사랑하기에 미워한, '은중과 상연'이 그린 우정의 진실

넷플릭스 <은중과 상연> 스틸.다시 제목을 돌아보자면 '은중과 상연'이라는 문장 자체가 이 작품의 의도를 보여준 셈이다. 두 사람의 복잡미묘한 감정을 심층적으로 묘사하려는 의도에서 출발한 이 드라마는 구조적으로 개별 인물의 독립성을 포기할 수밖에 없었다. 은중은 상연을 의식하는 은중으로, 상연은 은중을 애증하는 상연으로만 존재한다. 드라마 작가가 된 은중의 개인적 여정이나 영화 제작자로 성공한 상연의 커리어는 모두 이들의 관계사에 종속된다.특히 상연의 캐릭터는 처음부터 끝까지 '완벽하지만 불완전한' 존재로만 그려진다. 뭐든 잘하지만 공허한 마음을 채우지 못한다. 사회적으로 성공을 거두지만 늘 혼자인 채로 행복하지 않은 전형적인 설정이다. 상연이 말기암에 걸렸다는 상황 역시 이런 도식성을 강화한다. 상연의 예정된 죽음은 캐릭터에게 들이닥칠 필연적 귀결이라기보다는 은중과 재회하고 서로의 감정들을 해소하며 끝내 화해와 용서로 이끌어내기 위한 극적 장치에 가깝다.물론 <은중과 상연>은 애초에 관계에 초점을 맞춘 작품이다. 그것을 뒷받침하듯 김고은과 박지현의 연기가 꽃피우는 감정의 스펙터클은 충분히 강렬하다. 김고은은 상연을 동경하는 동시에 그것을 질투하는 복합적인 감정을 소화했다. 여기에 상연을 향한 연민과 원망 섞인 표정은 예측된 서사를 넘어서는 힘이 있다. 박지현도 마찬가지다. 상연은 그늘이 없어보이지만 IMF와 가족에게 벌어지는 비극으로 급작스럽게 상황이 변하는 캐릭터다. 일적으로 훌륭하지만 사람의 마음을 쉽게 얻어내지 못하고 끝내 파괴해버리려는 복잡미묘한 행동들을 기어이 설득시키고야 만다. 두 배우의 앙상블은 이 작품의 가장 큰 미덕이다.<은중과 상연>은 애증 서사와 화해 신화가 맞물리며 마침표를 찍는 작품이다. 익숙하고 안전한 이야기이지만, 15화라는 방대한 분량을 통해 은중과 상연이라는 캐릭터에 숨결을 불어넣어 그 인물들에게 몰입하게 만든다. 집착에 가까울 정도로 두 사람의 감정 묘사를 들여다 보는 이야기는 두 여성 간 우정을 동경과 질투, 애증과 연민으로 인수분해한다. 서로를 사랑하면서도 미워하고, 동경하면서도 질투하는 관계의 모순을 있는 그대로 받아들일 때 비로소 사랑하는 사람을 진정으로 이해가 가능하다는 것. 그것이 이 작품이 은중과 상연의 관계사를 아주 끈질기게 탐구한 이유일 것이다.