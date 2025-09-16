마냥 달콤하지 않은 어른의 사랑, 가을에 어울리는 이 커플

▲
마이유스jtbc, 쿠팡플레이
<마이 유스>의 후일담은 우리가 흔히 대만 청춘 영화를 보며 떠올리는 처음 맛본 커피의 달콤쌉싸름한 기억을 소환한다.
드라마는 우연처럼 찾아 온 첫사랑의 재회로 시작된다. 고등학교 시절 서로가 서로를 채 알기도 전에, 이별을 맛본 두 아이들은 이제 더는 젊지 않다고 생각하는 나이가 돼서 우연히 재회한다. 어릴 적 유명 아역 배우였던 선우해(송중기 분)를 그와 함께 아역 배우 출신의 자기 배우를 위한 예능에 출연시키기 위해 찾은 성제연(천우희 분),
다시 만난 첫 만남에서 아는 척을 해야 할까, 말까, 존댓말을 해야 할까, 말까 하는 그 미묘한 경계선에서 선우해는 훌쩍 시간을 건너뛰어 성제연에게 다가온다. 그 시절 복잡한 가정사로 인해 본의 아니게 한 살 더 먹은 선우해가 성제연의 반에 전학 왔다. 성제연은 '반장'이라는 공식적 관계를 빌어 선우해의 곁으로 다가왔었다.
성제연이 사줬던 천장에 붙이는 야광 스티커처럼 빛나던 아이, 살면서 자기를 버리지 않은 사람이라고는 아버지가 맡긴(?) 의붓 동생 말고는 없었던 선우해의 기억 속 성제연은 그랬다. 하지만, 이제 선우해의 앞에 나타난 성제연은 서울대 가는 게 유일한 꿈이었던 그 시절 티없이 맑고 긍정적인 그 아이는 아니었다.
대만 청춘 영화의 감성을 한 스푼 얹으며 시작되었지만, 이제 다시 만난 두 사람은 젊지도 늙지도 않은, 하지만 삶의 여력이라고는 없이 숨만 쉬며 굴러가는 서른 중반의 일반인이 되어 있었다. 그 시절 성제연이 만났을 때도 돈이 된다면 미성년의 나이에도 모텔과 술집 알바를 마다하지 않던 선우해는, 여전히 꽃집과 술집을 오가며 고등학생이 된 동생의 보호자로 살아가고, 서울대의 꿈은 말 그대로 '입학'으로 땡 치고 매니지먼트 팀장으로 내 배우를 위해 '소화기'까지 챙기는 성제연은 그저 열혈 직장인일 뿐이다.
서른 중반의 나이는 어떤 나이일까. 우리의 삶은, 그중에서도 서른 중반의 삶은 인생이라는 궤도의 '박차'를 더하는 나이 아닐까. 하지만, 돌아보면, 이미 우리는 고등학교 시절 성제연의 꿈이 서울대이듯, 늘 저 멀리 먼 미래의 목표를 향해 끊임없이 박차를 가하며 달렸다.
저마다의 삶에서 쓰러지지 않고 버티며 여기까지 온 서른 중반의 두 사람 선우해와 성제연이, 우연을 빙자한 운명 같은 만남을 통해, 그들이 처음 조우했던 그 대만 영화 같은 청춘 시절의 감성을 소환한다. 그리고 박차를 가하던 인생의 궤도에서 잠시 내려와 '사랑'으로 자신의 시간을 그와 함께 '소비' 혹은 '낭비'하려 한다. 그와 함께 드라마는 그 '낭비'로 인해 빚어지는 두 사람이 달려온 궤도의 균열을 이야기한다. 과연 이 삼십 대 청춘이 사랑으로 낭비한 결말은 무엇이 될까.