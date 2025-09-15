뇌성마비 아동과 도우미의 갈등, 학교 현장의 민낯

서울 내 '핫플레이스'로 거듭난 성수를 중심으로 지역 내 문화저변을 공고히 하기 위해 마련된 영상축제 '필름성수'가 성수동 일대와 온라인을 통해 개최됐다. 마치 국제영화제처럼 전 세계 주목할 만한 장편영화를 들여와 상영하고, 한국 단편 독립영화를 대상으로 공모전을 열어 양질의 작품을 소개하는 작업을 이 축제가 해내고 있다. 올해로 6회째를 맞은 다양성洞영화제는 필름성수의 다른 이름, 영화제를 근간으로 문화 전반을 포괄하는 지역축제로 거듭나려는 야심을 서울 성동구의 축제가 해내고 있는 모양이다.성수아트홀과 메가박스 성수에서 열리는 무료상영에 더하여, 필름성수는 네이버TV를 통해 접근이 어려운 관객에게도 문을 활짝 열어두었다. 누구나 필름성수를 검색하면 공모를 통과한 24편의 한국 단편영화를 무료로 감상할 수 있다. 올 한 해 유수 한국 영화제를 거치며 주목받은 작품도 여럿이다. 감상을 기회를 놓쳤다면, 제 집 안 방에서, 또 출퇴근길 스마트폰으로 쉽게 볼 수 있는 이번 상영회를 놓치지 않기를.<새이와 도하>는 배진아 감독의 18분짜리 단편 극영화다. 지난해 성결대학교 영화영상학과 졸업작품으로 만들어진 작품으로, 제13회 무주산골영화제, 제12회 인천독립영화제, 제26회 가치봄영화제에 이어 제6회 다양성洞영화제에서도 상영 기회를 얻었다. 서로 다른 성향의 여러 영화제에서 이 작품을 관객 앞에 내보이기로 결정했다는 점에서, 남다른 관심을 받고 있다 해도 좋겠다.줄거리는 간명하다. 초등학교에 다니는 새이(양희원 분)와 도하(서지우 분)는 같은 반 짝꿍이자 동급생이다. 이들의 관계는 또래 남자애들의 평범함과는 상당한 차이가 있는데, 다름 아닌 도하의 장애 때문이다. 도하는 뇌성마비를 앓고 있는 아이로, 주변의 도움 없이는 비장애인에겐 간단한 행동조차 쉽지가 않다. 이를테면 물병을 땅에 떨어뜨리거나 해도 그를 주워 다시 책상에 올려놓는 일조차 해낼 수가 없는 것이다. 혹여 장애를 가진 아이가 학교에서 부상이라도 당하면 그 감당할 어찌 할까. 뭐가 잘못 돼 뉴스에라도 나오면 학교의 평판이 어찌될지 알 수 없는 일이다. 학교와 담임교사가 잔뜩 긴장할 밖에 없는 일이다.