콜드게임으로 12연승 '불꽃야구'... 컴백 '최강야구'와 맞대결 돌입?

매주 월요일 야구팬들의 갈증을 해소시켜준 <불꽃야구>에겐 새로운 라이벌 구도가 22일부터 형성될 예정이다. JTBC <최강야구>가 오후 10시 30분 첫 방영에 돌입하기 때문이다. 시간대는 겹치지 않는다지만 <최강야구> 시즌 1~3의 주역들이 그대로 옮겨간 <불꽃야구>와 같은 날 편성되면서 웹예능 vs. 종편 예능의 맞대결이 사실상 이뤄지는 셈이다.

여전히 법적 분쟁이 진행중인 상황을 고려하면 당연히 두 프로그램을 두고 시청자들은 자연스럽게 앙숙 혹은 숙적들의 대결처럼 인식하기 마련이다. 일단 각종 티저와 예고편 영상을 통해 새로운 스타 선수 영입을 소개한 <최강야구>는 기존의 '최강 몬스터즈'라는 이름 대신 '브레이커스'를 사용하면서 본 방송을 통해 팀의 목표를 공개할 예정이다.

방송사 vs. 제작사간 갈등 및 분쟁으로 은퇴 선수 중심의 예능 야구단이 또 하나 창단되면서 <불꽃야구> vs. <최강야구>의 인기 맞대결은 피할 수 없는 운명이 된 셈이다. 아직까진 확고한 팬덤을 확보한 <불꽃야구>의 우세가 점쳐지고 있는 상황에서 전개될 야구 예능 프로그램의 자존심 싸움은 경기의 승부 못잖은 흥미진진한 볼거리를 예고하고 있다.

