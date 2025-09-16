마냥 달콤하지 않은 어른의 사랑, 가을에 어울리는 이 커플

jtbc, 쿠팡플레이

불과 4회 차이지만, 두 사람이 사랑을 통해 낭비한 시간이 '해피엔딩'이 되었으면 소망한다. 그건 아마도 송중기가 분한 선우해, 그리고 천우희가 연기한 성제연이란 인물이 주는 고단한 삶의 공감대로 인해서 아닐까.



성제연으로 분한 천우희는 똑 부러지려 하지만 고지식하고 그래서 솔직하고 허술한 매력을 지닌 여성이다. 어쩌면 그간 천우희라는 배우를 통해 보아왔던 익숙한 모습일 수도 있다. 서울대를 갔지만 결국 집안 형편으로 인해 더는 학업을 계속할 수 없었던 '몰락한 공주님'이라지만, 이제 서른 중반의 매니지먼트 팀장님은 자기 배우를 위해서라면 다시 안 볼 거 라던 선우해를 기꺼이 찾아 나설 정도로 프로패셔널한(?) 사람이 되었다. 그런데 그런 그녀가 마법처럼 선우해를 만나 팀장 님의 경계를 넘어선다.



천우희는 선우해로 분한 송중기와의 어우러짐을 통해 비로소 성제연이란 인물로 사랑스럽게 빛난다. 첫 만남에서 어색한 듯한 두 사람의 케미는 묘하게도 2회, 3회의 어린 시절을 거치며 자연스럽게 조화를 이룬다.



로맨틱 드라마의 묘미는 이른바 '케미'라고 하는 두 주연 배우의 조화에서 우러나오는데, 천우희와 송중기가 빚어내는 캐미는 보는 이로 하여금 자연스럽게 선우해와 성제연에게 연민과 지지를 불러오게 만든다. '나 힘 쎄' 라고 말하는 거침없는 팀장님을 연약해보이는 그러나 강단있는 선우해가 기꺼이 받아주는, 이 강약의 묘미는 신선하다. 그리하여, 극 중 천우희의 입으로 말하듯 섬에 단 둘이, 그것도 방 하나를 쓰게 만드는 작위적인 설정이 두 사람에게 하사된 '낭비'의 휴식으로 수용할 수 있게 만든다.







마이유스<마이 유스>의 후일담은 우리가 흔히 대만 청춘 영화를 보며 떠올리는 처음 맛본 커피의 달콤쌉싸름한 기억을 소환한다.드라마는 우연처럼 찾아 온 첫사랑의 재회로 시작된다. 고등학교 시절 서로가 서로를 채 알기도 전에, 이별을 맛본 두 아이들은 이제 더는 젊지 않다고 생각하는 나이가 돼서 우연히 재회한다. 어릴 적 유명 아역 배우였던 선우해(송중기 분)를 그와 함께 아역 배우 출신의 자기 배우를 위한 예능에 출연시키기 위해 찾은 성제연(천우희 분),다시 만난 첫 만남에서 아는 척을 해야 할까, 말까, 존댓말을 해야 할까, 말까 하는 그 미묘한 경계선에서 선우해는 훌쩍 시간을 건너뛰어 성제연에게 다가온다. 그 시절 복잡한 가정사로 인해 본의 아니게 한 살 더 먹은 선우해가 성제연의 반에 전학 왔다. 성제연은 '반장'이라는 공식적 관계를 빌어 선우해의 곁으로 다가왔었다.성제연이 사줬던 천장에 붙이는 야광 스티커처럼 빛나던 아이, 살면서 자기를 버리지 않은 사람이라고는 아버지가 맡긴(?) 의붓 동생 말고는 없었던 선우해의 기억 속 성제연은 그랬다. 하지만, 이제 선우해의 앞에 나타난 성제연은 서울대 가는 게 유일한 꿈이었던 그 시절 티없이 맑고 긍정적인 그 아이는 아니었다.대만 청춘 영화의 감성을 한 스푼 얹으며 시작되었지만, 이제 다시 만난 두 사람은 젊지도 늙지도 않은, 하지만 삶의 여력이라고는 없이 숨만 쉬며 굴러가는 서른 중반의 일반인이 되어 있었다. 그 시절 성제연이 만났을 때도 돈이 된다면 미성년의 나이에도 모텔과 술집 알바를 마다하지 않던 선우해는, 여전히 꽃집과 술집을 오가며 고등학생이 된 동생의 보호자로 살아가고, 서울대의 꿈은 말 그대로 '입학'으로 땡 치고 매니지먼트 팀장으로 내 배우를 위해 '소화기'까지 챙기는 성제연은 그저 열혈 직장인일 뿐이다.서른 중반의 나이는 어떤 나이일까. 우리의 삶은, 그중에서도 서른 중반의 삶은 인생이라는 궤도의 '박차'를 더하는 나이 아닐까. 하지만, 돌아보면, 이미 우리는 고등학교 시절 성제연의 꿈이 서울대이듯, 늘 저 멀리 먼 미래의 목표를 향해 끊임없이 박차를 가하며 달렸다.저마다의 삶에서 쓰러지지 않고 버티며 여기까지 온 서른 중반의 두 사람 선우해와 성제연이, 우연을 빙자한 운명 같은 만남을 통해, 그들이 처음 조우했던 그 대만 영화 같은 청춘 시절의 감성을 소환한다. 그리고 박차를 가하던 인생의 궤도에서 잠시 내려와 '사랑'으로 자신의 시간을 그와 함께 '소비' 혹은 '낭비'하려 한다. 그와 함께 드라마는 그 '낭비'로 인해 빚어지는 두 사람이 달려온 궤도의 균열을 이야기한다. 과연 이 삼십 대 청춘이 사랑으로 낭비한 결말은 무엇이 될까.