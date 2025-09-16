대인관계, 고교학점제, 도박... 요즘 10대들에겐 이런 고민도?

▲오은영리포트청춘지옥 MBC

나한별 학생은 전국의 '고1(2009년생) 대변인'을 자처하며 2025년부터 시행중인 '고교학점제'로 인하여 혼란을 겪고 있는 학생들의 고충을 토로했다. 한별양은 "어른들이 요구하는 '육각형 인재' 힘들다"며 목소리를 높였다.



유시연 학생은 잘생긴 남동생과 외모로 비교 당하고 있는 스트레스를 토로했다. 실제로 2025년 기준 청소년들이 고민하는 문제 2위가 '외모(16%)'였다. 비슷한 경험을 겪었다는 친구는 "주위의 시선과 평가를 의식하지 않을 순 없지만, 나는 그 자체라도 매력이 있으니까 라는 생각을 가지라"고 격려했다.



오은영은 "세상에서 자식을 키우며 가장 하면 안 되는 건 '비교'"라고 강조하면서, 한편으로는 청소년들에게 스스로 자존감을 가질 것을 당부했다.



"우리는 모두가 '우주에서 유일한 한 사람'이다. 주변에 여러분을 아끼고 사랑해주는 사람이 여러분을 좋아하는 건 외모 때문이 아니다. 여러분을 좋아하는 사람은 여러분의 존재 자체를 좋아하는 거다. 그래서 우리 모두 나 잘난 맛에 삽시다."



최시후 학생은 부모의 잦은 다툼으로 겪어야 했던 고통을 호소했다. 시후군은 "부모님이 자주 싸우다보니 동생이 엇나가는데 장남이자 형으로서 무엇을 할 수 있을지 고민"이라고 고백했다. 이에 오은영은 부모와 자녀 간이라고 해도 때로는 현명한 분리와 거절이 필요하다고 당부했다.



"자주 싸우는 부부도 힘들지만 그 사이에서 자녀들은 더 큰 상처를 받는다. 부모가 자주 다툴 때 청소년 자녀들은 내가 개입하여 설득하면 이 문제를 해결할 수 있을 것이라고 생각한다. 하지만 부모의 문제는 부모의 것이고 자식의 문제가 아니다. 부모의 문제에 자녀가 자꾸 개입하게 되면 스스로를 탓하게 되고 우울해진다. 그런 부분은 경계해야 한다."



한편으로 오은영은 이타적인 성향의 시후군을 위한 현실적인 조언을 전했다.



"타인이 도움을 요청하면 거절을 잘 못하는 사람은, 그게 나의 무능함을 드러내거나 상대에게 상처를 줄 것 같다고 생각한다. 하지만 부모가 부부싸움 속에 서로의 잘못을 자녀에게 험담하는 경우에는, 의연하게 거절해도 된다 부모의 갈등은 자녀가 듣지 않는 게 맞다. 부모님께 '이제부터 그런 이야기는 듣지 않겠다'고 말해도 괜찮다."



자식이 부모에게 가장 듣고 싶어 하는 말은 역시 '사랑한다'는 표현이다. 하지만 부모들 중에는 자녀를 사랑하면서도 마음의 여유가 없어서 표현하지 못하는 경우도 있다. 오은영은 "부모에게 사랑하다는 말을 직접 요구해도 괜찮다. 부부 사이가 안 좋더라도 자식에 대한 사랑은 변함없다. 그게 부모의 마음"이라고 진심을 담은 조언을 전했다.



최근 사회적 문제로 번진 것이 10대의 인터넷 도박이다. 서준(가명) 학생은 자신의 경험을 나누며 또래 친구들에게 경각심을 심어주기 위하여 출연했다. 그는 친구가 도박 사이트에 접속하여 처음에 운좋게 돈을 따면서 점점 도박의 굴레에 빠지게 됐다. 결국 막대한 빚을 지게 되었고 돈을 마련하려고 범죄까지 손을 댔다고 털어놓았다.



오은영은 "요즘 도박은 청소년들에게 익숙한 게임처럼 다가온다. 청소년들은 도박 문제에 대한 인식이 취약하다. 도박을 마음만 먹으면 끊을 수 있다고 착각한다"고 경고했다.



마지막으로 패널인 김응수는 어른의 입장에서 청소년들에게 들려주고 싶은 따뜻한 응원의 메시지를 전하며 상담을 마무리했다.



"여러분께 더 크게 주어진 무한한 가능성, 그 시간들이 부럽다. 포기하지말고 스스로와 많이 대화해보시라. 그리고 꼭 자신을 사랑하시라."

