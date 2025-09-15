레전드 선수들의 신선한 조합 '아이콘 매치', 경기력도 빛났다

세계축구계를 주름잡았던 슈퍼스타들의 특별한 맞대결에서 2년연속 수비팀이 승리를 거뒀다.'2025 넥슨 아이콘매치'가 9월 14일 오후 서울월드컵경기장에서 펼쳐졌다. 수비수팀인 실드 유나이티드가 공격수 팀인 FC 스피어에 2-1 역전승을 거뒀다.'창의 귀환, 반격의 시작'을 슬로건으로 내세운 이번 대회에서는 양팀 모두 더욱 화려해진 라인업을 들고나왔다. 과거 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)에서 활약했던 아르센 벵거 전 아스널 감독(스피어), 리버풀을 지휘한 라파엘 베니테스 감독(실드)이 양 팀의 사령탑을 맡으며 분위기가 한층 더 진지해졌다.한국 축구의 전설인 차범근 전 국가대표 감독이 아이콘매치를 상징하는 소품인 창을 들고 나와 방패에 꽂는 퍼포먼스를 선보이며 대회의 시작을 알렸다. 벵거와 베니테스 감독이 입장하여 차범근과 함께 관객들에게 인사를 전했다. 여기에 2002년 한일월드컵 결승전 주심으로 유명한 레전드 심판인 피에를루이지 콜리나가 본 경기 주심으로 깜짝 등장해 관객들의 박수를 받았다.스피어는 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 골키퍼는 잔루이지 부폰이 장갑을 꼈다. 가레스 베일, 바스티안 슈바인슈타이거, 스티븐 제라드, 박지성이 포백을 구축했다. 중원은 호나우지뉴, 클라렌스 셰도르프, 웨인 루니, 카카가 맡았다. 최전방에는 티에리 앙리,디디에 드록바가 투톱에 배치됐다.실드는 3-4-2-1 포메이션으로 나섰다. 이케르 카시야스가 골문을 맡았다. 네마냐 비디치, 리오 퍼디난드, 알레산드로 네스타가 스리백을 구축했다. 욘 아르네 리세, 클로드 마켈렐레, 마이클 캐릭, 카를레스 푸욜이 중원을 담당했다. 2선에서는 애슐리 콜과 마이콘, 원톱에는 클라우디오 마르키시오가 배치됐다.전반은 신중하게 진행됐다. 은퇴 선수들간의 친선전인 만큼 초반에는 적극적인 압박이나 돌파 대신, 무리하지 않는 패스 위주의 플레이를 펼쳤다. 스피어의 점유율이 대체로 높았지만, 실드가 두터운 수비로 패스 길목을 잘 지키며 위협적인 장면을 잘 허용하지 않았다. 전반에는 양 팀 모두 이렇다할 슈팅 찬스가 거의 나오지 않았다.전반 막판 호나우지뉴가 녹슬지 않은 발재간과 드리블 능력을 선보이며 분위기를 띄우자 관객들의 환호가 쏟아졌다. 전반 41분에는 비디치와 경합하면서 파울을 이끌어냈고, 자신이 얻어낸 프리킥을 직접 시도했지만 수비벽을 맞고 굴절됐다. 박지성과 이영표는 치열한 볼경합을 벌이며 현역 시절 맨유와 토트넘의 선수로 맞붙었던 장면의 추억을 떠올리게 했다.양팀은 후반 들어 슈팅 숫자가 크게 늘어나며 본격적으로 불이 붙기 시작했다. 스피어는 가장 젊은 선수인 에당 아자르를 투입하며 공격을 강화했다. 