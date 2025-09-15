사이트 전체보기
부상과 구설 이겨낸 양창섭, 7년의 터널 끝에서 빛을 보다

[KBO리그] 투심 장착 후 확 달라진 삼성 양창섭, 6⅔이닝 노히트 완벽투로 팀 연패 끊어

25.09.15 17:40최종업데이트25.09.15 17:40
14일 6.2이닝 무실점 투구를 한 삼성 양창섭
2025 KBO리그에서 치열한 순위 경쟁을 펼치는 삼성 라이온즈와 KT 위즈가 맞붙은 14일 대구 삼성라이온즈파크. 이날 경기장을 찾은 야구 팬들은 또 하나의 인간 드라마를 목격할 수 있었다.

그 주인공은 바로 2018년 입단해 삼성 구단 최초로 고졸 신인 데뷔전에서 선발승을 거두며 '빛창섭'이라는 별명을 얻었던 프로 8년차 우완 투수 양창섭. 2018 신인 드래프트에서 2차지명 전체 2순위로 지명된 양창섭은 고교리그 정상급 투수이자 즉전감이라는 평가를 받았지만 데뷔 시즌 이후 오랜 기간 동안 여러 부상과 의도치 않은 구설로 가시밭길을 걸어야 했다.

14일 경기에서 삼성은 선발 이승현이 제구 난조로 선취점을 내주는 등 3회 초 1사 만루 위기를 자초하며 패색이 짙어지고 있었다. 직전 경기까지 3연패를 당한 삼성은 이날 경기마저 속절없이 내줄 경우 5위 자리마저 내줄 위기에 몰렸다. 자칫 경기 분위기가 완전히 넘어갈 수 있는 절체절명의 순간 삼성 벤치가 선택한 카드는 후반기 이후 불펜의 전천후 카드로 자리잡은 양창섭이었다.

삼성 양창섭의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)
0-2로 뒤진 1사 만루 실점 위기에서 마운드에 오른 양창섭은 상대 타자 장준원을 상대로 147km/h의 빠른 투심을 연달아 구사했고 2구 만에 병살타를 유도하며 순식간에 경기 분위기를 반전시켰다. 양창섭의 투구로 추가 실점 위기를 막은 삼성의 분위기는 이후 완전히 달라졌다.

이어진 3회말, 이성규의 볼넷, 류지혁의 안타가 연달아 나오며 주자를 모았고 이어진 1사 1-2루 상황에서 올시즌 재기에 성공한 김성윤의 3점 홈런이 터지면서 경기는 순식간에 3-2로 뒤집혔다.

하지만 이날 경기의 진짜 주인공은 3회초 위기 상황에서 갑자기 등판해 6⅔이닝을 무실점 무피안타로 끝낸 양창섭이었다. 최고 148km의 투심 패스트볼을 주무기로 내세운 양창섭은 KT 중심타선을 완전히 잠재웠다. 강백호, 안현민, 장성우, 황재균 등 언제든 한방을 터뜨릴 수 있는 타자들을 상대로 단 하나의 안타나 볼넷도 허용하지 않았다.

양창섭은 프로 데뷔 시즌인 2018년, 7승을 거두며 신인왕 후보 중 하나로 꼽히기도 했지만 고교 시절 혹사로 인해 수술을 받게 되었고 이후 여러 부상에 시달리며 1군 무대에서 이렇다 할 활약을 보이지 못했다.

경기 후 강민호와 함께 기뻐하고 있는 양창섭
지난 2023시즌에는 당시 방송국 해설자로 활동했던 오재원의 저격성 지적으로 '고의 빈볼 논란' 등 억울한 구설에 휘말렸고 이후 상근 예비역으로 입대하며 병역을 마쳤다. 2025시즌을 앞두고 1군 투수진에 합류한 양창섭은 패스트볼 구속 회복에도 전반기까지만 1승 1패 평균자책점 5.27로 경기마다 극심한 기복을 보였다.

하지만 최일언 수석코치의 제안으로 시즌 중 투심 패스트볼을 장착한 이후 확연히 달라진 모습이다. 14일 6⅔이닝 무실점 완벽투를 포함해 후반기 13경기에서 2승 1패 평균자책점 1.76을 기록 중이다. 확 달라진 성적이 증명하듯 이제 양창섭은 전천후 불펜으로 팀에서 빼놓을 수 없는 자산이 되고 있다. 삼성은 이날 승리로 단독 5위를 되찾았고 4위와의 간격도 1경기로 좁혔다.

경기 후 호투의 비결을 역전 홈런을 터뜨린 김성윤과 선배 포수 강민호의 노련한 리드 덕으로 돌린 양창섭은 부상 없이 팀의 포스트시즌 진출을 위해 최선을 다하겠다는 각오를 밝혔다. 프로 입단 후 6여년의 인고의 터널을 지나 마침내 빛을 되찾은 양창섭이 삼성을 가을야구 무대로 이끌 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
