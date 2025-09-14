40년만에 백골 사체로 돌아온 어머니, '진짜 악인' 향한 질문

플러스엠 엔터테인먼트

영화 <얼굴> 스틸컷<얼굴>은 40년 만에 백골 사체로 돌아온 어머니 정영희(신현빈)의 왜곡된 과거와 지워진 얼굴을 찾아가는 아들 임동환(박정민)을 다룬다. 이들의 시선을 통해 아버지 임영규(권해효)의 민낯을 확인하는 영화다. 사회가 애써 지우려던 개인의 얼굴을 하나씩 그려나가는 추적 미스터리 형식을 빌렸다.1인 2역을 맡은 박정민의 청년과 노년의 권해효의 얼굴이 겹치며 묘한 시너지를 낳는다. 좁게는 부모와 자식의 세대 차이, 그리고 가족의 갈등, 나아가서는 사회라는 거대한 집단 속 개인의 고군분투와 양면성을 조명한다. 국가 성장이란 거시적 목표 아래 짓밟힌 개인의 미시적 삶을 훑는다. 결국 국가 폭력의 한 형태이자, 시대를 초월해 대물림되는 미의 가치와 변함없는 고질적인 문제를 거론한다.선천적 시각 장애로 세상을 보지 못했던 임영규(권해효)는 세상의 멸시를 온몸으로 겪으며 살아있는 신화로 거듭났다. 앞을 보지 못하지만 전각 분야 장인으로 예술적 성취를 드러냈고, 홀로 아들을 키우며 고군분투했던 세월까지 모두 인정받는 인물로 성공했다.한편, 전각 장인 임영규의 다큐멘터리를 제작하겠다는 PD 김수진(한지현)은 취재 도중 이 가족의 충격적인 소식을 듣는다. 임영규의 드라마틱한 삶보다 40년 만에 듣는 아내이자 어머니였던 여성의 소식이 확실히 자극적일 거란 직감이 든다. 카메라를 가방에 숨기고 정영희와 관련된 인물의 인터뷰를 진행하며 의도적인 질문을 유도해 분량을 채워간다.동환(박정민)은 아버지를 통해 자신이 어릴 적 집을 나가 소식조차 알지 못했다고 들었지만 사실은 아니었다. 수진은 아들 동환과 어머니의 친척, 어머니의 옛 동료들, 사수, 사장을 만나며 어머니의 과거와 진실에 다가간다. 파면 팔수록 드러나는 사건의 실체와 사람들의 진심은 기억조차 없던 어머니를 입체적으로 바라보게 한다.하지만 어머니를 기억하는 사람들은 '못생겼다'는 말을 내뱉는다. 노골적이고 원색적인 단어를 써가며 '그래도 심성은 착하다'는 아이러니한 말을 전하며 조롱한다. 어머니의 사진 한 장조차 없어 얼굴을 알지 못하는 동환은 하나같이 '괴물'이라 부르는 어머니의 얼굴을 스스로 직조해 나가며 진실에 다가간다.