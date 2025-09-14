혼란의 KOVO, 취소했던 컵대회 남자부 '조건부 재개'

▲
2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 경기 조건부 재개 발표KOVO
한국배구연맹(KOVO)이 취소하기로 했던 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 경기를 조건부로 재개한다.
KOVO는 14일 입장문을 내고 "오늘 새벽 국제배구연맹(FIVB)으로부터 컵대회 남자부 경기를 조건에 맞춰 개최할 수 있음을 승인받았다"라고 전했다(관련 기사 : FIVB 승인 못 받은 프로배구 컵대회 남자부 '전면 취소'
).
공지에 따르면 FIVB는 컵대회 개최 조건으로 KOVO컵을 위한 국제이적동의서(ITC) 발급 제한, 외국팀 및 외국인 선수 참가 불허 '세계선수권대회 등록 선수의 출전 불허 등을 내걸었다. 또한 컵대회가 정규리그에 어떠한 영향도 미쳐서는 안 된다고 제한했다.
따라서 이번 대회에 초청팀 자격으로 참가할 예정이었던 나콘라차시마(태국)는 제외됐고, 국내 프로배구 남자부 7개 구단만 외국인 선수를 빼고 참가하는 것으로 결정됐다.
KOVO는 일부 경기 일정을 변경하고 14일부터 전남 여수 진남실내체육관에서 컵대회 남자부 경기를 다시 연다. 14일 오후 1시 30분 B조 대한항공과 우리카드 경기가 열리고, 오후 4시에는 A조 삼성화재와 KB 손해보험의 경기가 이어진다.
조건부 재개 알리는 촌극