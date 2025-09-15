수비는 합격, 공격은 답답... 청주FC '변칙 3백' 명과 암

곽성호

전반 25분 VAR 장면에 대해서 설명하는 최규현 주심홈에서 잘 싸우고도 패배를 기록한 청주는 6경기 연속 무승(2무 4패)을 기록하면서 최하위권 탈출하는 데 실패했다. 이제 정규 라운드가 단 10경기가 남은 상황 속 5위 전남과의 격차는 20점 차다. 사실상 올해 K리그1로 향하는 기회는 거의 상실됐다고 볼 수 있다.올해 청주는 지난해와 같이 시즌 중반 사령탑 교체라는 승부수를 던졌다. 제2대 사령탑이었던 권오규 감독이 지난 6월 10일, 성적 부진을 통감하고 지휘봉을 내려놓았고 약 한 달이라는 시간을 거쳐 김길식 전 안산 단장이 소방수로 부임했다. 김 감독은 데뷔전에서 천안에 2-1 승리를 거두며 기대감을 모았고, 이어 23라운드서는 안산을 잡아내며 효과를 보는 듯했다.하지만, 최근 6경기서 승리하지 못하는 기간이 길어지면서 고개를 떨구고 있다. 이처럼 부진한 분위기를 타파하기 위해 김 감독은 상대적 강호인 성남을 상대로 변칙 3백을 준비하면서 기회를 엿봤다. 경기 전 김 감독은 사전 인터뷰를 통해 "오늘 축구를 보면 여태까지 저희가 하지 않았던 축구를 할 것이다"라며 자신감을 내비쳤다.단연 수비에서 변화가 돋보였다. 측면과 중앙을 오갔던 캡틴 윤석영을 좌측 스위퍼로 배치했고, 장신 수비수인 홍준호와 이창훈을 주변에 놓았다. 홍준호·이창훈은 성남 폭격기 후이즈를 1대1로 밀착 마크 봉쇄령을 내렸고, 또 공격 시에는 우측에 자리한 이창훈이 순간적으로 공격에 가담하며 측면에서 수적 우위를 만들기도 했다.측면 윙백에는 기동성이 좋은 최강민과 이강한을 배치, 정확한 패스를 보유한 이정빈·양태양을 전담으로 막아냈다. 김 감독의 수비 지략은 확실하게 통했다. 후이즈는 경기 내내 이창훈과 홍준호의 밀착 수비에 이렇다 할 기회를 만들지 못했고, 성남의 최대 강점인 신재원·이정빈 라인은 침묵에 그쳤다.