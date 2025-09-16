무대 오른 장애 당사자, '사랑'은 똑같았다

사랑은 특이한 일이 아니다. 누군가를 사랑하고, 누군가에게 사랑 받고 싶은 감정이 어찌 특이한 일이겠는가. 연극 <젤리피쉬>는 바로 이 특이하지 않은 일을 다룬다. 사랑하고 결혼하여 아이를 낳고 엄마가 되는 과정, 하지만 그 주체가 다운증후군 여성 '켈리'라면 이야기가 달라진다.
켈리는 '닐'이라는 남성을 만나 사랑하고, 닐 역시 켈리를 사랑한다. 하지만 편견이란 전혀 상관없는 사람뿐 아니라 당사자, 그리고 당사자와 가까운 사람에게서도 피어나는 법이다. 켈리에게 연인이 있다는 말을 들은 엄마 '아그네스'는 켈리가 다니는 센터에서 만난 남자인지 묻는다. 켈리가 부정하니 곧이어 연인에게 어떤 장애가 있는지 묻는다.
장애인은 장애인과 사랑할 것이라는 편견은 비장애인뿐 아니라 장애인과 맞부딪히며 살아가는 엄마, 즉 가장 가까운 사람에게도 존재한 셈이다. 켈리가 비장애인과 교제한다는 걸 알게 된 아그네스는 켈리와 닐의 관계가 착취적이라고, 닐이 다른 목적이 있어서 켈리를 만나는 것이라고 예단한다. 아그네스는 그저 딸을 위해 둘 사이를 갈라놓고자 한다. 편견뿐만 아니라 딸을 향한 엄마의 사랑과 책임감도 켈리의 사랑 이야기를 순탄치 않게 만든다.