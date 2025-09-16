'대만 청춘' 불패, 이번에도 통할까? 감성 자극하는 '썸머 블루 아워'

대만 감성영화는 마치 홍콩 무협영화나 액션영화가 그러하듯 독자적 영역을 구축했다. 그것도 한국에서 대만 감성영화는 분명하고 확실한 영지를 가졌다. 나름대로 역사가 있는 일이다. 영화계에선 그 시작을 2007년 작 <말할 수 없는 비밀>부터라 보고 있다. 주걸륜이 직접 연출하고 출연까지 한 이 영화는 한국에서만 17만 명의 관객을 동원했다. 무려 두 차례나 재개봉했을 만큼 꾸준한 관심을 받았다. 규모를 생각하면 이례적 성공이었다.
예상치 못한 성공에 가까웠다. 지난 시대 홍콩영화가 한국에서 흥행했을 적, 홍콩영화는 자타공인 세계적 수준이라 할 만한 영역을 굳건히 구축하고 있었다. 반면 대만영화는? 허우샤오시엔, 차이밍량, 에드워드 양 등 아시아를 대표하는 작가로 불리는 감독이 드물게 배출되긴 했으나 어디까지나 이례적 작가에 불과했다. 흥행성을 갖고 영화산업을 지탱할 감독은 없다시피 한 게 현실이었다. 대만인들조차 대만영화를 보지 않는단 푸념이 곳곳에서 나오던 시절이었다.
그런데 2000년대 중반 이후 대만영화가 연달아 한국에서 흥행에 성공한 것이다. 그것도 특정한 장르가 주를 이뤄, 대만 감성영화라 명명까지 되었을 정도다. <말할 수 없는 비밀>을 시작으로, <청설>(2만 명), <그 시절, 우리가 좋아했던 소녀>(6만 명), <나의 소녀시대>(42만 명), <안녕, 나의 소녀>(11만 명), <장난스런 키스>(42만 명), <상견니>(38만 명) 등 규모상 독립예술영화로 분류될 법한 작품들이 연달아 유의미한 흥행을 기록했다. 쏠쏠한 재미를 본 수입배급사 오드는 아예 비슷한 작품을 연이어 개봉해 대만영화 전문이란 평까지 들었을 정도. 2002년 작인 <남색대문>까지 2021년 개봉해 2만 명에 육박하는 관객을 모았는데, 이 모든 작품이 대체로 비슷한 인상을 남긴단 점을 고려하면 대만영화의 색깔이 어떠한지를 짐작할 만하다.