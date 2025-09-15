전지현-강동원 투톱 '북극성', 디즈니플러스 구원투수 될까

▲
디즈니플러스 '북극성'디즈니플러스
제작비만 500억원 이상 투입된 것으로 알려진 디즈니플러스 <북극성>은 참여한 인물 구성 만으로도 관심을 가져볼 만한 작품이다. <헤어질 결심>, <작은 아씨들> 등 영화와 드라마를 오가며 인상 깊은 필력을 선보인 정서경 작가, <빈센조>와 <눈물의 여왕>을 연출했던 김희원·<범죄도시4> 허명행 감독과 전지현·강동원 투톱 주인공의 결합만으로도 2025년 OTT 시장의 화제작 중 하나로 손꼽을 만하다.
지난 2021년 한국 서비스 시작 이래 디즈니플러스는 줄곳 넷플릭스, 티빙 등과의 경쟁에서 확실한 한 방을 날리는데 어려움을 겪어 왔다. 그나마 2023년 <카지노>, <무빙>이 돌풍을 일으키긴 했지만 이후 후속 시리즈들은 별다른 성과를 거두지 못했다. 올해도 예외는 아니었고 <하이퍼 나이프>, <나인퍼즐>, <파인 :촌뜨기들> 등은 뜨거운 반응과는 거리감이 있었다.
지난 10일 첫 공개된 9부작 OTT 대작 시리즈 <북극성>은 과연 디즈니플러스의 자존심을 세울 수 있을까?
유력 대선 후보의 암살