김하성, 올해 첫 3안타 폭발... 새 팀에서 맹활약

AP/연합뉴스

애틀랜타 브레이브스의 김하성이 2025년 9월 14일 일요일, 애틀랜타에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 야구 경기 2회 말에 득점한 후 더그아웃에서 팀 동료들과 하이파이브를 하고 있다.5번 타자 유격수로 선발 출전한 김하성은 2회말 선두 타자로 나선 첫 타석에서 휴스턴 좌완 선발 프람버 발데스의 커브를 건드렸다. 타구는 1루 파울 라인 쪽으로 굴렀고, 발데스가 한 번에 공을 잡지 못해 김하성이 빠른 발로 1루에 먼저 도착하며 행운의 내야 안타를 만들어냈다.김하성의 안타는 후속 타자들의 볼넷과 중견수 뜬공으로 1, 3루 기회가 됐다. 김하성은 샌디 레온의 2루 땅볼 때 홈을 밟으며 득점까지 올렸다.애틀랜타가 2-1로 앞선 3회말 두 번째 타석에 들어선 김하성은 발데스의 바깥쪽 시속 155㎞짜리 빠른 싱커를 감각적으로 밀어쳐 우전 안타를 터뜨리며 일찌감치 멀티 히트(한 경기 2안타 이상)를 달성했다.5회말 세 번째 타석에서는 무사 1, 3루의 기회를 잡은 김하성이 불리한 볼 카운트에서도 발데스의 4구째 시속 127㎞ 커브를 공략해 중전 안타를 터뜨리며 1타점 적시타를 뽑아냈다.6회말 큼지막한 타구를 날렸으나 좌익수에게 잡힌 김하성은 8회말 마지막 타석에서 휴스턴 불펜 투수 J.P 프랜스에게 풀카운트 접전 끝에 볼넷을 얻어내며 이날 4차례나 출루하는 완벽한 경기를 만들어냈다.이날 4타수 3안타 1볼넷 1타점 1득점으로 애틀랜타 타선에서 가장 돋보인 김하성은 시즌 타율이 0.220에서 0.238(122타수 29안타)로 급등했다.애틀랜타는 휴스턴을 8-3으로 제압하며 4연패에서 벗어났고, 휴스턴 선발 발데스는 김하성에게만 3안타를 맞는 등 4이닝 6피안타(1홈런) 4볼넷 5실점으로 무너지면서 시즌 10패(12승)째를 당하고 말았다.김하성은 올 시즌 부상과 부진에 시달렸으나 최근 애틀랜타로 이적 후 주전 유격수로 자리 잡고 예전의 활약을 되찾으면서 장기 계약 가능성까지 나오고 있다.한편, 샌프란시스코 자이언츠의 이정후는 이날 열린 로스앤젤레스 다저스와의 홈 경기에 5번 타자 중견수로 선발 출전했으나 3타수 무안타로 침묵했으며, 샌프란시스코도 2-10으로 크게 패했다. 다저스의 김혜성은 8회 대수비로 출전해 한 차례 타석에 들어섰으나 삼진으로 물러났다.