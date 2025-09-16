무대 오른 장애 당사자, '사랑'은 똑같았다

한국장애인문화예술원, 옥상훈

연극 <젤리피쉬> 공연 사진켈리를 연기하는 배우 백지윤은 다운증후군 장애 당사자다. 아그네스가 딸에게 소개해 주는 남자 '도미닉'을 연기하는 배우 김범진은 저신장장애인이다(원작에서의 도미닉은 학습장애 진단을 받았다). 장애를 직접적인 주제로 다룬 연극은 적지 않았지만, 대체로 비장애인 배우가 장애인 역할을 연기하는 식으로 연극이 구현됐다.장애인 역할이 존재하는 것과 장애인 역할을 장애 당사자가 직접 연기하는 것은 다른 문제로 여겨졌다. 이른바 당사자주의는 사회 운동에서 매우 중요한 요소다. 당사자가 직접 의사결정에 참여하고, 적극적으로 권리를 행사하는 주체가 되어야 한다는 것이다. 장애 당사자가 장애인 역할을 직접 연기하는 시도는 연극과 당사자주의를 결합하는 실천이지만, 여타 이유로 쉽게 시도되진 못했다.골형성부전증으로 지체장애 1급 판정을 받은 김원영은 변호사이자 공연창작자로 살아가고 있다. 김원영은 저서 <온전히 평등하고 지극히 차별적인>(문학동네, 2024)에서 "누구에게나 객석이 열려 있어야 한다는 말은 당연한 소리 같지만 무대가 평등해야 한다는 말은 논쟁적"이라고 설명한다. 객석에서 이른바 접근성을 높이기 위한 시도는 이전부터 있었고, 최근 더 활발하게 이루어지고 있다. 수어 통역, 음성 해설은 물론 무대를 자그마한 모형으로 만들어 직접 만져볼 수 있는 터치 투어, 사전 대본 열람 등 객석 접근성을 높이기 위한 시도는 계속 고민되고 있다.객석 접근성을 높이는 것과 무대 접근성을 높이는 건 조금 다른 맥락인데, 김원영은 "무대가 접근 가능하게 된다는 말은 기존의 질서에 어긋나는 존재들에게 기존의 질서, 가치, 아름다움이 재구성되며 열린다는 의미"라고 짚어낸다. 예컨대 장애 당사자가 무대에 직접 오르는 공연은 기존의 틀에서 벗어나 무대 공간과 표현 방식을 재구성해야 한다.연극 <젤리피쉬>는 이를 시도한다. 장애 예술을 두고 정해진 답이 없기에 무대 안팎에서 무수히 많은 시도를 감행했다. 무대에서 켈리를 연기하는 백지윤 배우 곁에는 프롬프터가 있다. 이때 프롬프터는 대사를 알려주는 스크린 장치가 아니라 사람이다. 프롬프터는 배우 곁에서 대사나 동작의 일부를 말하며 연기를 돕는다. 조연출을 맡은 주연경이 프롬프터를 겸한다.공연 시작 전과 2막을 시작하기 전에 배우들이 무대를 밟으며 공연을 준비한다. 극장을 누비며 몸을 풀고, 게임을 하며 긴장을 완화한다. 이 모든 과정은 관객이 보는 앞에서 진행되는데, 그 자체로 연극의 일부다. 이 어찌 아름답지 않다고 할 수 있겠는가, 연극은 아름다움을 재구성했다. 연극 무대에서 통용되던 질서를 뒤틀었다. 이 토대 위에 배우 백지윤(켈리 역), 정수영(아그네스 역), 김바다·이휘종(닐 역), 김범진(도미닉 역), 그리고 관객이 공존한다.