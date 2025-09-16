대인관계, 고교학점제, 도박... 요즘 10대들에겐 이런 고민도?

▲오은영리포트
청춘지옥MBC
한창 꿈 많은 시기를 보내고 있는 요즘 10대 청소년들의 고민거리는 무엇일까. 9월 15일 방송된 MBC <오은영 리포트-청춘지옥>에서는 세대공감 프로젝트 2탄 '어른들은 몰라요' 편이 방송됐다.
오은영과 패널들은 주엽고등학교를 찾아 10대 청소년들과 함께 요즘 청춘들의 관심과 고민에 대한 대화를 나눴다. 학생들의 첫 투표 주제로 '수능 만점'과 '모든 이성을 유혹하는 능력' 중 무엇을 가지고 싶냐는 밸런스 게임에서는, 수능 만점을 선택한 학생들이 많았다.
역시 수능 만점을 선택한 박제이 학생은 "고3이 되고 나서 수행평가나 중요한 시험을 앞두고 잠을 잘 자지 못해서 고민"이라는 수험생으로서의 고충을 토로했다.
오은영은 학생들에게 돌연 "여러분들의 중학교 3학년 2학기 중간고사 수학점수를 기억해보라"고 주문했다. 학생들은 어리둥절하며 누구도 제대로 답변하지 못했다. 그러자 오은영은 "시험을 한번 잘보기 위하여 노력을 해봤던 기억이 한 번쯤 있는지 손을 들어보라"고 주문했다. 이번에는 대부분의 학생들이 일제히 손을 들었다.
"봐요, 노력했던 과정을 기억하고 살지 않나. 결국 기억되는 건 점수가 아니라 내가 쌓아온 노력과 시간이다. 공부를 하는 가장 큰 이유는 스스로의 실력을 늘리고 그 과정을 견뎌 나가며 '내면의 힘'을 기르기 위한 것이다. 옛날처럼 방대한 지식과 정보를 다른 사람보다 많이 갖는 건 별 의미가 없다."
오은영은 중요한 시험을 앞두고 긴장해서 잠이 안 온다는 수험생들을 위한 팁을 전했다.
"제대로 공부했다면 나를 믿자. 모르는 문제는 화끈하게 틀리고 배우자. 결과보다 과정에 집중하자. '나는 이 과정을 단단하게 버텨낼 거야. 나는 그런 사람이야'라는 마음가짐이 필요하다. 점수 하나하나에 너무 연연하지 마시라. 시험 한 번 못보면 인생이 망가질 것 같지만, 절대 그렇지 않다."
김종윤 학생은 "제가 이야기해본 대부분의 아이들은 '돈을 꿈'이라 생각하고 쫓아가는데 어떻게 해야하나"라고 현실적인 질문을 던졌다.
오은영은 "돈은 중요하다. 돈이 많으면 좋은 일 할 수 있는 게 많으니까. 하지만 돈 그 자체보다 그 돈을 어떻게 사용하느냐가 중요하다"고 조언했다.
"'돈을 버는 것이 꿈이다'를 '내가 가진 돈을 활용해 어떤 사람으로, 어떤 인생을 살 것인가'로 바꿔보면 어떨까? 돈 자체가 꿈이 아닌 그 이상의 가치를 바라봐야 한다. 어른들도 지금의 청춘들이 행복한 세상을 살아가기 위하여 노력해야 한다. 우리 모두 그런 세상을 같이 한번 만들어가보자."
요즘의 청소년들은 '고민이 생기면 부모님에게 가장 먼저 이야기'할까? 놀랍게도 결과는 긍정보다 부정이 무려 3배나 차이가 났다. 왜 청소년들은 부모님과 솔직하게 고민을 나누지 못할까. 부모님께 걱정을 끼치고 싶지 않다는 마음도 있지만, 그 고민이 부모님 때문이거나, 솔직히 이야기해도 이해받지 못할 것이라는 걱정이 많았다.
'어른이 되는게 두렵다'는 설문에는 '그렇다'는 답변이 우세했다. 청소년들은 '나이를 먹는다고 진짜 어른이 될수 있을까', '어른이 되면 인간관계가 더 힘들어질 것', '혼자 모든 걸 책임지는 게 두렵다'며 다양한 반응을 보였다.
곧 성인의 문턱을 앞두고 있다는 신재현 학생은 "대입, 군대, 취업같은 문제가 너무 크게 다가오는 것 같다. 모범적인 어른이 되고 싶은데 제가 어른이 될 준비가 됐나는 생각이 들어서 두렵다"는 솔직한 속마음을 털어놓았다. 하지만 오은영은 그러한 걱정과 불안이 오히려 어른이 되기 위한 자연스러운 과정이라고 격려했다.
"내가 어른이 되어서 잘살 수 있을까? 그런 걱정과 불안이라는 감정은, 자신을 지키고 미래를 대비하게 만들며 인간을 발전시키는 원동력이다. 겪어보지 않은 어린아이의 눈에 바깥세상이 두렵게 느껴지지만, 사람은 그 나이가 되면 언제나 삶의 무게를 감당할 힘이 생긴다. 17살과 37살 때 세상을 바라보는 눈이 달라져 있듯이, 어른이 되면 어른의 무게를 견딜 수 있는 힘이 생겨있을 것이다. 걱정하지말고 주어진 하루하루에 최선을 다하시라."
2024년 한국청소년정책연구원이 발표한 '청소년 고립, 은둔 이유' 조사에 따르면 압도적인 1위가 친구 등 대인관계에 대한 어려움(65.6%) 때문으로 나타났다. 최인지 학생은 몰래 자신만 빼놓고 단톡방을 따로 만드는 등, 자신을 소외시키고 따돌리려고 하는 친구들에 대한 고민을 고백했다.
패널로 참여한 걸그룹 '세이마이네임'의 도희는 자신도 학창시질에 비슷한 경험을 털어놓으며 "그 상황이 자신의 잘못이 아니라는 걸 확실하게 알았으면 좋겠다"고 격려했다. 최인지양의 친구인 윤여진 학생은 "나는 네가 하는 모든 걸 응원하고 있고, 너의 속상한 마음을 빨리 풀렸으면 좋겠어"라고 진심이 담긴 위로를 전했다.