'5년 만에 아시아 무대 복귀' FC서울, 전 캡틴 나상호와 만난다

한국프로축구연맹

FC서울에 3년을 몸 담았던 마치다 젤비아 FW 나상호5년 만에 돌아온 아시아의 무대. FC서울은 1차전서 전 캡틴 나상호와 마주하게 됐다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 16일 오후 7시(한국시간) 일본 도쿄도에 자리한 마치다 기온 스타디움에서 열리는 '2024-25시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 1차전서 쿠로다 고 감독의 마치다 젤비아와 격돌한다.홈에서 경기를 치르는 마치다는 구단 역사상 처음으로 열리는 아시아 무대다. 2012시즌 J2리그에 참가한 이들은 2부에서만 10년을 넘게 보냈고, 1부와는 거리가 상당히 멀었다. 하지만, 2023시즌 팀에 부임한 쿠로다 고 감독 지휘 아래 1위 자리를 지켜내며 첫 승격을 이뤄냈다. 지난해에는 첫 1부 무대서 돌풍을 일으켰고, 최종 3위를 차지했다.3위를 차지한 마치다는 자동적으로 2025-26시즌 아시아 챔피언스리그 엘리트 본선 직행권을 손에 넣었고, 승격 후 1년 만에 클럽 대항전에 나가는 역사를 작성했다. 그 첫 맞대결 상대는 K리그 전통 강호 FC서울. 서울 역시 지난해 김 감독 지휘 아래 5년 만에 파이널 A 무대를 밟았고, 최종 4위를 차지하며 2020년 이후 챔피언스리그 복귀에 성공했다.이처럼 서로에 상당히 의미 깊은 맞대결이 기다리고 있는 상황 속 한 선수는 친정을 상대하게 됐다. 바로 국가대표 공격수 나상호다. 1996년생인 나상호은 유망주 시절부터 큰 주목을 받았다. 동 나이대인 조유민·황희찬·황인범과 함께 차기 대표팀을 이끌어 갈 재목으로 평가됐고, 2017년에는 광주 유니폼을 입고 프로 무대에 데뷔하면서 이름을 알렸다.이후 광주에서 기량을 갈고닦은 나상호는 2019시즌 FC도쿄에 입단하며 J리그 도전에 나섰지만, 이듬해 주전에서 밀린 뒤 성남으로 임대를 떠나며 K리그로 복귀했다. 성남에서 압도적인 기량으로 팀의 강등을 막아낸 그는 2021시즌을 앞두고 다수의 팀에 러브콜을 받았으나 당시 광주에서 호흡을 맞췄던 박진섭 감독이 제안을 건넸고, 이를 수락하며 상암벌에 입성했다.서울 유니폼을 입은 나상호는 등번호 7번을 받았고, 곧바로 기대에 부응하는 활약을 선보였다. 개막 후 수원FC-광주-성남-전북-포항을 상대로 연이어 골 행진을 이어갔고, 팀이 강등권으로 추락하는 상황 속에서도 제 몫을 해내며 호평을 받았다. 이 시즌의 성적에 힘입어 정기적인 대표팀 발탁은 물론, 리그 베스트 11 공격수 부문 후보에 선정되는 기염을 토했다.이듬해에는 부주장으로 선임되면서 리더 역할까지 도맡은 나상호는 개막전 대구와의 맞대결에서 선제골을 터뜨리면서 기분 좋은 출발을 알렸고, 이후 포항-수원 삼성으로 이어지는 연전에서도 골 맛을 보며 에이스 역할을 톡톡히 해냈다. 또 시즌 중반에는 기성용의 뒤를 이어 새로운 주장으로 선임, 후반기 쉽지 않은 상황에서도 꾸준한 모습을 보여줬다.시즌 종료 후에는 FC서울 소속으로 카타르 월드컵에 출전, 우루과이와 가나를 상대로 좋은 활약을 선보이며 팬들에 웃음을 안겨주기도 했다. 2023시즌, 나상호는 더욱 발전된 기량을 보여줬다. 개막 후 4월에만 무려 6경기 6골을 터뜨리며 미친 퍼포먼스를 선보였고, 광주-전북-수원FC-강원을 상대로 득점포를 가동했다.후반기 페이스가 떨어졌지만, 나상호는 시즌 전 경기에 나와 12골 4도움을 기록하며 서울에서의 마지막 시즌을 화려하게 보냈다. 2023년 종료 후 재계약 대신 FA(자유계약) 신분으로 타 팀 이적 가능성을 열어뒀고, 그렇게 진심 어린 제안을 보낸 마치다 젤비아로 건너가며 상암벌을 떠나게 됐다. 다시 돌아온 J리그였지만, 상황은 쉽지 않았다.개막전에서는 부상으로 전반전을 마치지 못하고 경기장 밖으로 나갔고, 4월까지 재활을 이어가야만 했다. 이후 부상과 부진이 겹친 나상호는 24경기 3골 2도움에 그치며 씁쓸함을 삼켰다. 하지만 이번 시즌은 다르다. 리그 4라운드 나고야를 상대로 첫 득점을 기록한 그는 요코하마-시미즈-가시와-쇼난 벨마레를 상대로 공격 포인트를 올리며 점차 출전 시간을 늘렸다.8월 이후부터는 세레소-감바 오사카를 상대로 2경기 연속 공격 포인트를 생산, 쿠로다 감독의 눈도장을 찍었다. 또 7월에는 홍명보 감독의 부름을 받아 2년 만에 성인 대표팀에 차출되는 등 상승세를 탔다. 최근에도 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있다. 지난 8월 31일 가와사키 프론탈레와의 28라운드 원정 경기서 전반 28분 시즌 6호 골을 터뜨리며 날카로운 감각을 자랑했다.또 지난 12일 요코하마와의 리그 29라운드서는 후반 22분 교체 출전했다. 이번 시즌 J리그 입성 후 최다 공격 포인트(6골 3도움)를 달성하며 인상적인 모습을 자랑하고 있지만, 서울과의 맞대결에서 선발 출격을 명받을지는 미지수다. 현재 리그에서 27경기를 나왔으나 선발은 단 9번이며, 일본 국가대표 소마 유키에 밀린 모양새다.