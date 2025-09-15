전지현-강동원 투톱 '북극성', 디즈니플러스 구원투수 될까

디즈니플러스

"저를 대통령 후보로 만들어 주세요."

디즈니플러스 '북극성'일련의 사건을 통해 어느 정도 진실을 알게된 현직 대통령 채경신(김해숙 분)을 만난 문주는 도움을 요청하지만 미국 편에 서 있던 경신은 냉정하게 그녀를 외면한다. 이제 믿을 건 자기 자신 뿐임을 깨닫고 절망하게 된 문주는 남편이 남긴 막대한 재산을 내걸고 시어머니와의 거래를 시작한다.대선 후보로의 첫 행보에서부터 문주는 테러의 위협에서 살아남아야 했다. 열차에는 폭탄이 장착되어 있었지만 산호의 도움으로 목숨을 구할 수 있었다. 이어진 출마 선언을 통해 문주는 평화에 대한 소신을 피력해 대중들을 사로 잡았고 이내 새로운 유력 대권 주자로 급부상한다.한편 자신을 경호원으로 채용하라는 전직 특수요원 산호. 오래전부터 문주를 감시해온 그는 과연 아군일까? 적일까? 이제 문주와 산호는 운명 공동체로서 힘을 합쳐 누군지 알 수 없는 적과의 대결을 준비하기 시작했다.