후반 2분 앙리의 패스를 이어받아 문전으로 침투하던 피레스를 솔 캠벨이 태클로 저지하며 넘어뜨렸지만 콜리나 주심은 파울을 선언되지 않았다. 스피어 선수들이 페널티킥이라며 항의했으나 오히려 피레스가 옐로카드를 받았다.후반 10분부터 스피어의 파상공세가 몰아쳤다. 카카가 문전 왼쪽에서 환상적인 감아차기 슈팅을 시도했지만 카시아스의 슈퍼세이브에 막혔다. 1분 뒤에는 셰도르프가 대포알 같은 중거리 슈팅을 시도했지만 또 한번 카시아스의 선방에 막혔다. 코너킥 상황 직후 제라드가 먼 거리에서 직접 슈팅을 시도했으나 이번엔 골문 위로 벗어났다.실드로 반격에 나섰다. 후반 15분 리세가 올려준 볼을 질베르투 실바가 슈팅으로 연결했으나 부폰이 정면에서 잡아냈다. 한 차례 위기를 넘긴 스피어는 라인을 끌어올려 제라드만 후방에 남고 적극적으로 공격을 펼쳤다. 후반 18분 피레스의 슈팅을 리세가 온몸으로 막아냈다. 베일의 날카로운 왼발 중거리 슈팅은 또 한번 카시아스에게 저지당했다.후반 27분, 마침내 팽팽한 0의 균형을 깨는 한 방이 터졌다. 실드의 문전 근처에서 스피어 선수들이 위험지역을 드리블로 빠져나오려던 애슐리 콜을 순간적으로 둘러싸고 압박하며 공을 탈취했다. 아자르가 넘어지면서 연결해준 공이 루니에게 연결됐다.루니는 문전 중앙에서 지체없이 환상적으로 논스톱 슈팅으로 연결하며 마침내 실드의 골망을 갈랐다. 아이콘매치 사상 스피어의 첫 선제골이자 필드골이었다. 루니는 두 팔을 번쩍 치켜들며 환호했고, 스피어 선수들은 루니를 둘러싸며 함께 기뻐했다.하지만 실드의 저력은 만만치 않았다. 경기 종반에 이르며 스피어의 체력이 급격히 떨어지며 실드의 공세가 이어졌다. 경기 막판 승부의 흐름을 바꾼 것은 한국 선수들의 활약에서 갈렸다.후반 37분 부폰을 대신하여 투입된 골키퍼 이범영이 공을 잡은 뒤 왼쪽 측면의 아자르를 보고 킥을 올렸으나 이영표가 공을 가로채며 역습에 나섰다. 이영표는 지친 스피어의 수비가 정돈되지 않은 틈을 타 한박자 빠른 크로스를 올렸고 노마크 상태였던 마이콘이 그대로 헤더를 연결하며 스피어의 골문을 가르고 동점을 만들어냈다.이어 후반 43분에는 박주호-캐릭-리세가 스피어의 문전에서 번갈아가며 환상적인 2대 1패스를 주고받으면서 기회를 만들어냈다. 박주호는 리세가 백힐로 연결해준 패스를 이어받아 문전으로 침투했고 일대일 상황에서 골키퍼를 살짝 넘기는 로빙슛을 성공시키며 역전 결승골을 뽑아냈다. 박주호는 작년 대회에 이어 2경기 연속골을 만들어냈다.스피어는 만회골을 노렸으나 실드의 견고한 수비벽에 막혀 남은 시간동안 더이상 이렇다 할 찬스를 만들어내지 못했다. 이로서 아이콘 매치는 지난해에 이어 2년연속 수비수팀의 승리로 막을 내렸다.점수차가 벌어졌던 작년 경기에 비하여, 올해는 막판까지 팽팽한 승부를 펼쳤고 선수들도 철저한 준비를 통하여 지난해보다 체력과 경기력이 많이 올라온 모습을 보여주면서 잠시나마 현역 시절의 추억을 떠올리게 했다.실드의 주장인 리오 퍼디난드는 지난해 스피어의 창을 망치로 깨는 퍼포먼스에 이어, 올해는 실드 유니폼 모양을 한 거대 통천을 가위로 자르는 퍼포먼스를 선보였다. 이어 실드는 트로피를 들고 환호하며 단체 우승 세리머니를 자축했다.