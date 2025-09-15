초반에 연쇄살인범 밝힌 스릴러가 긴장감 유지하는 비법

*영화의 전개와 결말을 알 수 있는 내용이 포함되었습니다.

<살인자 리포트>는 특종을 노리는 기자 백선주(조여정)가 자칭 연쇄살인범 이영훈(정성일)과 인터뷰한다는 특별한 설정 하에 펼쳐지는 범죄 스릴러다. 기존 범죄 스릴러물에 비해 공간과 등장인물이 한정돼 있다. 따라서 방 안에 자리한 두 인물의 심리묘사와 주고받는 언어만으로 영화를 전개해야 하는 제약을 뚫고 어떻게 관객에게 몰입감을 끌어낼지가 관건이다.조영준 감독이 "혀로 대결하는 칼싸움"이라고 설명했듯, 이 작품은 전형적인 스릴러의 틀을 벗어난다. 영화 성격상 반전이 핵심인데, 소수의 인물로 갈등과 배신의 구도를 만들기에 당연히 너무 늦지도 빠르지도 않게 뒤집기를 배치하는 연출 능력이 중요하다.<살인자 리포트>의 성패는 관객이 예상하지 못한 방향으로 서사를 이끌어가는 치밀한 구성일 수밖에 없다. 재미의 요소이기도 하지만 영화가 관객과 소통하는 방식이기도 하다. 영화는 얼핏 등장인물 사이에서 심리게임을 벌이는 듯하지만, 실질적으로는 감독과 관객이 벌이는 심리게임으로 보아야 한다.관객은 영화를 보며 주어진 정보를 계속 경신하고 캐릭터 이해를 끊임없이 재구성한다. 흔히 말하는 관객의 능동적 참여를 요구한다. 코드 개념으로 말하면 제작자 혹은 감독이 영화에 의미를 숨겨놓으면[encode)], 관객은 의미를 찾아 해독(decode)한다. 능동적 참여는 해독 과정에서 일어난다. 이때 관객의 해석은 제작자가 던진 그대로 숨겨진 의미를 찾아내어 받아들이는 방식일 수도 있지만, 자신의 사회적 배경이나 개인적 경험에 근거해 의미를 새롭게 해석하거나 아예 던져진 의미를 거부할 수도 있다. 이러한 관점에서는 원론상 수용자, 즉 관객이 영화의 최종적인 의미를 결정한다.하지만 이러한 수용성 영역이 확대되는, 부호화가 강하게 들어간 영화가 많지는 않기에 대다수 상업영화에서 해석의 여지가 생각보다 많지는 않을 수 있다. 즉 '관객의 능동적 참여'는 관객이 영화를 보며 의미를 주체적으로 구성하고, 자신의 개별적 삶에 맞게 영화를 활용하며, 나아가 새로운 창작물로 재구성하는 일련의 과정을 통칭하는 개념이지만, 영화예술의 특성상 능동성과 참여의 범위를 폭넓게 설정할 수 있는 작품이 많이 산출되지는 않는다는 뜻이다.<살인자 리포트>처럼 많은 반전을 포함하여 정교하게 구성된 작품이 관객의 능동적 참여를 요청하는 영화라고 볼 수 있겠다. 그러나 이 영화에서 의미와 해석에 관한 참여는 제한적이다. 서사를 뚫고 가는 과정을 미로처럼 복잡하게 설정했기에 관객의 능동성이 필요하지만 이 영화의 결말이 애초에 확고하게 정해져 있기 때문이다. 복잡하고 정교한 서사가 관객으로 하여금 단계별로 여러 단서를 조합하고 추리하도록 만드는데, 이 과정 자체가 능동적 참여의 한 형태인 건 분명하다. 하지만 이처럼 퍼즐을 맞추는 듯한 구도는 감독이 의도한 반전의 효과에 관객이 몸을 확 던질 수 있게 만드는 영화적 노림수이다.더불어 이야기의 흐름과 정보의 배치를 매우 치밀하게 통제한 <살인자 리포트>에서는 반대로 관객의 엉뚱한 해석이 방지된다. 특정 시점에 충격, 놀라움 등 정해진 감정을 느끼도록 유도한다. 따라서 겉보기에는 관객이 추리하는 것처럼 보이지만, 사실은 감독이 깔아 놓은 길을 따라가는 셈이다. 능동적 참여가 자유로운 해석으로 연결되지는 않는다는 얘기다. 관객은 영화의 설계안에서만 능동적이고, 과정에서 능동적일 뿐 열린 결말은 배제된다. <살인자 리포트>에 유도된 것과 같은 능동성은 제작자가 설정한 지배적 해독을 더 강하게 압박하는 촉매가 된다.