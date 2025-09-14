혼란의 KOVO, 취소했던 컵대회 남자부 '조건부 재개'

KOVO

2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 경기가 열리는 여수 진남실내체육관앞서 KOVO는 FIVB에 컵대회 개최 승인을 요청했지만, FIVB는 12일에 개막한 남자 세계배구선수권대회와 일정이 겹친다는 이유로 불허했다.KOVO는 다시 승인을 요청하면서 14일 오전 0시까지 승인받지 못할 경우 남자부 경기를 취소하겠다는 방침을 세웠고, 끝내 FIVB로부터 회신을 받지 못하자 전날 전면 최소 결정을 발표했다.그러나 이날 새벽 FIVB로부터 조건부 승인 회신을 받으면서 결국 대회 취소 발표 후 9시간 만에 번복하고 조건부 재개를 알리는 촌극을 벌인 것이다.KOVO는 남자부 잔여 경기를 모두 현장 선착순 무료 관람으로 진행하기로 했다. 기존 예매자의 티켓은 전액 환불하되 예매된 좌석의 점유권은 유지한다고 밝혔다.또한 "계속된 번복으로 팬과 관계자분들께 혼란을 일으킨 점을 진심으로 사죄드리며 대회가 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 전했다.