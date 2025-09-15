부상과 구설 이겨낸 양창섭, 7년의 터널 끝에서 빛을 보다

케이비리포트

삼성 양창섭의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)0-2로 뒤진 1사 만루 실점 위기에서 마운드에 오른 양창섭은 상대 타자 장준원을 상대로 147km/h의 빠른 투심을 연달아 구사했고 2구 만에 병살타를 유도하며 순식간에 경기 분위기를 반전시켰다. 양창섭의 투구로 추가 실점 위기를 막은 삼성의 분위기는 이후 완전히 달라졌다.이어진 3회말, 이성규의 볼넷, 류지혁의 안타가 연달아 나오며 주자를 모았고 이어진 1사 1-2루 상황에서 올시즌 재기에 성공한 김성윤의 3점 홈런이 터지면서 경기는 순식간에 3-2로 뒤집혔다.하지만 이날 경기의 진짜 주인공은 3회초 위기 상황에서 갑자기 등판해 6⅔이닝을 무실점 무피안타로 끝낸 양창섭이었다. 최고 148km의 투심 패스트볼을 주무기로 내세운 양창섭은 KT 중심타선을 완전히 잠재웠다. 강백호, 안현민, 장성우, 황재균 등 언제든 한방을 터뜨릴 수 있는 타자들을 상대로 단 하나의 안타나 볼넷도 허용하지 않았다.양창섭은 프로 데뷔 시즌인 2018년, 7승을 거두며 신인왕 후보 중 하나로 꼽히기도 했지만 고교 시절 혹사로 인해 수술을 받게 되었고 이후 여러 부상에 시달리며 1군 무대에서 이렇다 할 활약을 보이지 못했다.