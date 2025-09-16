그레타 리 "전 세계 속 한국인의 활약, 이제 시작일 뿐"

▲그레타 리 배우 월트디즈니 컴퍼니 코리아

그레타 리는 한국에서 이름을 알린 <패스트 라이브즈>와 다른 장르로 돌아왔다. 새로운 시도에 도전한 이유를 설명했다. "<패스트 라이브즈>처럼 정적인 감정 연기를 요구하는 영화를 한 뒤 몸 쓰는 영화를 하게 되어 액션 연기를 공부할 수 있었다. <트론: 아레스>는 80년대부터 시작된 프랜차이즈다. 다양한 범위의 인물로 영화에 함께 할 수 있다는 건 행운이다"라며 애정을 드러냈다.



이어 쉼 없이 뛴 액션 연기의 소감도 전했다. "올림픽에 출전한 육상 선수처럼 뛰어야 했다. 당장 올림픽에 나가도 될 만큼 실력이 늘었다. 모든 장면에서 죽기 살기로 뛰었다"며 촬영 비하인드를 전했다.



1, 2편에 이은 <트론: 아레스>만의 차별화된 재미 포인트를 설명했다. "관객들이 하루빨리 혁신적인 기술 발전을 경험했으면 좋겠다. 이전 시리즈의 유산을 계승하면서도 향상된 상황을 목격했으면 좋겠다. <트론> 시리즈가 처음 나왔을 때 아카데미 시상식 특수효과 부문에서 탈락했었다. 당시 특수효과 부분에 CG 사용이 편법이나 반칙으로 여겨졌는데 <트론>이 얼마나 시대를 앞서갔는지 알려주는 이유다. <트론: 아레스>의 주제는 AI다. AI라는 일상과 직결된 기술이 인류의 미래를 좋고 나쁜 방향으로 흘러가게 만들기 때문에 영화 속에서 어떻게 그 주제를 다룰지 기대해 달라"며 답했다.



이어 <파이트 클럽> <소셜 네트워트>의 제프 크로넌웨스 촬영감독이 담은 화면을 주목해 달라고 당부했다. "놀랍도록 아름답다. 아이맥스 카메라로 촬영해 반드시 큰 화면에서 보길 권한다. 또 나인 인치 네일스가 만든 오리지널 사운드 트랙과 함께 몰입감을 즐기길 바란다"며 "이브가 플로피 디스크를 사용하는 장면은 시간을 거슬러 케빈 프린(창시자)의 세계로 돌아가 코드를 찾기 위한 열쇠다"며 좀 더 정확한 이유는 영화에서 확인해 달라고 위트 있게 말했다.



마지막으로 <말레피센트 2> <캐리비안의 해적: 죽은 자는 말이 없다> 등을 연출한 '요아킴 뢰닝' 감독과의 호흡을 전했다. "감독님은 영화의 규모와 특성, 장르성을 제대로 알고 있었다. 그리드 마다의 세트를 짓거나, 6주 동안 새벽 1시까지 벤쿠버 도로를 통제하고 촬영하기도 했다. 다양한 콘셉트와 어려운 작업을 관리하면서도 영화의 심장을 유지한 능력자다. 어떤 영화와도 비교되지 않을 최고의 작품이라 자부한다"라며 완성도를 기대하게 했다.



한편, <트론: 아레스>는 오는 10월 8일 국내 개봉 예정이다.