마지막으로 양팀 선수들은 그라운드를 돌며 관객들에게 인사를 하는 시간을 가졌다. 주최 측은 '다음엔 어떤 매치로 돌아올까요?'라는 현수막을 선보이며 아이콘매치가 앞으로도 계속될 것을 암시했다.경기를 마친 후 아르센 벵거 스피어 감독은 "굉장히 흥미진진한 경기였다. 창의적인 공격 재능을 가진 선수들과 함께했다. 다만 수비수 팀이 우리보다 안정적인 경기를 펼쳤다. 우리가 경기를 지배했지만, 마지막 10분 동안 상대에게 분위기를 내주면서 패했다"고 총평하며 아쉬워했다.한편으로 벵거 감독은 월드클래스 선수들을 지휘한 소감에 대하여 "벤치에서 경기를 보면서 감독 시절에 이들을 모두 지도해봤으면 어떨까 생각했다. 과거 아스널에서 함께했던 티에리 앙리같은 선수들을 볼 수 있어서 기뻤다. 호나우지뉴, 카카, 루니, 제라드같은 세계적인 반열의 선수들과 함께한 것도 영광이었다"면서 "이런 세계적인 선수들과 한 자리에 모여 경기장에 나서는 일은 저 역시 처음이다.특별한 이벤트를 주최해 준 주최 측에 감사하다"고 덧붙였다.승장인 베니테스 감독은 "수비수와 공격수의 대결이라는 콘셉트가 흥미로웠다. 두 팀 모두 월드클래스로 구성돼 더 재미있었다고 생각한다"면서 "축구는 이기기 위해서는 균형이 맞아야 한다. 공격수만으로, 또는 수비수만으로 구성하기 힘들다. 오늘은 우리가 그 균형에서 더 앞선 것이 승리의 비결"이라고 평했다.현역 시절과 비슷한 모습을 보여준 선수로는 이날 승리의 수훈갑이 된 한국 선수들을 꼽았다. 베니테스는 "카시야스가 좋은 선방을 몇 차례 선보였다. 공격에서는 우리 팀이 결정력이 부족해서 고전했는데, 이영표, 박주호, 김영광이 차이를 만들었다. 박주호는 벤치에서 시작해서 교체로 투입되어 득점까지 했다. 김영광은 본인이 럭키가이라고 어필했고, 실제로 그가 투입된 이후 경기에서 이겼다"고 평가했다.이어 베니테스는 "'축구는 균형'과 '한국 선수들이 차이를 만들었다'는 두 가지 헤드라인을 제시했는데 어떤 게 낫겠냐"며 기사 제목까지 먼저 제안하는 유머감각을 선보이기도 했다.아이콘 매치는 FC모바일과 FC온라인 등을 개발한 게임사인 넥슨이 주최를 맞아 100억원 넘는 비용을 투입하여 화제가 되었다. 레전드 선수들의 조합과 신선한 대결 콘셉트를 현실로 구현해낸 기획과 추진력에서 큰 호평을 받았다. 올해는 전날 미니게임이 치러진 전야제에만 3만 8426명의 관중을 동원한 데 이어 본게임에는 무려 6만 4855명의 팬들이 경기장을 가득 메우며 2년연속 흥행에 성공했다.아이콘매치를 총괄한 박정무 넥슨 부사장은 기자간담회에서 "같은 축구선수들을 다른 채널로 알게 된 아버지 세대(오프라인, 현역 시절 팬 )과 아들(온라인, 축구게임) 세대가, 이번 아이콘 매치를 통하여 '세대 간 교류의 접점'을 만든 것 같아 뿌듯하다"고 성공 비결을 자평했다.축구를 통하여 게임과 현실을 하나로 연결하고, 세대와 문화를 통합하는 긍정적인 가교 역할을 할수 있다는 가능성을 아이콘매치가 증명한 대목이다. 이틀간 9만여명의 관객을 동원하며 올해도 흥행과 내용 면에서 모두 대성공을 거둔 아이콘매치가 과연 앞으로도 그 전통을 꾸준히 이어갈 수 있을까.