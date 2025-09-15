'아이돌 출신' 꼬리표 붙은 배우의 최후

이름이 낯선 듯 낯익은 감독, 콘 사토시는 살아생전 '포스트 미야자키 하야오'로 불렸다. 그는 단 네 편의 작품을 세상에 남겼지만, 그 짧은 여정 속에서 일본을 넘어 세계적으로 작품성을 인정받았다. 상업적 성과는 초라했지만, 예술적 성취는 빛났다. 그 덕분에 그의 모든 작품은 한국에서도 개봉되었고, 특히 <크리스마스에 기적을 만날 확률>은 작년 겨울에 재개봉하여 다시 우리를 찾아왔다.
그의 첫 장편이자 이번에 다시 우리 앞에 선 작품은 <퍼펙트 블루>다. 2004년 국내 첫 개봉 당시에도 이미 일본 현지에서 나온 지 7년이 지난 뒤였다. 그러니 지금의 재개봉은 30년 가까운 시간을 건너온 셈이다. 하지만 이 영화는 오래됨을 전혀 느끼지 않게 만든다. 애니메이션이라는 외피를 썼지만, 현실보다 더 리얼한 충격을 건네기 때문이다.
<퍼펙트 블루>는 단순한 애니메이션을 넘어선다. 스릴러 영화이자, 연예계의 민낯을 적나라하게 드러낸 다큐멘터리다. 특히 1990년대 일본 사회를 배경으로, 아이돌에서 배우로 전향하려는 한 여성의 고통스러운 선택을 통해 연예계 산업 속 여성 착취, 팬덤의 어두운 집착, 그리고 자아 붕괴라는 보편적 문제들을 강렬하게 파고든다.
아이돌에서 여배우로, 끝없는 착취의 굴레