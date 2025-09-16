그레타 리 "전 세계 속 한국인의 활약, 이제 시작일 뿐"

▲
영화 <트론: 아레스> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아
극 중 IT 회사 엔컴의 대표이사이자 프로그래머 중 한 명인 이브 킴 역을 맡은 그레타 리는 최근 영화 <패스트 라이브즈>로 국내외 관객들에게 알려졌다. 하지만 20년 전부터 꾸준히 브로드웨이와 TV 시리즈, 영화를 가리지 않고 경력을 쌓은 실력자다. 넷플릭스 시리즈 <러시안 인형처럼>으로 주목받기 시작했으며, apple TV+ 시리즈 <더 모닝쇼>에서 한국계 중역 '스텔라 박'으로 분해 프라임타임 에미상 여우조연상 후보에 오르며 연기력을 인정받았다.
영화로는 셀린 송 감독의 <패스트 라이브즈>로 골든 글로브 시상식, 크리틱스 초이스 등 주요 시상식에서 여우주연상 후보로 올라 입지를 다졌으며, 할리우드 프랜차이즈 영화인 <트론: 아레스>에서는 한국계 배우 최초로 한국인 캐릭터 이브로 주연 자리를 차지했다. 캐서린 비글로우 감독의 <하우스 오브 다이너마이트>의 개봉까지 앞둔 할리우드에서 종횡무진하는 한국계 배우가 그레타 리다.
그레타 리는 데뷔 20년 만에 한국을 처음 찾은 뿌듯함을 온몸으로 발산했다.
"대규모 할리우드 영화로 한국에 첫 홍보를 할 수 있어 기쁘다. 영화 속 이브 킴이 한국계로 설정된 캐릭터이고 이 영화로 한국 언론과 만난다는 게 제게는 큰 의미다"
한국계 배우로서 <트론> 프랜차이즈에 합류한 소감에 대해 이야기했다. "한국인, 한국계 미국인, 여성을 뛰어넘어 '사람'에 집중하려고 했다. 이 자리에 오기까지, 제가 지킨 신념이 직업적 목적이자 원동력이 되어 주었다. 결국 영화의 궁극적인 목적도 모두를 위한 것이기에 '인간성'은 매우 중요하다"며 "이브는 똑똑하고 뛰어난 인물이지만 평범한 사람이기도 하다. 평범한 사람이었던 이브가 비범한 상황에 놓이면서 어쩔 수 없는 초인적인 힘을 발휘하게 된다"라며 캐릭터 설명을 이어갔다.
최근 할리우드에서는 한국계 아티스트의 활약이 두드러지고 있다. 업계의 중심에 선 그레타 리는 한국 문화의 성공을 뿌듯하게 바라봤다. "뛰어난 한국인의 재능이 세계 최고임을 진작 알고 있었지만, 드디어 전 세계가 정신 차렸다. 제 생각이 인정받았다는 확신이 든다. 배우이자 한 사람으로서 문화 예술계 전반에서 사랑받고 있어 기쁘다. 얼마나 더 대단한 걸 알 수 있을지 세계가 잘 모르고 있다. 단지 시작에 불과하다"라며 자부심과 설렘을 강조했다.
또한 할리우드에서 한국계 배우의 인식 변화를 설명했다. "몇십 년간 몸담으며 할리우드의 변화를 목격하고 체험하고 있다. <트론> 같은 대규모 프랜차이즈 영화에서 한국인 캐릭터가 최초다. 희망과 설렘, 부담을 느끼고 있다. 저도 이브를 맡은 것을 당연하게 생각하지 않고 마음에 새길 것이다. 수많은 배우, 창작자에게 기회가 열린 시발점이 될 것 같다. 부담이 크지만 그 마음마저 기꺼이 받아들이려고 한다"고 설명했다.
