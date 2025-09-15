사이트 전체보기
'독수리 5형제' 엄마 정주리, 오은영이 걱정하며 한 말

[리뷰] 채널A <금쪽같은 내 새끼>

김종성(wanderingpoet)
25.09.15 11:16최종업데이트25.09.15 11:16
최저 출산율 나라 중 한 곳인 대한민국에서 '5형제의 엄마'는 놀라운 존재다. 12일 방송된 채널A <금쪽같은 내 새끼>에 독수리 5형제를 키우고 있는 코미디언 정주리가 출연했다. 그는 '아이들을 낳기만 하고 잘 키우고 있는 걸까?'라는 고민을 하고 있다며 육아 긴급 점검을 요청했다.

1호 : 11세(사춘기 초기)
2호 : 9세(아동기 후기)
3호 : 7세(아동기 초기)
4호 : 4세(유아기)
5호 : 8개월(영아기)

정주리는 11세 첫째부터 8개월 막내까지 다양한 연령대의 아이들을 양육하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁜 나날을 보내고 있었다. 다행히 순한 기질의 1, 2, 3호가 도우미를 자처해 엄마를 한숨 돌리게 했다. 오은영 박사는 동성 자녀만 있는 형제 가정에서 주의할 점으로 형제간 경쟁을 언급했다. 대처법으로는 ▲협동 강조 ▲비교 금물 ▲개별성 파악을 조언했다.

나이에 따라 중요시해야 할 육아 포인트는 무엇일까. 영아기는 무엇보다 편안한 안정감이 우선이고, 유아기에는 원칙과 한계를 가르쳐야 한다. 아동기는 규범을 통해 사회성을 획득해야 할 시기이다. 초등학교 저학년은 세상이 돌아가는 체계를 알아가고, 다양한 타인과의 만남이 잦아진다. 사춘기 초입에는 의견을 많이 물어보고 조율해 나가며 독립할 힘을 키워줘야 한다.

정주리의 호소

그렇다면 정주리는 어떤 어려움이 있을까. 굳이 금쪽이를 찾자면 4호인 듯했는데, 등원을 거부하는 날이 많았고, 형들에게 거침없이 성질을 부리는 등 고집이 센 편이었다. 정주리는 4호를 어린이집으로 데려가기 위해 쩔쩔매며 '회유책'을 동원했다. 토끼니 까마귀 등 4호가 좋아하는 동물을 보러 가자는 식으로 관심을 끌거나 뽀로로 동영상을 틀어줬다. 결과는 완벽한 실패였다.

'호랑이 육아법'을 쓰지 않는 건 장점이지만, 단호함이 빠져 있어서 아쉬웠다. 오은영은 회유만 있을 뿐 어린이집에 가야 한다는 얘기가 없었다며, 등원 시간을 지켜야 한다는 원칙을 제시하라고 조언했다. 오은영은 아이의 기분과 의견을 우선하는 게 '존중 육아'라 잘못 생각하는 부모들이 많다며 들어줘도 되는 일과 반드시 해야 할 일을 구분할 것을 강조했다.

실제로 정주리는 아이들의 눈치를 보는 편이었다. 싫은 소리도 하지 못했다. 그래서일까. 다소 격한 장난을 치는 아이들에게 훈육을 시도했으나 아무도 진지하게 듣지 않았다. 오은영은 아이들을 키울 때는 싫은 소리도 거절도 해야 한다며, '건강한 좌절'을 경험하게 하는 게 자녀를 위한 큰 사랑이라 설명했다. 편한 것만 찾다 보면 인생의 모든 고비를 불편하게 느끼게 될 수도 있어서다.

집의 서열 1위인 4호는 책으로 지은 집이 형의 장난으로 무너지자 성질을 내기 시작했다. 발길질하고, 책으로 때리는 등 수위기 높아졌다. 다른 형에게도 화풀이했다. 적절한 훈육이 필요해 보였는데, 정주리는 이 상황을 멀찌감치 떨어져 지켜보기만 했다. 오은영은 4호가 형들과 달리 까다로운 기질이라고 분석하며, 이전의 양육법으로만 대하면 어려움을 겪을 거라 설명했다.

4호의 고집은 이후에도 이어졌다. 다른 형들은 식탁에서 밥을 먹었지만, 4호는 안방에서 TV를 보며 먹겠다고 떼를 썼다. 정주리는 4호의 고집을 꺾지 못했다. 그런가 하면 4호는 입에 손가락을 넣고, 손을 핥는 행동을 했다. 타인(제작진)의 손도 날름 핥았는데, 고양이 흉내를 내는 것인지 예쁨을 받고 싶어서인지 의문이었다. 혹 막내 때문에 생긴 유아 퇴행은 아닐까.

오은영은 "동생의 탄생은 4호에게 큰 변화였을 거라며, 이때 부모가 어떻게 방향을 설정하는지가 중요하다"며 "명확한 원칙과 기준이 없을 때 아이들은 오히려 불안을 느끼고, 그 불안을 진정시키기 위해 감각 추구 행동을 하게 된다"고 설명했다. 결국 불안의 근본적인 원인은 부모의 원칙 부재인 셈이다.

한편, 치과에서 치료받는 아이들을 지켜보며 불편해하는 정주리의 모습이 카메라에 포착됐다. 아이들이 동요하지 않도록 꾹 참았지만, 그럼에도 숨길 수 없는 불안감이 엿보였다. 타인 민감성이 높은 탓이었다. 아무래도 연예인이라는 직업이 주는 부담감도 있었으리라. 오은영은 싫은 소리 못하고 손해보고 사는 정주리에게 불안을 덜어내고 단단한 마음을 가지라고 당부했다.

'힘들다고 말해도 괜찮아. 안 된다고 말해도 괜찮아. 잠깐 쉬어도 괜찮아. 너무 눈치 안 봐도 괜찮아.'

금쪽 처방은 '괜찮아 솔루션'이었다. 타인 민감성이 지나치게 높은 정주리의 마음을 다독일 필요가 있었다. 정주리는 단호한 말투를 연습했고, 일상의 규칙을 가르치는 방법을 고민했다. 든든한 엄마로 거듭나기로 다짐한 것이다. 식사 규칙을 가르쳤고, 유아 퇴행에서 비롯된 기저귀 떼기도 도전했다. 원칙을 설명하자 4호는 스스로 속옷을 가져왔다.

그리고 막내 육아에 힘을 쏟느라 상대적으로 소홀했던 첫째와 둘만의 시간을 보내기도 했다. 객관적으로 평가하자면, 정주리의 자녀 중에는 '금쪽이'라 할 만한 케이스는 없었다. 방송을 위해 약간의 문제점을 지적했던 것일 뿐이다. 긴급 점검을 통해 확인할 수 있었던 건 정주리가 훌륭한 엄마라는 사실이다.
