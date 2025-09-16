저무는 '광현종' 시대... '200승 고지' 도달할 수 있을까?

SSG랜더스

9월 7일 등판에서 통산 2000탈삼진을 달성한 김광현김광현은 올시즌 전반기 17번의 선발 등판에서 5승 7패 평균자책점 4.18을 기록하며 다소 아쉽긴 하지만 3선발로 나름의 몫을 했다. 그러나 후반기 8경기에서는 평균자책점이 6.75로 급등했고 이닝 소화력이 급감했다. 소속팀 이숭용 감독은 김광현이 과거와 달리 다양한 변화구를 활용해 타자들을 상대하고 있다고 긍정적으로 평가하면서도 나이에 따른 전반적인 구위 하락은 부정하지 못했다.KIA 국내 선발 에이스인 양현종은 예년에 비해 제구가 흔들리며 경기마다 기복 있는 모습을 보이고 있다. 실낱같은 가을야구 희망을 이어가고 있던 KIA 입장에서 1승이 간절했던 14일 LG 트윈스 전에서는 2이닝 동안 볼넷 5개를 남발하며 5실점, 경기 초반 승부의 추가 넘어가고 말았다.올시즌 양현종의 9이닝당 볼넷 허용은 3.37개로 지난 시즌에 비해 1.2개가량 늘어났다. 피안타율 역시 0.285로 지난해 대비 3푼 가까이 급상승했다. ABS가 첫 도입된 지난해에 비해 피홈런은 반 가까이 줄었지만 이닝당 출루허용이 늘어나며 시즌 평균 자책점도 4.73으로 리그 평균(4.32)에 비해서도 높다.5월 이후 볼넷 허용을 줄이고 노련한 경기 운영으로 개인 4연승을 기록하는 등 반등세를 보이긴 했지만 순위 경쟁이 극심해진 8월 20일 이후 최근 5번의 등판에서 3패 22 1/3이닝 동안 19실점을 허용할 정도로 난타당하고 있고 4점대 초반까지 낮췄던 평균자책점도 최근 치솟았다.