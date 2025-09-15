'독수리 5형제' 엄마 정주리, 오은영이 걱정하며 한 말

▲'금쪽같은 내새끼'의 한 장면 채널A

한편, 치과에서 치료받는 아이들을 지켜보며 불편해하는 정주리의 모습이 카메라에 포착됐다. 아이들이 동요하지 않도록 꾹 참았지만, 그럼에도 숨길 수 없는 불안감이 엿보였다. 타인 민감성이 높은 탓이었다. 아무래도 연예인이라는 직업이 주는 부담감도 있었으리라. 오은영은 싫은 소리 못하고 손해보고 사는 정주리에게 불안을 덜어내고 단단한 마음을 가지라고 당부했다.



'힘들다고 말해도 괜찮아. 안 된다고 말해도 괜찮아. 잠깐 쉬어도 괜찮아. 너무 눈치 안 봐도 괜찮아.'



금쪽 처방은 '괜찮아 솔루션'이었다. 타인 민감성이 지나치게 높은 정주리의 마음을 다독일 필요가 있었다. 정주리는 단호한 말투를 연습했고, 일상의 규칙을 가르치는 방법을 고민했다. 든든한 엄마로 거듭나기로 다짐한 것이다. 식사 규칙을 가르쳤고, 유아 퇴행에서 비롯된 기저귀 떼기도 도전했다. 원칙을 설명하자 4호는 스스로 속옷을 가져왔다.



그리고 막내 육아에 힘을 쏟느라 상대적으로 소홀했던 첫째와 둘만의 시간을 보내기도 했다. 객관적으로 평가하자면, 정주리의 자녀 중에는 '금쪽이'라 할 만한 케이스는 없었다. 방송을 위해 약간의 문제점을 지적했던 것일 뿐이다. 긴급 점검을 통해 확인할 수 있었던 건 정주리가 훌륭한 엄마라는 사실이다.

