혹독한 고통에도 '인생 만세' 외친 프리다 보며 떠오른 얼굴

한현숙

내 인생의 꿈은 계속 피어나리라. Viva la Vida!, 프리다의 마지막 작품을 응용하여 무대를 꾸몄다.김소향 배우의 춤과 노래, 눈빛과 눈물을 통해 프리다의 인생이 고스란히 스며들어 아프게 다가왔다. 허리가 관통당하는 고통이 느껴지고, 뱃속의 아이를 잃은 어미의 울부짖음이 처절하게 느껴졌다. 눈물을 닦는 조용한 손짓이 객석 여기저기에서 느껴졌다. 김소향 배우는 프리다의 열정, 갈등, 고뇌, 사랑을 때로는 재치 있게, 때로는 심금을 울리며 무대에서 완벽한 프리다를 보여주었다.비상한 두뇌와 뛰어난 재능으로 세상의 풍요로움을 가진 듯하나 혹독한 육체적 고통으로 눈물 흘리는 가엾은 여인, 프리다. 사랑으로 감싸안아도 기구한 운명일 텐데, 정작 그 사랑에 버림받아 흘리는 눈물은 그림에 칠해진 빨간 물감처럼 영원히 지워지지 않을 붉은 상처였다. 침대에 누워 천장 거울 속 자신을 바라보며 이겨냈을 고통, 수많은 자화상에 비친 자기 모습을 보며, 그러함에도 불구하고 주체적으로 삶을 되살리고자 몸부림친 그녀의 아우성이 들리는 듯했다.유산으로 잃어버린 아기를 향한 프리다의 절규가 객석을 가득 메울 때, 배와 허리를 쥐어짜는 듯한 육체적 고통이 전율처럼 흐를 때, 나도 모르게 주체할 수 없는 눈물이 흘러내렸다. 프리다의 쓰디쓴 초콜릿 같은 인생 위에 고통으로 일그러진 생전 엄마 얼굴이 겹쳤기 때문이다.기구한 결혼 생활, 생때같은 아들의 죽음, 잃어버린 다리의 힘, 온갖 병마가 덮친 말년의 삶 등 엄마와 프리다의 고통이 하나로 이어져 몹시 서럽고 마음이 아팠다. 그래서 결국 무대 앞에서 펑펑 울었다. 딸은 딸대로, 나는 나대로 각자의 서사에 프리다를 얹어 눈물 흘리고 감동하며 위로받았다.프리다가 좌절과 고통을 극복하며 얻은 게 그림이라면, 마지막까지 인생이여 만세를 담아 Viva la Vida를 외칠 수 있었던 것이 그녀의 작품이라면, 굴곡진 엄마 인생의 작품은 바로 나란 말인가! 여기까지 생각이 미치자 주체할 수 없는 감정에 휩싸였다.나와 내 딸들이 엄마가 마지막까지 사랑하고 지키고 싶었던 사람이라면, 역경과 고난 후 얻은 보람이라면, 엄마 인생의 작품이 바로 우리들인 것이다. 그러므로 우리는 소중한 작품답게, 지금보다 더 사람답게 잘살아야 함을 문득 깨달았다.시간이 흐를수록 프리다를 외치는 이들이 많아지는 건 시대를 앞서간 프리다의 주체적인 삶이 예술과 페미니즘의 아이콘으로 부상하며 우리를 충분히 위로하기 때문일 것이다. 멕시코 민중의 토속 예술을 사랑하고 멕시코의 정신을 일으켜 과거 식민지의 잔재를 극복하려 앞장서는 멋진 여자, 여성을 억압하는 전통과 관습을 분명히 거부했던 혁명가, 프리다.프리다 칼로의 평생소원은 단 세 가지 '디에고와 함께 사는 것, 그림을 계속 그리는 것, 혁명가가 되는 것'이었다. 그녀의 강렬한 삶을 통해 이제 나의 남은 삶의 소원은 무엇인지 생각해 봤다. 그것이 무엇이든 그녀처럼 열정적으로, 그녀처럼 깨어있으리라. 그리고 내 인생의 꿈 또한 계속 피어나리라. 'Viva la Vida(비바 라 비다-인생이여 만세)'를 외치며 나도 씩씩하게 전진하리라.