뻔한데 재밌네... '폭군'의 매력에 빠졌습니다

tvn드라마 폭군의 셰프 갈무리

배우 임윤아가 주인공 연지영, 그녀의 깨발랄한 연기는 드라마를 하드캐리한다그런데 이 드라마를 요즘 제일 재밌게 보고 있다. 진짜 기대 없이 1화를 보고, 별로라면 꺼야지 했었다. 그런데 쉬지 않고 공개된 8화까지 정주행했다. 아는 맛이 이래서 무섭구나, 새삼 느끼는 중이다.드라마는 주인공 연지영(임윤아 배우)이 프랑스 요리 경연대회에서 우승하는 장면으로 시작한다. 미슐랭 3스타 레스토랑의 헤드 셰프라는 명성을 얻은 그녀는 아버지의 부탁으로 '망운록'이라는 고서를 가지고 귀국길에 오른다. 비행기 안에서 예상치 못한 신비로운 현상이 일어나고, 연 셰프는 순식간에 조선 시대로 타임슬립 한다.조선 시대 중에서도 하필 폭군으로 유명했던 연희군 때다. 그 시대 사람들의 눈에는 이상한 복장으로 하늘에 떨어진 그녀가 '귀녀'로 보일 뿐이었다. 그러다 우연히 연희군을 만나 자신의 요리 실력으로 그를 감동하게 하고, 그때부터 여러 가지 사건에 휘말리게 된다.연희군이라는 왕은 실제 존재하지 않는다. 드라마를 위해 각색된 인물이다. 하지만 역사에 아주 관심이 없는 사람이 아니라면, 누구나 연산군을 떠올릴 수밖에 없다. 극 중 연희군에 대한 묘사와 스토리 흐름 역시 연산군을 모티브로 만들어졌다.굳이 역사적 인물들의 이름을 그대로 사용하지 않은 점은 결과적으로 꽤 영리한 선택 같다. 역사 왜곡 문제에서 자유로워질 뿐만 아니라, 내용 전개에 있어서 선택권도 훨씬 넓어지니 말이다. 덕분에 조선 시대로 온 연지영의 무한 활약을 마음껏 볼 수 있다.회차마다 붙은 부제가 요리명인 것도 흥미롭다. 연지영은 자신이 살던 원래 시간대로 돌아갈 방법을 찾는 한편, 눈앞에 벌어지는 위기에도 적극적으로 대응한다. 이 과정에서 배우 임윤아의 통통 튀고 발랄한 매력이 폭발한다. 너무나 잘 어울리는 캐스팅이다.연지영은 연희군에게 발탁되어 궁중 요리사 대령숙수 자리에 오른다. 매번 새롭고 기발한 요리로 연희군은 물론 조정 대신, 더 나아가 명나라 사신단의 입맛까지 사로잡는다. 시청자도 예외가 아니다. 현대와 전통이 어우러진 진정한 퓨전 요리의 향연으로 가득 찬 화면을 보고 있노라면 침이 고인다.