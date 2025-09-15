'독수리 5형제' 엄마 정주리, 오은영이 걱정하며 한 말

▲
'금쪽같은 내새끼'의 한 장면채널A
집의 서열 1위인 4호는 책으로 지은 집이 형의 장난으로 무너지자 성질을 내기 시작했다. 발길질하고, 책으로 때리는 등 수위기 높아졌다. 다른 형에게도 화풀이했다. 적절한 훈육이 필요해 보였는데, 정주리는 이 상황을 멀찌감치 떨어져 지켜보기만 했다. 오은영은 4호가 형들과 달리 까다로운 기질이라고 분석하며, 이전의 양육법으로만 대하면 어려움을 겪을 거라 설명했다.
4호의 고집은 이후에도 이어졌다. 다른 형들은 식탁에서 밥을 먹었지만, 4호는 안방에서 TV를 보며 먹겠다고 떼를 썼다. 정주리는 4호의 고집을 꺾지 못했다. 그런가 하면 4호는 입에 손가락을 넣고, 손을 핥는 행동을 했다. 타인(제작진)의 손도 날름 핥았는데, 고양이 흉내를 내는 것인지 예쁨을 받고 싶어서인지 의문이었다. 혹 막내 때문에 생긴 유아 퇴행은 아닐까.
오은영은 "동생의 탄생은 4호에게 큰 변화였을 거라며, 이때 부모가 어떻게 방향을 설정하는지가 중요하다"며 "명확한 원칙과 기준이 없을 때 아이들은 오히려 불안을 느끼고, 그 불안을 진정시키기 위해 감각 추구 행동을 하게 된다"고 설명했다. 결국 불안의 근본적인 원인은 부모의 원칙 부재인 셈이다.