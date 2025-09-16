콜드게임으로 12연승 '불꽃야구'... 컴백 '최강야구'와 맞대결 돌입?

▲
웹예능 '불꽃야구'스튜디오C1
스튜디오 C1 <불꽃야구> 불꽃 파이터즈가 시즌 두 번째 콜드게임 승리로 12연승을 완성했다. 지난 15일 유튜브를 통해 공개된 <불꽃야구> 20회는 강릉고와의 시즌 12차전 내용으로 꾸며졌다. 당초 양팀의 경기는 지난 8월 11일 (녹화는 7월 13일 울산문수구장) 공개되었지만 갑작스런 우천으로 인해 진행 도중 취소되는 아쉬움을 남긴 바 있었다.
이후 새롭게 일정을 잡은 두 팀은 뒤늦게 재대결을 갖게 되었다. KBO 경기였다면 노게임 처리 후 1회부터 다시 시작했겠지만 <불꽃야구>에선 중단 시점부터 속개되는 '서스펜디드 게임' 형식을 취했다. 한 달여 만에 다시 맞붙었지만 이번에도 파이터즈는 압도적인 공격력으로 강릉고를 쉼없이 몰아붙였다.
2회말 2아웃 불꽃 파이터즈의 공격부터 다시 시작한 양팀의 경기는 일방적인 흐름으로 이어졌고 결국 11대 1, 7회 콜드 게임으로 기분 좋은 12연승을 달성했다. 그런데 다음주 22일(월)부터 <불꽃야구>에 도전장을 내민 새로운 경쟁 상대가 등장해 색다른 관심을 모을 전망이다. JTBC <최강야구>가 전열을 재정비하고 본 방송에 돌입하기 때문이다.
한 달 만의 재대결... 뜨거운 불방망이로 12연승