던 등 사랑이 필요하다고 생각되는 어느 곳에든 보낼 수 있다"라고 강조했다.
커크는 지난 7월 자신의 유튜브에서 콜드플레이 콘서트 중 '키스캠' 영상에 찍힌 불륜 남녀를 강하게 비난하면서 콜드플레이도 깎아내린 바 있다.
그는 "콜드플레이 음악은 정말 듣기 힘들다. 그들의 콘서트에 가는 것보다 차라리 죽는 게 낫다. 이보다 지루하고 진부하며 시간 낭비인 것이 없다"라면서 "하지만 자유 사회니까 여러분이 하고 싶은 대로 하라"고 말했다.
커크 추모한 콜드플레이... 팬들 "왜 정치 끌어들이냐"
마틴의 발언을 놓고 팬들도 갈라졌다. 여러 팬이 "콜드플레이가 지금까지 쌓아온 커리어를 커크에게 내던지고 있다", "차라리 스스로 어리석다고 인정하라", "왜 공연에 정치를 끌어들이냐" 등 비판의 목소리를 냈다. 한 누리꾼은 소셜미디어에 "마틴은 자신이 보는 모든 것을 사랑하는 남자 같다"라는 글을 올려 수천 개가 넘는 '좋아요'를 받았다.
반면에 한 우파 누리꾼은 "콜드플레이가 이성적으로 행동하고 커크와 그의 가족에게 친절을 베푸는 모습이 보기 좋다"라며 "그들이 좌파라는 건 알지만, 적어도 악랄하지는 않다는 걸 알게 됐다"라고 썼다.
영화 <쥬라기 월드> 시리즈와 디즈니 마블 스튜디오의 <가디언즈 오브 갤럭시> 등으로 유명한 할리우드 스타 크리스 프랫은 "찰리 커크와 그의 아내, 자녀들을 위해, 우리나라를 위해 기도한다"라며 "우리는 하느님의 은총이 필요하다"라는 글을 올렸다.
그러자 "당신이 마블에서 해고되기를 기도하겠다", "당신의 영화는 더 이상 보지 않겠다"라는 등의 비난 댓글이 달렸고, 우파 진영에서는 "좌파가 프랫을 해고하라고 디즈니를 압박하고 있다"라는 주장이 나왔다.
지난 대선 때 민주당 카멀라 해리스 후보를 지지했던 배우 크리스틴 체노웨스는 커크의 죽음을 두고 "슬프다. 그에게 동의하지는 않았지만 인정할 부분은 있었다"라고 말했다가 팬들의 거센 비판을 받기도 했다.
영국의 펑키 랩 그룹 밥 바일런도 지난 주말 네덜란드 암스테르담 공연에서 커크를 조롱하며 "그가 편히 쉬기를 바란다"라고 말했다가 논란이 일자 남은 공연이 모두 취소됐다.
밥 바일런은 지난 7월에도 한 음악축제에서 "이스라엘방위군(IDF)에 죽음을"이라며 욕설을 섞어 비난했다가 미국 정부로부터 입국 금지를 당하면서 오는 10월 예정이었던 미국 공연을 하지 못하게 됐다.
국내도 예외는 아니다. 배우 진서연과 슈퍼주니어의 최시원이 자신의 소셜미디어에 커크를 추모하는 게시물을 올렸다. 이후 극우 진영을 지지하는 것 아니냐는 비판이 쏟아지자 최시원은 이를 삭제했다.
83만 명의 구독자가 있는 유튜버 '해쭈'도 커크 추모 영상에 좋아요를 눌렀다가 "그가 생전 어떤 정치 스탠스를 가졌는지 확실히 인지하지 못한 상태에서 몇 가지 단편적인 모습만으로 판단했던 것 같다"라며 사과했다.
"매카시즘 보는 것 같아"